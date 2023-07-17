最後三場！走靜貓空「精品茶席＋貓纜妙事」　聽職人說故事、45折特惠熱搶中

專業茶師帶你品茶去！2023走靜貓空4場「貓空茶會」，於7／15（六）、7／19（三）、8／9（三）、8／12（六）陸續登場，今年臺北市觀光傳播局與台北捷運遊憩休閒事業處纜車中心合作，加碼規劃纜車貓空站旁邊的「儲車區」導覽，帶你走進平常不開放的儲車區，由貓纜職人解說貓纜小故事，加上貓空茶席專家帶你品茶，PRO級深度體驗，質感十足。 家茶館準備好在地職人提供的茶點、點心，與參加茶會的旅客分享貓空在地小故事。以離貓纜貓空站較近的「紅木屋」為例，此區屬於景觀遠眺區，可以飽覽臺北市美景、纜車上下，運氣好的時候，甚至還能看到老鷹在此盤旋而上。

為推廣走靜貓空的３貓（貓空、貓纜、熊貓）體驗，臺北市觀光傳播局今年再度舉辦「臺北貓空茶會」，套票內容包括纜車車票、貓纜職人領路參觀導覽儲車區和貓空茶館品茶。茶會在上午舉辦，遊客早上品茶，氣候相對舒適，也不用擔心喝太多晚上睡不著，下午可以規劃自己喜歡的遊程，像是搭貓纜到動物園南站，順坡下行遊覽動物園、搭貓空遊園公車右線在樟樹步道北口下車，漫步樟樹步道，或搭貓空遊園公車左線，前往貓空壺穴、小天空步道或指南宮旅遊。如果想請「在地人帶路」，探訪貓空休閒農業區套裝遊程，可以提前與貓空休閒農業區聯絡，由達人帶路遊覽貓空名店，品嚐超值美味，行前不妨下載最新版的貓空導覽地圖，規劃旅遊路線。

想去哪一家茶藝館探索？遊園路線怎麼走？可以下載最新導覽地圖研究一下想去哪玩。

這次參與貓空茶會的貓空商家共分三區，其中，黃區（遠眺觀景區）商家座落「扶龍椅」地形，是貓空山城最棒賞景位置，也是最主要的商業密集區，可安排「觀鼎山巔綠蔭茶席」、「鴻智清風林春茶席」與「紅木屋望蒼茫茶席」；紅區（熱門打卡區）是網紅最喜歡造訪的景點，此區有貓空最棒花海、享譽國際的樟樹步道及落羽松林，隨處拍照都是美景，可規劃「六季香飄心扉茶席」、「晨曦揮灑山嵐茶席」；藍區（聚落祕境區）則是生態最佳的環境，靜謐抒壓，設定茶席為「寒舍祕密花園茶席」和「威叔茶莊私房茶席」，活動期間抵達纜車貓空站，會有專人接駁。 推廣貓空旅遊多年，人稱「阿義師」的張侑霖表示，今年走靜貓空邀貴賓到貓空茶館品茶、DIY冷泡茶，體驗更豐富，周邊還有休閒農業區小旅行，歡迎旅客到貓空品茶作客。

近年許多貓空第二代接手茶坊經營，推出採茶、揉茶、手作茶香御守等各式趣味活動，遊客來到貓空除了喝茶、用茶餐，還能沉浸式體驗貓空茶產業的豐富魅力。「阿義師」張侑霖表示，與往年不同的是，今年「走靜貓空」貓空茶會由茶藝師在自家茶館擺設茶席推廣，像是邀請民眾來家裡作客，更展現出「來我家喝好茶」的用心。

今年茶會由在地茶人展示專業泡茶，訪客除了細品貓空知名的正欉鐵觀音茶、文山包種茶及店家私房茶品，貓空青農還將端出以茶入味的私房手作甜點，並帶領參加貓空茶會的遊客DIY冷泡茶，解說冷泡茶要領。紅木屋休閒茶館第二代張桓碩表示，貓空茶坊近年來也朝年輕化發展，除了茶飲之外，也提供咖啡、簡餐、創意甜點等服務，從早上欣賞自然美景到夜間看台北燈海和星空，自在規劃。

臺北市觀光傳播局局長陳淑慧（左）與示範茶藝的紅木屋休閒茶館第二代張桓碩共推貓空茶旅。

貓空茶席原價每人1,320元，現以45折的超值優惠價600元/人販售，每場限量150人。再贈送貓空商家百元折價券和「走靜貓空」冷泡茶DIY紀念壺，其實單是平日不對民眾開放的貓空纜車的儲車區導覽遊程，本身就價值600元，這趟遊程可說是搶到賺到。限量茶席票券現正熱賣中，詳細活動內容及售票資訊請上「走靜貓空」官網查詢。 參加「走靜貓空」活動，還可領取折價券，到推薦店家消費、購物。

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編輯、攝影／廖苡安

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