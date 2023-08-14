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跳脫框架！親子同遊桃美館「我用身體畫座島」的科技、遊戲、互動藝術

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
圖：桃美館 (攝影－透島影業)／提供
圖：桃美館 (攝影－透島影業)／提供

彭奕軒《白板寫生》。　圖：桃美館 (攝影－透島影業)／提供
彭奕軒《白板寫生》。　圖：桃美館 (攝影－透島影業)／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】講到「寫生」，會冒出來的第一印象是什麼？水彩、素描、風景，還是靜物？今夏桃園市立美術館（桃美館）帶大家用身體寫生。由新生代策展人林裕軒邀請6組藝術家，段沐、郭奕臣、許庭甄、涂維政、彭奕軒與湯雅雯ｘ魏柏任，以遊戲及參與互動式的創作計畫，策劃「我用身體畫座島」展覽，展期為即日起至10/1(日)止，於桃園市兒童美術館（八德館）展出，帶領孩童在暑假期間以共同觀察、體驗，開啟運用身體寫生的多種可能。

▲代理館長王麗娟、桃美館石瑞仁顧問與策展人及藝術家合照。圖片桃園市立美術館提供。　圖：桃美館／提供
▲代理館長王麗娟、桃美館石瑞仁顧問與策展人及藝術家合照。圖片桃園市立美術館提供。　圖：桃美館／提供

桃美館自2021年首度辦理「兒童策展徵件」以桃園市兒童美術館（八德館）展示空間為展場，進行策展徵件，2022年（第二屆）由林裕軒所策劃的「我用身體畫座島」獲選展出機會，並於2023年夏季展出。「我用身體畫座島」源於寫生的概念，彭奕軒邀請孩童將風景畫在白板牆並與白板機器人互動，來表現隨時會消失的景色。

許庭甄使用科技材質「感溫變色材料」打造一座海邊的風景，邀請親子運用身體的溫度，為這片海景增添不同色彩。

▲4.許庭甄《留給大海》。　圖：桃美館 (攝影－透島影業)／提供
▲4.許庭甄《留給大海》。　圖：桃美館 (攝影－透島影業)／提供

涂維政撿拾生活中常見的植物，將其模仿化石的樣貌，拓印到人造石上，藏進如電線般日常物件，就像是留給未來的當代奇景。

▲6.涂維政《方舟博物館-遺跡化石系列》。　圖：桃美館 (攝影－透島影業)／提供
▲6.涂維政《方舟博物館-遺跡化石系列》。　圖：桃美館 (攝影－透島影業)／提供

湯雅雯及魏柏任在美術館在展場中搬進一座巨大洞穴，引入大自然聲響，邀請孩童以「雕塑拼圖」合力造景。

▲湯雅雯ｘ魏柏任《曾經來過》。　圖：桃美館 (攝影－透島影業)／提供
▲湯雅雯ｘ魏柏任《曾經來過》。　圖：桃美館 (攝影－透島影業)／提供

段沐則是透過VR設備，鼓勵孩童進入虛擬世界中的身體驚豔，在數位空間中任意地創造畫面。

▲段沐《Mono》。　圖：桃美館 (攝影－透島影業)／提供
▲段沐《Mono》。　圖：桃美館 (攝影－透島影業)／提供

郭奕臣透過英雄和卡漫角色貼近孩童，展出在紐約的時代廣場的街頭觀察，連結起孩童的變裝經驗。

▲郭奕臣《The Face of Time 時代的消像》。　圖：桃美館 (攝影－透島影業)／提供
▲郭奕臣《The Face of Time 時代的消像》。　圖：桃美館 (攝影－透島影業)／提供

本展藉由與藝術家合作，運用多樣的媒材及表現方式，創造各種不同的神奇魔法畫布，也邀請親子觀眾打開感官，將自己的身體化身為繪畫的工具，共同造景。不同的策展人都帶給桃美館不同的啟發，跳脫「寫生」的既有疆界，不是只用眼睛看、用手畫，而是用身體去感受記憶，期待多元的創作型態作品期待可以讓大、小朋友在夏日時光有滿滿的收穫。

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