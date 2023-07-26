音樂+海風一次滿足！ 「2023福隆生活節」夏日親子旅遊 沙雕結合單車、音樂會、風箏嘉年華

夏天就到福隆玩！交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處為了推廣福隆在地慢遊體驗，持續舉辦在地年度盛會「福隆生活節」，今年以「月月有主題，雙週有活動」的形式推出三大系列主題活動，包含「樂騎遊-自行車主題騎遊」、「饗食光-草地浪花音樂會」、「追海風-海洋風箏嘉年華」，活動期間並結合福隆國際沙雕藝術季活動，為便利民眾體驗台灣好行旅遊福隆的樂趣，台灣好行-黃金福隆線推出限定超值110元優惠套票，暑假就來趟福隆渡假小旅行吧！

「福隆生活節」包含自行車主題騎遊、草地浪花音樂會」、海洋風箏嘉年華，活動期間並結合福隆國際沙雕藝術季；圖片／福容大飯店提供

「福隆生活節」以福隆為核心透過自行車遊程，帶領民眾深度體驗福隆、貢寮及雙溪當地人文特色、自然風景，系列活動包含自行車主題騎遊-探訪舊草嶺海岸漁村線及雙溪小鎮故事、草地浪花音樂(8/5至8/6)-迎著福隆的美麗海洋，享受音樂、美食及市集手作的慢生活、海洋風箏嘉年華(9/16至9/17)-在福隆沙灘上欣賞海洋意象的風箏飛舞。

福隆國際沙雕藝術季，今年響應迪士尼100週年；圖片／福容大飯店提供

活動期間還有眾所矚目的福隆國際沙雕藝術季，今年響應迪士尼100週年，與台灣華特迪士尼共同打造全球唯一「迪士尼百年慶典」主題沙雕展 (展期即日起至10/22)，邀集超過15位國內外沙雕師，合力打造60多座的主題沙雕，將大家喜愛的迪士尼、皮克斯、漫威與星際大戰各品牌經典角色與故事，變成精彩的黃金沙雕，讓迪士尼粉能一飽眼福。

舊草嶺隧道單車 ；圖片／欣傳媒

為便利民眾搭乘台灣好行旅遊福隆，深度體驗及享受戶外海岸美景，東北角管理處結合這一波系列活動，推出2023年《東北角台灣好行黃金福隆線「福隆沙雕樂」套票》，含台灣好行「黃金福隆線」與「宜蘭東北角海岸線」雙線公車一日無限搭乘券及福隆沙灘門票，於限定期間內購買，即可享有套票超值優惠價$110元（原價$230）。

《台灣好行套票》也推出結合各種體驗與遊程，包括龜山島登島、九份住一晚、九份旗袍體驗、東北角玩水趣、電動單車騎行慢旅、東北角喝杯Tea(九號咖啡石城館)，以及賞鯨季期間限定的烏石港賞鯨等。

福隆國際沙雕藝術季「迪士尼百年慶典」活動日期：即日起至10/22

自行車騎遊-舊草嶺海岸漁村線活動日期：8/12(六)、8/13(日)、9/16(六)、9/17(日) 09：00~14：00

草地浪花音樂會活動日期：8/5-8/6活動地點：福隆沙雕售票口旁草地

奇幻海洋風箏嘉年華活動日期：9/16(六)-9/17(日) 11：00-16：00活動地點：福隆海灘彩虹橋右側沙灘區

星空藝素村 文創市集活動日期：即日起至10月，合計十場次(搭配樂騎遊活動進行，凡報名樂騎遊活動，即贈100元文創市集券，合計300份)

※ 福隆生活節官網：https://events.necoast-nsa.gov.tw/fulong23/page-2.html※ 官方臉書「東北角之友」粉絲專頁：https://pse.is/54vrkc

===================撰文／方雯玲

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/213049