松菸限定「肉紙」創意刨冰、調飲好吃好看！MIXPOP化身小島微醺冰菓室

今夏松菸文創園區誕生一處網美打卡點「Island 133」策展空間MIXPOP–「夏日空港」,飄盪著夏日氣息的夏日空港,以藍白色系打造,並設計涼夏風情打卡牆,讓人輕鬆拍攝渡假氛圍美照,同時經營著「小島微醺冰菓室」,推出期間限定的創意刨冰、特色調飲,名為「搖滾貓王」的一款刨冰,還發明把「肉紙」加入的創意吃法,在酷暑季節大受歡迎,「夏日空港」好吃又好看,將營運至10/1。

松菸文創園區「小島微醺冰菓室」,「搖滾貓王」刨冰發明把「肉紙」加入的創意吃法,在酷暑季節大受歡迎;圖片/欣傳媒

松菸文創園區策展空間MIXPOP–「夏日空港」成為網美打卡點,飄盪著夏日氣息的夏日空港,以藍白色系打造;圖片/欣傳媒

「MIXPOP」以ISLAND TO THE WORLD為核心,創造集探索、體驗及旅遊於一處的據點,每季推出策展主題,策畫美食、文創、旅行等生活美學主題,並於店內販售旅行系列用品、台灣觀光列車系列商品及各地風土特產等,繼春季首展「Root to Table向世界公開台灣可食花草」之後,再次以「夏日空港」,為松菸帶來嶄新氣象。

「柚香夏祭」刨冰充滿日本夏日氣息,甜蜜柚子味外,還送上可愛鮮豔的日本丸子;圖片/欣傳媒

「小島微醺冰菓室」推出「搖滾貓王」、「柚香夏祭」、「烏梅檸檬」三款刨冰,「搖滾貓王」包含貓王最愛的花生醬、巧克力、香蕉,並把「肉紙」加入刨冰中,甜鹹並具crispy口感,新奇獨特;「柚香夏祭」充滿日本夏日氣息,甜蜜的柚子味外,還送上可愛鮮豔的日本丸子;「烏梅檸檬」酸甜帶勁,深受喜愛微酸感一族朋友的喜愛。

微醺調酒「梅香Majito × 南濟洲梅」;圖片/欣傳媒

此外,三款微醺調酒也擄獲松菸訪客的芳心,包括「金木犀檸檬 × 龐貝琴酒」、「梅香Majito × 南濟洲梅」、「夏日萊姆 × 百加得萊姆酒」,其中加入梅酒的Majito口味,創造深水炸彈的視覺感受,好喝又好拍,由於味道清爽、酒精味不濃,連女性朋友也都愛上。

「MIXPOP」特別規劃觀光火車「藍皮解憂號」周邊商品專區;圖片/欣傳媒

「MIXPOP」特別規劃觀光火車「鳴日號」周邊商品專區;圖片/欣傳媒

「MIXPOP」除了陳設販賣從台灣各地精選的特色名產之外,也特別規劃觀光火車「藍皮解憂號」、「鳴日號」周邊商品專區,藍皮解憂號、鳴日號的粉絲們只要到「MIXPOP」就可以選購。

藍皮解憂號今年推出「復古彈珠汽水」,成為藍皮解憂號上的熱銷商品;圖片/欣傳媒

藍皮解憂號繼去年推出大受歡迎的「藍啤啤酒」後,今年再推出「復古彈珠汽水」,同樣成為藍皮解憂號上的熱銷商品。不管是藍皮解憂號充滿文青風格的設計小物T恤「藍海」與「列車」、明信片、手提帆布袋、啤酒、彈珠汽水,或鳴日號周邊具有質感的專屬紀念便當盒、保溫瓶等IP商品,都可以在「MIXPOP」找到。

Island 133.營業時間:Island Kitchen:週三~週日12:00-21:30(Last Order 20:30);週一、二公休MIX POP:週一~週日11:00-18:00.地址:台北市信義區光復南路133號(松菸文創園區生態池畔旁).聯繫電話:+886 2-2769-2885.FACEBOOK:https://www.facebook.com/island133/

