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夜晚好浪漫！「野柳石光 夜訪女王」首創太陽花噴泉3D水舞燈光秀

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圖：北觀處／提供
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「2023野柳石光 夜訪女王」營造了甜蜜歡樂、悠閒輕快、魔幻秘境等氛圍 。　圖：北觀處／提供
「2023野柳石光 夜訪女王」營造了甜蜜歡樂、悠閒輕快、魔幻秘境等氛圍 。　圖：北觀處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】隨著全球疫情趨緩及世界各地旅遊解封，野柳地質公園以其享譽國際的獨特地質景觀，成為解封後來台旅客首選的旅遊目的地之一。交通部觀光北海岸及觀音山國家風景區管理處(北觀處)於野柳地質公園舉辦「2023野柳石光 夜訪女王」點燈活動，以燈光妝點出別具藝術與娛樂的地景光雕秀，活動自即日起至7/16期間、每晚6:30至10:00，以幻彩光束讓旅客體驗野柳的浪漫夜晚。

▲「2023野柳石光 夜訪女王」點燈活動自即日起至7/16止。　圖：北觀處／提供
▲「2023野柳石光 夜訪女王」點燈活動自即日起至7/16止。　圖：北觀處／提供

北觀處為展現野柳地景多元面貌，持續辦理「野柳石光 夜訪女王」，以光影科技結合野柳奇岩、海洋、星空等在地元素，搭配音樂形塑女王之美，展現北海岸夜間獨特風情。活動亦串聯皇冠海岸觀光圈內相關產業共同推廣在地魅力亮點，期吸引更多國、內外旅客前往。

今年活動以營造甜蜜歡樂、悠閒輕快、魔幻秘境及強烈震撼氛圍為主，突破去年在儷影湖觀賞水幕燈光秀之限制，今年將燈區佈設範圍擴大至沙灘區，展現令人驚嘆的「Big Queen 奇幻星空水世界」水幕噴泉水舞秀，結合激光投影、雷射、燈光及音樂等各式特效，彷彿置身於奇幻夢境。

▲野柳地質公園享譽國際的獨特地質景觀，吸引了國、內外遊客。　圖：北觀處／提供
▲野柳地質公園享譽國際的獨特地質景觀，吸引了國、內外遊客。　圖：北觀處／提供

活動自即日起至7/16，採購票入場制，現場開放購票，門票每張新台幣250元，12歲(含)以下孩童憑有效證件免費入場，線上購票請至 KKDAY 及 ibon 售票系統，線上前7,000名早鳥票加贈皇冠海岸觀光圈店家100元電子抵用券1張，包括20家以上特約合作店家。

活動期間，憑QR CODE可在金山、萬里區之合作店家(如餐廳、伴手禮店、溫泉旅宿等)消費抵用。2023野柳石光夜訪女王系列相關活動，即日起亦於活動通平台開放報名，凡參加野柳地質公園日間「野柳小小地質研究員」及「女王的祕密花園」等活動，現場即可以新台幣100元加購夜訪女王門票1張。

▲結合激光投影、雷射、燈光及音樂等各式特效，在夜晚的野柳地質公園彷彿置身奇幻夢境。　圖：北觀處／提供
▲結合激光投影、雷射、燈光及音樂等各式特效，在夜晚的野柳地質公園彷彿置身奇幻夢境。　圖：北觀處／提供

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