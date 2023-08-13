日料控筆記！隱身永樂市場超值日料店「丸隆生魚行」，還有料比湯多的味噌湯喝到飽

大稻埕永樂市場內的日本料理店-丸隆生魚行，是超人氣老攤位，有物美價廉的刺身、握壽司等料理。最重要的是超多料的免費味噌湯，料真的多到很誇張。小米觀察過店員會一直補湯料，不會讓客人沒有湯可以裝。大家就跟著小米一起去看看吧。

丸隆生魚行位置及停車方式

丸隆生魚行位於永樂市場內，大家看到滿滿人潮在排隊的就是他們囉。

真的不誇張，小彤和小米可是排了半個小時才有位置呢！

丸隆生魚行環境介紹

除了吧檯位置以外，還有2-4人的桌椅。排隊的時候跟店員說用餐人數，店員就會幫你安排囉。

坐在吧台可以看到師傅專注地料理，看得出來經驗相當豐富。

丸隆生魚行菜單目錄搶先看

來看看菜單吧！以台北的物價來說，真的相當物美價廉，魚腹生魚片7片只要420元，綜合生魚片12片只要320元，平均一片不到30元耶！握壽司、鱈魚肝和香魚都是必點的，大家要筆記起來喔～此外每人只要消費250元，味噌湯就可以免費暢飲喔！

丸隆生魚行用餐心得分享

來開動吧！今天來大稻埕吃了太多美食，不能點太多。這是隔壁桌的綜合生魚片（320元），每一片都很有厚度，Size也不小，光看色澤就知道很新鮮。

這也是隔壁的生魚握壽司8個才220元，難怪有這麼多人慕名而來。

最誇張的是這個，每人消費250元就可以無限暢飲從來沒有空鍋的味噌湯，料滿到比湯還要多了！

湯料有魚板、嫩豆腐、油豆腐、魚肉等等，料真的誇張地多，我想是全台唯一了吧！

小米今天已經忍住不手滑了，點了幾道招牌嚐看看。

首先要大推味噌湯，湯料不只有魚板、嫩豆腐、油豆腐，還有滿滿的魚肉，滋味真的很甜美，而且魚肉也超鮮甜，店員會一直補料，不用擔心晚來裝不到料喔。

光是喝這碗湯就值回票價了！而且可以一直喝喔。

鱈魚肝（120元）真的沒在客氣的，份量給得很多，很有油脂的甜美，也很下飯喔～

鰭邊肉握壽司2片才100元！是不是超便宜的？而且有炙燒過，帶點焦香，油脂甘甜搭配醋飯真的是一級棒。

海膽壽司1個只要150元，在外面至少要200元以上了，而且口感鮮甜，一點都沒有腥味喔！

紅蝦1尾才50元，外面至少100元以上，Size超大隻的，有鮮甜的彈牙口感。下次小米決定要空著肚子來，好好手滑個過癮。

香魚（200元），是必點的，附有鹹香脆甜的蘿蔔乾，另外還點了，鮑魚（200元/個）。

鮑魚Size也不小，醃製入味口感也很彈牙喔。

香魚有滿滿的魚卵，一入口有啵啵的口感～醃製過後，魚肉的甜味加上鹹香甜美的醬汁，不會過鹹，而且骨頭已經軟化了，可以直接吃喔！

以上是我們的心得分享，丸隆生魚行在台北來說真的是CP超高的日本料理，光是味噌湯就值回票價了，加上物美價廉的刺身、握壽司～台北的朋友們，想要不傷荷包又可以吃得飽的日本料理，一定要來這裡喔！

丸隆生魚行

地址：台北市大同區迪化街一段21號

電話：0225565276

營業時間：09:00–15:00（周一公休）

粉絲團：丸隆生魚行

文章來源：跟著踢小米吃喝玩樂趣 FB：跟著踢小米寶島吃喝玩樂趣

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