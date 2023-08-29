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串聯整個東北角！「黃金福隆線」夏日山海2日輕旅行

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圖：東北角管理處／提供
圖：東北角管理處／提供

充滿懷舊風情的「九份老街」可體驗穿旗袍。　圖：東北角管理處／提供
充滿懷舊風情的「九份老街」可體驗穿旗袍。　圖：東北角管理處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】位於台灣東北部的東北角暨宜蘭海岸國家風景區（簡稱東北角管理處），距離台北不到一小時車程，擁有壯麗的山海美景，每到夏天總是吸引許多民眾前往遊玩。為紓解旅客車潮與自由行旅客往來東北角觀光路線，東北角管理處規劃東北角「台灣好行」路線包含：黃金福隆線、宜蘭東北角海岸線、壯圍沙丘線串聯整個東北角暨宜蘭海岸地區的交通網絡，提供旅客更完善的遊憩服務，讓民眾以最少的花費暢遊東北角沿線的景點風光。

▲台灣好行－黃金福隆線可觀賞到美麗的海岸。　圖：東北角管理處 (周文章攝影)／提供
▲台灣好行－黃金福隆線可觀賞到美麗的海岸。　圖：東北角管理處 (周文章攝影)／提供

其中「黃金福隆線」共有23個站點，從新北瑞芳火車站出發，沿線上有充滿懷舊風情的「九份老街」、體驗掏金歷史的「黃金博物館」、天然地質教室「南雅奇岩」、浮潛戲水天堂「龍洞灣海洋公園」，還能前往福隆海水浴場欣賞今年的國際沙雕藝術季「迪士尼百年慶典」，同時租借單車漫遊舊草嶺環狀線，接著再到卯澳漁村品嚐東北角超人氣海鮮料理，最後來到終點站馬崗參加在地導覽小旅行，深度體驗潮間帶尋寶、認識海女文化。

▲天然地質教室「南雅奇岩」在黃昏時分的美景令人難忘。　圖：東北角管理處 (林國隆攝影)／提供
▲天然地質教室「南雅奇岩」在黃昏時分的美景令人難忘。　圖：東北角管理處 (林國隆攝影)／提供

今年東北角管理處推出「東北角台灣好行黃金福隆線套票」，包含「電動單車騎行慢旅」、「福隆沙雕樂」、「九份住一晚」、「懷舊九份旗袍體驗」四款不同主題的優惠套票，凡購買任一套票，即可享有台灣好行「黃金福隆線」與「宜蘭東北角海岸線」雙線公車一日無限搭乘券，讓旅客在暑假期間可以輕鬆規劃一趟夏日濱海公路二日遊；詳情可至「東北角之友」官方臉書活動專頁：https://pse.is/575wus查詢。

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