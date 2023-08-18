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東北角之夜！「晚安福隆．流金築光」夜間藝術螢光彩繪超浪漫

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圖：東北角管理處／提供
圖：東北角管理處／提供

東北角管理處日期舉辦「晚安福隆．流金築光」活動，現場氣氛相當浪漫。　圖：東北角管理處／提供
東北角管理處日期舉辦「晚安福隆．流金築光」活動，現場氣氛相當浪漫。　圖：東北角管理處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】「築」夢，是看見夢想逐漸成形的過程；「逐」夢，是專注追求夢想途中所蘊含的能量！交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處（東北角管理處）推出「東北角築夢之旅」系列活動，為讓民眾體驗夜晚時分、不一樣的東北角，日前舉辦「晚安福隆．流金築光」活動，活動結合在地藝術團隊「阿秋派」藝術家，於新北市貢寮龍門露營區現場彩繪創作11件螢光藝術作品，呈現東北角在地人文及自然風景魅力，讓露營區的夜晚更顯繽紛有趣，自即日起展出到8/23，遊客來到龍門露營區，可透過畫作認識不同面貌的東北角，並感受福隆白天與夜晚的美好時光。

▲東北角管理處與遊客、貴賓全體合影，一起共渡浪漫築光之夜。　圖：東北角管理處／提供
▲東北角管理處與遊客、貴賓全體合影，一起共渡浪漫築光之夜。　圖：東北角管理處／提供

「晚安福隆．流金築光」為讓民眾能夠體驗不同以往的露營區夏夜氛圍，本次活動現場由「阿秋派團隊」的5位藝術家以「東北角好野 ART」為題，聯合創作11幅採用螢光顏料完成的大型創作，其繪畫內容包括：龜山島賞鯨豚、壯圍噶瑪蘭族迎龜山朝日、舊草嶺隧道、宜蘭懷舊牽罟、福隆沙雕季、峭壁小屋賞龜山島、龍門雙溪河獨木舟、外澳沙灘衝浪、鹽寮藍灣閩式建築、草嶺古道芒花季、內埤情人灣等東北角特色地景、歷史文化及海岸風景。

▲凡徒藝術的光影藝術展演。　圖：東北角管理處／提供
▲凡徒藝術的光影藝術展演。　圖：東北角管理處／提供

晚間則有在地食材打造、限量預購的「野宴時光」餐盒，以及凡徒藝術精彩絕倫的動態演出，表演者接連帶來結合冷煙花和雷射光束、呈現動感光影效果的「LED 冷光秀」，融合舞蹈和科技、炫目迷人的「光影狂潮」，還有強調線條與美感的「純白效應」，為觀眾帶來充滿質感的表演盛宴。派對尾聲再由夏那音樂穿透感十足的現場音樂演奏，在旋律中引領著遊客徹底放鬆，感受福隆的靜謐與悠閒。

▲運用在地食材製作的限量預購「野宴時光」餐盒。　圖：東北角管理處／提供
▲運用在地食材製作的限量預購「野宴時光」餐盒。　圖：東北角管理處／提供

龍門露營區位於貢寮區福隆村龍門河濱公園，園區提供木架式、汽車等露營營位、休憩餐飲空間及獨木舟活動。「東北角好野 ART」藝術螢光彩繪畫展期間，遊客可以在龍門露營區露營、休憩，同時欣賞藝術家以東北角特色為靈感的螢光畫作，到了夜晚，螢光畫作獨特的美感更為畫面帶來不同意境，成為不亞於星夜的特殊風景，讓親子家庭、情侶、親朋好友一同來此度假享受。更多活動資訊請至「東北角觀光資訊網」或至「東北角之友」粉絲專頁查詢。

▲夜間螢光畫展自即日起展出至8/23。　圖：東北角管理處／提供
▲夜間螢光畫展自即日起展出至8/23。　圖：東北角管理處／提供

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