蘆洲好吃日韓燒肉就是它！滿滿大蒜和鹽蔥捲入肉片爆好吃，起司地瓜、起司芋頭拜託一定要吃

在蘆洲小有名氣的甘釜京韓日燒肉料理專門店，是很受在地民眾喜好的蘆洲好吃燒肉店，來自一位對燒肉很狂熱的女燒肉師，從小就立志要開燒肉店！

秉持著對燒肉的喜愛和堅持，用品質好的食材搭配無負擔的調味，平均一年出國4次以上至日本和韓國取經，為的就是提供更優質的燒肉給國人，真的吃一次就會愛上甘釜京韓日燒肉料理專門店。

蘆洲好吃燒肉推薦

甘釜京韓日燒肉料理專門店交通便利，搭乘捷運可於捷運蘆洲站下車，開車的話可停在蘆洲忠義國小地下停車場，歡聚小酌可善用大眾交通工具。

甘釜京韓日燒肉料理專門店店內有許多韓國小物為裝飾，還有整牌的韓國燒酒空瓶，成了最適合的擺飾裝潢。

韓國水梨汁、韓國燒酒，搭配美味的日韓燒肉一起享用，太過癮了。

(飲酒過量有害健康/未滿十八歲請勿飲酒/喝酒不開車)

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

甘釜京韓日燒肉料理專門店菜單

女業主非常喜歡燒肉，日式燒肉、韓式燒肉風格不同，但她把兩者相結合，在甘釜京韓日燒肉料理專門店你可以選擇日式燒肉或是韓式燒肉，一家店就可解決。另外人多可以考慮選擇套餐，一次吃到日韓兩種料理，無論是日式燒肉搭配韓式料理，或是韓式燒肉搭配日式料理，都非常的美味。

這次享用的是四人燒肉＋韓食組合，會員價3580元，包含前菜、鍋物、燒肉、韓式料理、飲料等，一次可吃到日式與韓式的組合。

前菜：4樣韓日小菜。

鍋物：海鮮部隊鍋。

燒肉：蒜味牛五花、鹽蔥牛五花、烤醬豬梅花、翼板牛小排、味噌雞腿肉、梅香雞腿肉、鹽烤大草蝦、椒鹽干貝。

韓式料理：宮廷年糕、石鍋拌飯。

甜點：特選冰棒4隻。

飲料：可樂/雪碧/無糖綠茶/可爾必思 任選4杯。

無須沾醬的好吃燒肉

甘釜京韓日燒肉用的是木炭，烤出來的肉品特別香且好吃，排煙設備很完善，吃完不會全身都是燒肉味。

不只嚴選肉的好品質，為了讓大家吃的安心又健康，在甘釜京韓日燒肉料理專門店是看不到燒肉沾醬的！因此吃完不會口乾舌燥、身體也不會覺得負擔很大，又能吃出好肉質的原汁原味，一舉數得。

飲料可選4杯，可樂/雪碧/無糖綠茶/可爾必思任選，個人喜歡吃燒肉配汽水。

前菜提供4樣韓日小菜，還有一碟生菜，吃完都可以再續；脆口而調味清爽，跟燒肉很合拍的小菜。

四人套餐有燒肉也有鍋物，很多燒肉店附設的火鍋都是配角，純粹滿足二吃，但湯頭一點都不到位，甘釜京韓日燒肉沒有這問題，海鮮部隊鍋料多味美，不輸韓式料理餐廳的鍋物。

裡面的料不少，湯頭也好喝。

很澎拜的四人套餐，牛肉、豬肉、雞腿肉、海鮮全都有，可以吃的很滿足。

現點現調味的烤醬豬梅花，不用沾醬就很有味道，滋味不會太過厚重，味道剛剛好。完整且大片的豬梅花，光看就知道品質相當好，厚薄度剛好，帶有咬勁卻沒有豬臭味，滿足大口吃肉的快感。

特推蒜味牛五花、鹽蔥牛五花一定要吃！在牛五花上鋪著滿滿的蒜末和鹽蔥，用以取代容易造成身體負擔的沾醬，健康又好吃。

甘釜京韓日燒肉料理專門店的服務很好，服務人員都很親切，如果對燒烤有不了解的地方，像是要怎麼烤、烤多久等都可以詢問服務人員。

油脂充沛的牛五花，捲入滿滿的大蒜，蒜味牛五花吃起來蒜香十足，香而不辛辣，超合拍超好吃。

鹽蔥牛五花也不遜色，蔥鹽的鹹香氣息好濃郁，不只燒臘可以搭配蔥鹽，燒肉配蔥鹽更是優秀。

牛肉類還有高級的翼板牛小排，大理石般的油花分佈，超美～烤好的肉質軟嫩細緻，帶著牛肉鮮甜的滋味，可充分享受牛小排的原汁原味。

為了讓民眾在燒肉的口味上有多點變化，雞肉提供了兩種口味，分別是味噌雞腿肉以及梅香雞腿肉，雞腿肉厚比較不好烤，烤的時候最好放邊邊小火慢烤，以免表面燒焦了裡面還沒熟。

紮實的雞腿肉，不僅有嚼勁，淡淡的醃漬調味其實很舒服，提升雞肉淡雅的肉甜味，同樣肉質新鮮沒有雞肉的腥味。

已剝殼僅留蝦頭的鹽烤大草蝦，方便饕客享用不沾手，太貼心了！草蝦身型壯碩，蝦味濃郁、蝦肉緊實彈牙，吃完小孩還吵著要再吃，小孩的味蕾不會騙人。

簡單撒上椒鹽的椒鹽干貝，肥碩鮮美，烤完幾乎沒什麼縮小，厚而柔軟，滿是甘貝的鮮味。

加入會員贈送一盤牛蒡天婦羅，真材實料吃得到牛蒡，烤到微焦脆很好吃。

燒肉吃完別急，還有兩款韓式料理主食，絕對不用擔心吃不飽！

韓國的年糕有很多種料理方法，比較常吃到的是辣炒年糕，這道宮廷年糕據說是韓國古代王宮裡常出現的料理，是不會辣的炒年糕，年糕、魚板、鳥蛋等一起用醬油拌炒，微鹹微鹹，還挺好吃的。

有菜有肉還有生蛋黃的石鍋拌飯，鍋巴的焦香，韓式辣醬的微辣搭配各式蔬菜的口感，好吃又豐富。

套餐的飯後甜點是韓國進口的冰棒，這種熱呼呼的天氣，在飯後來一隻透心涼的好吃冰棒，真的很滿足。

牽絲到天邊的必吃甜點，起司地瓜、起司芋頭

雖然吃到飽嘟嘟，但仍是要加點甘釜京韓日燒肉料理專門店的招牌甜點，起司地瓜(NT.120/會員價)、起司芋頭(NT.150/會員價)！很多附近民眾甚至會為了吃這兩道甜點特地來餐廳呢，真的很有魅力。

起司地瓜和起司芋頭放上烤網大約要加熱10~15分鐘，徹底讓起司融化後，服務人員會來快速攪拌，仔細攪拌均勻後就能享用囉。

紫色的是起司地瓜，嚴選金山的紫薯，富含花青素，吃起來滿滿自然地瓜的甜味，搭配上Q彈的起司口感，一吃就讓人停不下來。

芋頭控最期待的就是起司芋頭，淡淡的紫色是芋頭原始的顏色，挑選大甲芋頭製作，吃的到芋頭顆粒，淡雅的芋頭香甜味很柔和也很自然，並不用擔心過於甜膩的問題，個人超愛起司芋頭。

強力推薦一定要加點起司地瓜、起司芋頭來吃。

甘釜京韓日燒肉料理專門店的價格看似雖高，但肉品跟海鮮的品質不在話下，一分錢一分貨，絕對吃了就知道！餐點品質、服務都很到位，聚餐、聚會、慶生、宴客等都不失是一處好選擇，超級推薦蘆洲好吃燒肉店。

電話：02-8286-9038

地址：新北市蘆洲區光榮路32號

營業時間：12:00–15:00, 17:00–22:00

文章來源：Irene's 食旅．時旅 FB：Ireneの吃喝玩樂

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