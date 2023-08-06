客家小炒變時尚料理！「Island133」用世界精品巧克力打造情人節大餐

雄獅集團旗下欣食旅位於松菸文創園區的「Island133」，即日起至9月17日推出「北緯23.5度 夏」夏季套餐，主廚以熱情奔放的西班牙為啟發，融合「時尚台魂歐陸美食」精神，將經典台菜以西式料理技法呈現，為今年夏天增添異國風情；策展空間「MIXPOP」也變身為夏日空港，販售台灣觀光列車系列商品及各地風土特產，還將化身冰菓室，結合肉紙及刨冰創造出超台季節冰品，滿足民眾購物與飲食的各項體驗，8月18日至20日晚餐時段還特別供應「戀夏 七夕套餐」，提供限定「Hiroshima mon amour廣島之戀」熱前菜，精選世界巧克力大賽精品「Yu Chocolatier畬室」&世界冰淇淋殊榮「DOUBLE V」義式手工冰淇淋聯手打造的夢幻甜點，打造獨特的情人節大餐。

雄獅集團旗下欣食旅「Island133」即日起至9月17日推出「北緯23.5度 夏」夏季套餐；圖片／Island133提供

「Island133」策展空間「MIXPOP」變身為夏日空港，販售台灣觀光列車系列商品及各地風土特產；圖片／Island133提供

Island133主廚林庭右表示，「北緯23.5度 夏」套餐以視覺色彩鮮豔繽紛的西班牙料理為發想，利用大蒜、番茄及卡菲爾萊姆油，結合台灣金山地瓜、新社香菇、紅鳳菜等在地食材，融合西式魚子醬、初榨橄欖油等中西食材合併，讓民眾在松菸古蹟中感受濃厚異國風情，體驗橫跨緯度的風土滋味。

「Island133」推出「北緯23.5度 夏」夏季套餐開胃小點；圖片／Island133提供

「夏季開胃小點」以經典西班牙番茄冷湯揭開序幕，搭配北歐魚子醬結合清爽牛番茄，佐以馬札瑞拉起司製成的舒芙蕾脆餅；前菜「夏日花園沙拉」選用生食級甜蝦配上生火腿、無花果及羊乳酪，再淋上蜂蜜雪莉油醋醬，打造專屬夏日清爽滋味；「北海道炙燒干貝」為致敬西班牙經典「杏仁冷湯」之作，結合炙燒干貝、白玉苦瓜與白花椰，創造鮮脆口感。

主菜「伊比利豬菲力」將台灣經典料理「客家小炒」重新解構；圖片／Island133提供

主菜「伊比利豬菲力」將台灣經典料理「客家小炒」重新解構，將伊比利豬融合台灣在地新社香菇、小卷及乾魷魚創新而成；「北大西洋挪威鯖魚」以低溫烹煮鎖住鯖魚鮮味，並以金山地瓜及山蘇佐阿根廷青醬；「SRF極黑和牛翼板」以極黑和牛為主角，將日常紅鳳菜與甜菜根運用法式手法製成風味醬汁，搭配龍鬚菜及舞菇，提升味蕾層次。

雄獅集團旗下欣食旅「Island133」於8月18日至20日晚餐時段特別供應「戀夏 七夕套餐」；圖片／Island133提供

為祝福天下有情人終成眷屬，Island133於8月18日至20日晚餐時段特別供應「戀夏 七夕套餐」，提供限定「Hiroshima mon amour廣島之戀」熱前菜，將廣島牡蠣融合蛤蜊味噌布蕾與法式奶油洋蔥根芹濃湯。甜點部分，主廚精選世界巧克力大賽精品「Yu Chocolatier畬室」&世界冰淇淋殊榮「DOUBLE V」義式手工冰淇淋聯手打造的夢幻甜點－櫻桃白蘭地巧克力塔佐莓果Gelato，並附上充滿戀愛氛圍的Chandon Rosé粉紅香檳酒每人一杯，前50組預約賓客，還可獲得浪漫清新、手工特製的韓式花藝小禮「浮游花」（市價$599元），期望戀人們來此共譜出獨特的情人節回憶。

「Island133」策展空間「MIXPOP」化身小島微醺冰菓室，將超台口味「肉紙」擺入刨冰中， 製作出特色刨冰及創意飲品；圖片／Island133提供

此外，策展空間「MIXPOP」也將換上新裝，以ISLAND TO THE WORLD為核心，創造集探索、體驗及旅遊於一處的據點，打造「夏日空港」意象，店內販售旅行系列用品、台灣觀光列車系列商品及各地風土特產等，還將化身小島微醺冰菓室，將超台口味「肉紙」擺入刨冰中， 製作出特色刨冰及創意飲品，並設計涼夏風情打卡牆，讓人輕鬆拍出渡假氛圍美照。

「Island 133」基本資訊

．營業時間：

Island Kitchen：週三～週日12：00－21：30（Last Order 20：30）；週一、二公休

MIX POP：週一～週日11：00－18：00

．地址：台北市信義區光復南路133號（松菸文創園區生態池畔旁）

．聯繫電話：+886 2-2769-2885

．FACEBOOK：https://www.facebook.com/island133/

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撰文／方雯玲

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/213291