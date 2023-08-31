新開幕隱密樹屋咖啡廳！新北「樹下食光」充滿童趣 是小朋友放風好去處

這次到萬里發現了一家好可愛的咖啡廳「樹下食光」，新開幕不久才三個月，就在靠近金山區交界處小巷弄內，特別的是咖啡廳就蓋在樹下，二樓的座位區就是小時候看湯姆歷險記一直肖想好想要有樹屋，雖然沒有冷氣，不過傍晚去有自然涼風，不會太熱，一旁還有溜滑梯、沙坑，充滿童趣。

樹下食光 位置

樹下食光位於小巷中，開車去很好停車，店前面有個大廣場，開進樹下食光有種探尋秘境的感覺，每次開到這種巷子都很怕是導航發神經亂帶路，沒想到裡頭空間很大，還有預約制的地瓜控窯。

樹下食光 環境

樹下食光的環境真的會讓人覺得很驚奇，二樓樹屋區也有座位可以坐，不過下午太陽西曬會有點熱，樹屋空間佈置的很素洗，有躺椅還有長桌，人工草皮，天氣涼的話是蠻適合的，根本就是超棒的發呆亭。

二樓的樹屋使用了不少舊的復古窗花拼湊起來，走上去的時候要小心步伐踩穩，別說小朋友了，連大人看到都愛死了，真的是小時候的夢想來著。

店裡還掛了不少老闆收集的風鈴，隨風發出清脆悅耳的叮叮噹噹風鈴聲，很有夏日的悠閒度假感，真的很加分。一樓桌椅還是以前的木製課桌椅，彩繪成不同顏色，一旁還有溜滑梯、沙坑，根本是放生小朋友的好地方。

樹下食光 菜單

菜單封面就像是小時候的漫畫一樣，餐點品項從咖啡甜點到簡餐飯麵都有，甚至還有刨冰，這次天氣太熱來吃刨冰，一人低消一杯飲料或冰品。

甜點寫在櫃檯的小板板上，有鬆餅、戚風蛋糕、巴斯克乳酪等，甜點品項不少。

樹下食光 餐點

百香果紅茶 黃昏戀 NT.150

老闆娘說本來是想做成調酒來著，不過大家都開車來，後來覺得好像不太適合賣調酒，就變成了現在的百香果紅茶，喝起來百香果的酸甜味較重，有淡淡茶香與漸層，老闆娘還特地的在附近摘了一些小花當成裝飾，剛好陽光打下來，色澤很美。

時令四菓冰 NT.250

加入了蘋果、芒果、芭樂與火龍果、鳳梨等當季新鮮水果，嚐起來是牛奶雪花冰口味，淋上一點煉乳，吃起來不甜不膩，吃光光也不會覺得口渴，非常消暑。

老實說一開始看到是半戶外狀態沒冷氣，打算吃完冰立刻回家吹冷氣，沒想到下午四點多到這，其實也沒想像中那麼熱，店裡的電扇風力很強，整體也不會覺得太悶坐不著，反倒是對周圍的環境感到很新奇。樹下食光的環境很適合帶小朋友來放風，雖然不是海邊咖啡廳，但是也非常有特色喔！

樹下食光

地址：新北市萬里區18-5號

電話：0938-585-966

營業時間：11:00–18:00

文章來源：水晶安蹄 不務正業過生活 FB：水晶安蹄 不務正業過生活

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