陽明山不插電音樂季！當音樂遇上美軍宿舍及老屋故事，地方創生講座教你學空拍、探秘陽明山

除了陽明山花季，你對陽明山認識多少？陽明山上有美軍宿舍群？現在做什麼用途？長春街有風格市集可以喝美國Tree Top？限額參觀的藍寶石湧泉為什麼映射藍色光暈？一起去看看不一樣的陽明山，聽在地人說故事，感受充滿美式風格的夏日同樂會！如果對地方創生有興趣，不妨參加週末下午的系列講座活動，也許會跟著一路見證「山仔后」美軍宿舍群的新生。

8/19～9/10，陽明山不插電音樂季熱鬧登場，系列講座在每週末舉辦，地點就在文化大學旁山仔后社區，美軍宿舍群前方的大片草地。這裡的屋舍與美國南方城郊的傳統木屋相似，是1950～1970年代聚居在此的美軍與軍眷以遙遠的加州為藍圖，帶著思鄉之情建造的家，小屋前保留了大片草地，也成為這次活動舉辦的場域。想知道當年美軍在這裡怎樣生活？為什麼選在這裡建築A到F區，占地近四萬兩千坪的宿舍群？美軍走後，老屋又發生什麼事？這一頁隱身在陽明山的故事，等你來讀。下回遇見美國朋友，也有更多故事可說。

HAPPY BIRD快樂鳥地中海料理是陽明山知名蔬食餐廳，也是此次陽明山不插電音樂季活動舉辦主要據點。

陽明山不插電音樂季系列活動包括音樂表演、歌唱比赛、老屋講座、藝文參訪、歷史古蹟導覽，結合手作體驗、趣味十足的美式泡泡足球賽等。同時可以根據活動散步地圖，到「美軍宿舍群」周邊10多家在地風格店家探訪。其中，BRICK YARD 33 1/3 美軍俱樂部、The Cafe' By 想 陽明山、HAPPY BIRD快樂鳥地中海料理、豆留森林、凱莉餐廳、有明心、戲咖啡．Cine Café等合作單位，消費可享折扣。8/19、9/10兩天時間，主辦單位也和長春街上的風格市集合作，只要打卡分享，就可免費喝美國Tree Top飲品。 陽明山有許多密境，其實要有人帶領才能走進。「藍寶石」泉就是其中之一

陽明山不插電音樂季亮點活動

淨零碳排蔬食餐廳這樣做 創辦人現身說法陽明山文化策展力與傳承使命 推廣人探索未來

作為陽明山最著名的蔬食餐廳，Google Map評分高達4.8，Happy bird 快樂鳥地中海料理如何努力做到淨零碳排，又能夠在口味上滿足大眾需求？Happy bird 快樂鳥地中海料理創辦人吳鋐遠將於8/26與 9/2兩個週六上午（10:30-12:00)，以「蔬食共享地球：淨零碳排蔬食餐廳的理念與實踐」來分享他的心得。如果你是蔬食愛好者，或是正規劃創業，想經營餐廳或改變生活形態，不妨來聽聽吳鋐遠的分享。隨著氣候變化和環境議題的越來越被關注，蔬食餐廳也越來越受歡迎，他做了哪些減少碳排放的舉措，並以綠色實踐和可持續經營的模式從自己出發愛護地球？吳鋐遠分享推動淨零碳排蔬食餐廳的興趣和動機，並探索消費者心理對淨零碳排蔬食餐廳的需求，也期待透過概念推廣，讓更多人參與綠色飲食運動。

陽明山不插電音樂季的協辦單位之一－Voyage 陽明山本身就是以陽明山為據點的地方創生團隊，地方文旅營運長孫元亨深耕陽明山旅遊多年，以北投湖山為起點，串連士林及北投地方，持續打造陽明山為永續旅遊目的地。他們也以SH好野人生旅遊廣播節目（Podcast）、策展活動及客制化小旅行為平台，推動藍寶石泉溯源之旅、草山思源之旅等頗受歡迎的陽明山特殊小旅行。9/9上午的講座，以「陽明山文化策展力與傳承使命的濫觴」為主軸，從他自己的實踐與思考，分享陽明山逐漸消失的記憶、文化與產業以及地方問題與痛點。進一步爬梳地方故事脈絡與保存，分析陽明山未來新興永續旅遊潛力點，也探討如何導入文旅遊、策展與永續，再塑陽明山新亮點與地方共好契機。如果想要領略他眼中的陽明山故事，在走訪之前，不妨先聽聽他的建議。

不只是好吃好玩，這次活動還有文化大學USR社會責任計畫參與，文化大學與周邊美軍眷舍社區及咖啡業者首次合辦「陽明山藝術季X草地音樂祭」，以校園與社區共創共融出發。藝術季包含學生創作作品成果展、地區發展講座、微學分課程等，期待藉藝術教育強化與社區合作，探索永續發展，吸引社區與對相關議題有興趣的民眾共同參與。

探索美軍眷舍變身無限可能空拍、桌遊、創生、心聲

4個週末，4堂美軍眷村保存議題系列講座，同時也是陽明山文旅深度探索。如果對桌遊及腦力激盪有興趣，8/19第一場帶你直接瞭解「無人機」在實際地理測量和歷史紀錄的運用，邀請文化大學地理系助理教授陳致元以「翱翔視野：無人機俯瞰美軍眷舍之旅」為主軸， 介紹無人機技術的基本原理和應用領域，除了解釋如何利用無人機進行美軍眷舍的變遷紀錄和資料收集，也會示範無人機操作和飛行技巧。參與者還有機會使用無人機拍攝美軍眷舍區域，並學習如何進行數據分析和圖像處理。

第二場講座時間為8/26（六）1300-1500，邀請大玩創意設計公司執行長楊東岳與文化大學教育系助理教授陳盈宏對話，探索「桌上歷史探險：美軍眷舍議題遊戲化的可能性」，帶領旅客展開不同思路，探索文化古蹟變身的可能。會帶著參與講座的民眾，一起發想以「美軍眷舍歷史文化」為背景議題的桌遊設計，桌遊設計會有哪些必要元素呢？又要如何規劃遊戲體驗？在瞭解美軍眷舍一路走來的歷程後，是應該賦予遊戲趣味元素或解謎探索的想像？可以說有無限可能。

9/2（六）下午，第三場講座，完整建構地方創生概念，請到對地方創生有豐富經驗的范特喜總監鍾俊彥與文化大學地學所教授謝雨潔對話，談「地方綻放：美軍眷區與地方創生」。從地方創生的概念和原則、臺灣地方創生案例，探討如何透過地方創生的方法，將老房子轉型為具有活力的社區，探討如何透過地方創生將老房子轉型為具有活力的社區。最後一場在9/9（六）舉行，這是四場講座的終場，以「山仔后凝視：美眷保存運動與地方再生」為題，邀請到多位文化大學教授一起聚焦。從山仔后地區美眷保存運動的歷史和背景、保存挑戰、發展與未來，在建立共識的同時，或者也是全新活動的開始。如果完整參與四場講座活動，其實就見證一場變革與新運動啟動。

活動官網：https://sites.google.com/view/ymsmusic2023

編輯／廖苡安圖片／Voyage

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/213358