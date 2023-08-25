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松菸限定「肉紙」創意刨冰、調飲好吃好看！MIXPOP化身小島微醺冰菓室

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圖片／欣傳媒 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
圖片／欣傳媒 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

今夏松菸文創園區誕生一處網美打卡點「Island 133」策展空間MIXPOP–「夏日空港」，飄盪著夏日氣息的夏日空港，以藍白色系打造，並設計涼夏風情打卡牆，讓人輕鬆拍攝渡假氛圍美照，同時經營著「小島微醺冰菓室」，推出期間限定的創意刨冰、特色調飲，名為「搖滾貓王」的一款刨冰，還發明把「肉紙」加入的創意吃法，在酷暑季節大受歡迎，「夏日空港」好吃又好看，將營運至10/1。

松菸文創園區「小島微醺冰菓室」，「搖滾貓王」刨冰發明把「肉紙」加入的創意吃法，在酷暑季節大受歡迎；圖片／欣傳媒

松菸文創園區策展空間MIXPOP–「夏日空港」成為網美打卡點，飄盪著夏日氣息的夏日空港，以藍白色系打造；圖片／欣傳媒

「MIXPOP」以ISLAND TO THE WORLD為核心，創造集探索、體驗及旅遊於一處的據點，每季推出策展主題，策畫美食、文創、旅行等生活美學主題，並於店內販售旅行系列用品、台灣觀光列車系列商品及各地風土特產等，繼春季首展「Root to Table向世界公開台灣可食花草」之後，再次以「夏日空港」，為松菸帶來嶄新氣象。

「柚香夏祭」刨冰充滿日本夏日氣息，甜蜜柚子味外，還送上可愛鮮豔的日本丸子；圖片／欣傳媒

「小島微醺冰菓室」推出「搖滾貓王」、「柚香夏祭」、「烏梅檸檬」三款刨冰，「搖滾貓王」包含貓王最愛的花生醬、巧克力、香蕉，並把「肉紙」加入刨冰中，甜鹹並具crispy口感，新奇獨特；「柚香夏祭」充滿日本夏日氣息，甜蜜的柚子味外，還送上可愛鮮豔的日本丸子；「烏梅檸檬」酸甜帶勁，深受喜愛微酸感一族朋友的喜愛。

微醺調酒「梅香Majito × 南濟洲梅」；圖片／欣傳媒

此外，三款微醺調酒也擄獲松菸訪客的芳心，包括「金木犀檸檬 × 龐貝琴酒」、「梅香Majito × 南濟洲梅」、「夏日萊姆 × 百加得萊姆酒」，其中加入梅酒的Majito口味，創造深水炸彈的視覺感受，好喝又好拍，由於味道清爽、酒精味不濃，連女性朋友也都愛上。

【飲酒過量 有害健康！】

「MIXPOP」特別規劃觀光火車「藍皮解憂號」周邊商品專區；圖片／欣傳媒

「MIXPOP」特別規劃觀光火車「鳴日號」周邊商品專區；圖片／欣傳媒

「MIXPOP」除了陳設販賣從台灣各地精選的特色名產之外，也特別規劃觀光火車「藍皮解憂號」、「鳴日號」周邊商品專區，藍皮解憂號、鳴日號的粉絲們只要到「MIXPOP」就可以選購。

藍皮解憂號今年推出「復古彈珠汽水」，成為藍皮解憂號上的熱銷商品；圖片／欣傳媒

藍皮解憂號繼去年推出大受歡迎的「藍啤啤酒」後，今年再推出「復古彈珠汽水」，同樣成為藍皮解憂號上的熱銷商品。不管是藍皮解憂號充滿文青風格的設計小物T恤「藍海」與「列車」、明信片、手提帆布袋、啤酒、彈珠汽水，或鳴日號周邊具有質感的專屬紀念便當盒、保溫瓶等IP商品，都可以在「MIXPOP」找到。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

Island 133．營業時間：Island Kitchen：週三～週日12：00－21：30（Last Order 20：30）；週一、二公休MIX POP：週一～週日11：00－18：00．地址：台北市信義區光復南路133號（松菸文創園區生態池畔旁）．聯繫電話：+886 2-2769-2885．FACEBOOK：https://www.facebook.com/island133/

===================撰文／方雯玲

欣傳媒 欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/213624

刨冰 文創 觀光

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