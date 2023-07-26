快訊

訂房網出包！1.3萬頂級套房誤標2200元 高雄承億酒店認賠了

畢業起薪高 消防系、生死系「獨占市場」 不怕少子化沒學生

全聯林敏雄情義相挺救中興電 「神祕藍姐」已潛藏10年

音樂+海風一次滿足！ 「2023福隆生活節」夏日親子旅遊 沙雕結合單車、音樂會、風箏嘉年華

欣傳媒／ 欣傳媒

夏天就到福隆玩！交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處為了推廣福隆在地慢遊體驗，持續舉辦在地年度盛會「福隆生活節」，今年以「月月有主題，雙週有活動」的形式推出三大系列主題活動，包含「樂騎遊-自行車主題騎遊」、「饗食光-草地浪花音樂會」、「追海風-海洋風箏嘉年華」，活動期間並結合福隆國際沙雕藝術季活動，為便利民眾體驗台灣好行旅遊福隆的樂趣，台灣好行-黃金福隆線推出限定超值110元優惠套票，暑假就來趟福隆渡假小旅行吧！

「福隆生活節」包含自行車主題騎遊、草地浪花音樂會」、海洋風箏嘉年華，活動期間並結合福隆國際沙雕藝術季；圖片／福容大飯店提供

「福隆生活節」以福隆為核心透過自行車遊程，帶領民眾深度體驗福隆、貢寮及雙溪當地人文特色、自然風景，系列活動包含自行車主題騎遊-探訪舊草嶺海岸漁村線及雙溪小鎮故事、草地浪花音樂(8/5至8/6)-迎著福隆的美麗海洋，享受音樂、美食及市集手作的慢生活、海洋風箏嘉年華(9/16至9/17)-在福隆沙灘上欣賞海洋意象的風箏飛舞。

福隆國際沙雕藝術季，今年響應迪士尼100週年圖片／福容大飯店提供

活動期間還有眾所矚目的福隆國際沙雕藝術季，今年響應迪士尼100週年，與台灣華特迪士尼共同打造全球唯一「迪士尼百年慶典」主題沙雕展 (展期即日起至10/22)，邀集超過15位國內外沙雕師，合力打造60多座的主題沙雕，將大家喜愛的迪士尼、皮克斯、漫威與星際大戰各品牌經典角色與故事，變成精彩的黃金沙雕，讓迪士尼粉能一飽眼福。

舊草嶺隧道單車 ；圖片／欣傳媒

為便利民眾搭乘台灣好行旅遊福隆，深度體驗及享受戶外海岸美景，東北角管理處結合這一波系列活動，推出2023年《東北角台灣好行黃金福隆線「福隆沙雕樂」套票》，含台灣好行「黃金福隆線」與「宜蘭東北角海岸線」雙線公車一日無限搭乘券及福隆沙灘門票，於限定期間內購買，即可享有套票超值優惠價$110元（原價$230）。

《台灣好行套票》也推出結合各種體驗與遊程，包括龜山島登島、九份住一晚、九份旗袍體驗、東北角玩水趣、電動單車騎行慢旅、東北角喝杯Tea(九號咖啡石城館)，以及賞鯨季期間限定的烏石港賞鯨等。

福隆國際沙雕藝術季「迪士尼百年慶典」活動日期：即日起至10/22

自行車騎遊-舊草嶺海岸漁村線活動日期：8/12(六)、8/13(日)、9/16(六)、9/17(日) 09：00~14：00

草地浪花音樂會活動日期：8/5-8/6活動地點：福隆沙雕售票口旁草地

奇幻海洋風箏嘉年華活動日期：9/16(六)-9/17(日) 11：00-16：00活動地點：福隆海灘彩虹橋右側沙灘區

星空藝素村 文創市集活動日期：即日起至10月，合計十場次(搭配樂騎遊活動進行，凡報名樂騎遊活動，即贈100元文創市集券，合計300份)

※ 福隆生活節官網：https://events.necoast-nsa.gov.tw/fulong23/page-2.html※ 官方臉書「東北角之友」粉絲專頁：https://pse.is/54vrkc

===================撰文／方雯玲

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/213049

福隆 沙雕 迪士尼

延伸閱讀

台南也有風箏節！「空中侏儸紀」吸目光 逾20種恐龍造型飛上天

週末登場！ 全台最大「恐龍風箏嘉年華」 超過20隻恐龍、25公尺飛龍造型風箏飛上台南鹽山

七股鹽山風箏嘉年華 空中侏儸紀 7月22、23日開演

全台最長25公尺飛龍風箏將施放 七股鹽山周六風箏節登場

相關新聞

最強出攤名單匯聚10碗！Uber Eats & 500碗合辦市集　周末到華山吃小吃

最強小吃市集正式登場！致力推廣台灣美食的Uber Eats，與第一份在地觀點小吃新指南「500碗」，雙方攜手舉辦「500...

新登場！和平島美食 清真認證「真愛咖哩」、生態飲食「禾口丘」

【旅奇傳媒/編輯部報導】和平島地質公園為台灣國寶級的自然寶地，以其壯麗的海蝕地質景觀和豐富的生態而聞名，近期引進基隆市第一家獲得清真認證的餐廳「真愛咖哩」，成為全國唯一擁有清真認證餐廳的國家級風景區；

昭和時期復古冰室　懷舊老物件、苦甜大人味冰品好吃又好拍

2022年盛夏於大稻埕開幕的「昭和浪漫洗濯屋霜淇淋專賣店」是文昌街超人氣「昭和浪漫冰室」的第2間店，同樣以懷舊老房子加上昭和時期老物件打造成復古和風，超吸睛的裝潢和冰品旋即橫掃IG網美界，日本及外國媒體也多次來訪，成為國內外觀光客熱門打卡冰店。

蘆洲好吃日韓燒肉就是它！滿滿大蒜和鹽蔥捲入肉片爆好吃，起司地瓜、起司芋頭拜託一定要吃

udn走跳美食／Irene 在蘆洲小有名氣的甘釜京韓日燒肉料理專門店，是很受在地民眾喜好的蘆洲好吃燒肉店，來自一位對燒肉很狂熱的女燒肉師，從小就立志要開燒肉店！ 秉持著對燒肉的喜愛和堅持，用品

阿嬤年代ㄟ青春夢！ 板橋超Chill「晴子冰室」　日式剉冰配漫畫夠任性

炎夏讓人渾身懶洋洋，只想聽著喜歡的音樂，慵懶窩著看漫畫，當個任性的國中生……鄰近江子翠和新埔捷運站的板橋知名冰店「晴子冰室」骨子裡透著「百分百任性」，阿嬤年代復古懷舊的擺設布置，彷彿回到日本動漫「灌籃高手」的青春年代，「晴子」之名正取自漫畫裡的女主晴子，舒適悠閒的環境，沒有用餐時間限制，在充滿年代感的冰室裡吃著美味有創意的日式剉冰、看漫畫，就是任性、Chill啊！晴子堅持每款餐飲都有小驚喜，純手工用料，每款醬汁都是自家熬製。

刷上獨家秘醬烤超香！ 台北19元起平價串燒美食「柒息地 延吉店」 打卡生啤買三送一

udn走跳美食／痴吃的玩 台北美食｜台北串燒『柒息地 延吉店』台北19元起平價串燒推薦！選擇品項豐富最愛他們家獨家秘醬，刷上去香氣十足好好吃，目前台北有延吉店、士林店、長春店三間店，非常適合朋友

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦