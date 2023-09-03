網美系餐酒水煙館！ 忠孝敦化「VANA Taipei」夢幻波希米亞風超好拍

【圖／文：行遍天下】

2022年開幕的網美餐酒水煙館「VANA Taipei」鄰近捷運忠孝敦化站，融合波西米亞、北歐異域風情，好吃、好喝、好抽又好拍，躍登東區超人氣打卡新地標。以義大利為主的西式料理、手機相機先食的網美級調酒、波西米亞風格水煙區、網美仙女打卡牆、VANA logo巨型捕夢網的繽紛夢幻吧台、花海沙漠投影慵懶沙發區……浪漫又Chill！晚上9點後隨著燈光調暗，投影牆播放動畫並開放水煙時段，每逢週五、六晚間10點到凌晨1點，DJ Live Show登場，霓虹閃爍變身小型夜店，吸引時尚男女在寬敞馳放的空間熱力起舞，high翻全場！

▲VANA Taipei各區設計有不同的裝潢風格，絕對好拍。

▲VANA Taipei結合水煙及餐酒。

VANA在瑞典語意為生活態度，「VANA Taipei」的logo以捕夢網為設計理念，十字圖騰、生命之樹結合匙叉刀，代表著品牌精神生生不息，並祝福美好相隨。主廚小葉歷任台灣知名飯店主管、新加坡希臘餐廳副主廚，擁有豐富的西餐資歷，擅長注入各國料理的創意fusion菜式，可鹽可甜酥皮蝦、松露野菇松阪豬墨西哥薄餅、炭烤紐西蘭小牛肋排、紅酒燉牛臉頰義大利麵、蟹肉海膽義大利燉飯，以及新推出的網美調酒7公主系列，都是招牌必點！

▲可鹽可甜酥皮蝦／320元。以新鮮白蝦與奶油酥皮製成酥皮小點， 加上西式巧克力醬與自製泰式酸辣醬，看似衝突卻意外超搭的必點美味！

▲松露野菇松阪豬墨西哥薄餅／420元。墨西哥餅皮鋪上起司、綜合野菇、台灣松阪豬窯烤後擠上滿滿的松露醬，皮酥餡香、口感豐富，一吃上癮超迷人！

▲海后／400元。以蘭姆酒、椰子、百香果、鳳梨、椰奶特調出好看又好喝的香甜雞尾酒，迷人裝飾和迷濛乾冰果然很網美。（酒後不開車，安全有保障）

▲沙漠の花／400元。以四季春、伏特加、蜂蜜、水蜜桃、茉莉花搭配夢幻裝飾和乾冰的夢幻特調雞尾酒，以茶入酒，清新香甜。（酒後不開車，安全有保障）





店家資訊

VANA Taipei

地址：台北市大安區安和路一段21巷2號

電話：02-2777-2223

FB：vanataipei

時間：週日至週四18:00-02:30，週五、六18:00-03:00

未成年請勿飲酒。酒後不開車，安全有保障。





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