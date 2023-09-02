黑蒜、辛麻、味噌、雞豚！ 湯頭很有特色的林口「天鳥拉麵」藏在黃昏市場裡 口味濃郁不死鹹

林口隱藏版好吃拉麵店，天鳥拉麵藏在黃昏市場裡的拉麵店，評論高達4.8分，一開門馬上客滿，受歡迎的程度可見一斑。場前方的信義路兩旁有不少汽車停車格可停，開車前來不必煩惱停車問題。

天鳥拉麵店內空間不大，座位以吧台以及高腳座位為主，沒有一般方桌，客數僅可容納約13人左右，尖峰用餐時段來訪不難面臨要候位的情況。查了一下好像還有另外一間分店：天鳥拉麵 龜山文青店，環境上更為舒適。

點餐採用餐券機的點餐方式，跟日本一樣，點完餐後會有兩張明細，一張交給老闆即可，天鳥拉麵共有四種拉麵口味，黑蒜油豚骨、辛麻豚骨、味噌豚骨、雞豚湯頭，風格截然不同，麵條硬度可依喜好調整。

吃熱呼呼的拉麵好像可以配瓶汽水，雪碧（NT.30）。

三個人各點了不同的拉麵湯頭來試試，一黑一紅就是黑蒜油豚骨以及辛麻豚骨，口味上看起來都很重。

豪華的黑蒜全餐（NT.380），特製的豚骨加上黑蒜油，黑到發亮！配料有兩顆溏心蛋。

溏心蛋熟度恰到好處，柔軟入味、蛋黃濕潤，沒有過熟的問題。

加上不少蒜酥，吃起來蒜香十足，湯頭濃郁不會太死鹹，介於日式拉麵與台式拉麵中間的水平，雖然加了高麗菜，但對我來說並不討厭，也沒有太大的違和感，算是蠻不錯的台式拉麵。

可調整辣度的辛麻豚骨拉麵，小辣、中辣、大辣等程度，品名直接就秀蔥很多的辛麻(NT.270)，拉麵上的蔥花真的超多。

豚骨能稍稍降低辣度，不過小辣的程度仍是頗明顯，辛中帶些許為麻，可惜香氣稍嫌不足。麵條是細麵，選擇偏硬的口感，慢慢吃也不用擔心麵條軟爛。

基本款的雞豚肉多多（NT.280），加入大量紫洋蔥碎末讓豚骨的和諧度更高，豚骨的醇郁濃而不膩，肉片的炙燒香氣和入湯頭中，多了豐富的層次感。

天鳥拉麵用的不是叉燒肉，而是普通的豬肉片，帶有厚度的豬肉煎完的再炙燒，吃起來頗香，以瘦肉為主較有咬勁，只是還是習慣吃拉麵配叉燒。

蠻隱密的林口拉麵，天鳥拉麵的生意很好，湯頭不俗，雖還有改善的空間，但以台式拉麵來說算不錯了。

天鳥拉麵 | 粉絲頁

電話：0903-580-477

地址：新北市林口區信義路58-1號

營業時間：11:00–14:00, 17:00–20:00（週五到週日延長至22:00）

文章來源：Irene's 食旅．時旅 FB：Ireneの吃喝玩樂

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