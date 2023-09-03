網美系餐酒水煙館！ 忠孝敦化「VANA Taipei」夢幻波希米亞風超好拍
【圖／文：行遍天下】
2022年開幕的網美餐酒水煙館「VANA Taipei」鄰近捷運忠孝敦化站，融合波西米亞、北歐異域風情，好吃、好喝、好抽又好拍，躍登東區超人氣打卡新地標。以義大利為主的西式料理、手機相機先食的網美級調酒、波西米亞風格水煙區、網美仙女打卡牆、VANA logo巨型捕夢網的繽紛夢幻吧台、花海沙漠投影慵懶沙發區……浪漫又Chill！晚上9點後隨著燈光調暗，投影牆播放動畫並開放水煙時段，每逢週五、六晚間10點到凌晨1點，DJ Live Show登場，霓虹閃爍變身小型夜店，吸引時尚男女在寬敞馳放的空間熱力起舞，high翻全場！
VANA在瑞典語意為生活態度，「VANA Taipei」的logo以捕夢網為設計理念，十字圖騰、生命之樹結合匙叉刀，代表著品牌精神生生不息，並祝福美好相隨。主廚小葉歷任台灣知名飯店主管、新加坡希臘餐廳副主廚，擁有豐富的西餐資歷，擅長注入各國料理的創意fusion菜式，可鹽可甜酥皮蝦、松露野菇松阪豬墨西哥薄餅、炭烤紐西蘭小牛肋排、紅酒燉牛臉頰義大利麵、蟹肉海膽義大利燉飯，以及新推出的網美調酒7公主系列，都是招牌必點！
店家資訊
VANA Taipei
地址：台北市大安區安和路一段21巷2號
電話：02-2777-2223
FB：vanataipei
時間：週日至週四18:00-02:30，週五、六18:00-03:00
未成年請勿飲酒。酒後不開車，安全有保障。
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