暑期限定！星願七夕星光軌道 「深澳鐵道自行車」邂逅夏日浪漫

【旅奇傳媒/編輯部報導】可觀賞海天一色、依山傍水的深澳鐵道自行車，在的深澳線，有八斗子的夕照之美、風景怡人的望幽谷、歡樂趣味的潮境公園、鬼斧神工的象鼻岩，7/1至8/31期間展開暑期限定夜間營運，自晚間18時起至20時30分止、每日加開6班星光班次，結合絕美山海景緻沿線打造絢麗光雕燈飾，騎行過程中伴隨夏夜晚風吹拂、欣賞全新主題的夜間燈光藝術，在夏季星光下為遊客帶來難忘的體驗。

▲隧道內如萬花筒般絢麗的光雕帶來豐富的視覺享受，搭配著星光點點，遊客彷彿身處在夢境般。 圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

今年深澳鐵道自行車夜間光雕主題為「星願七夕」，一踏入深澳鐵道自行車八斗子站，月台兩側星型吊燈及瀑布式窗簾燈，就充滿浪漫氣息，自八斗子站搭上可愛俏皮的河豚車，沿著鐵道兩旁出發到觀海段，首先映入眼簾的是月亮地燈及女神心願裝置，充滿幸福氛圍；來到觀海段中段，愛心燈飾延著鐵道排列以及星光熠熠的球型燈遍布在草皮上，營造出夢幻美景，搭配著可愛的玉兔霓虹燈，讓沿途多了份童趣歡愉的氣氛，非常適合親子及情侶一同體驗。

▲深澳月台旁設置夢幻禮物盒場景，搭配可愛的吉祥物等藝術裝置，可一同拍攝照片留下美好回憶。 圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

深受遊客喜愛的光雕隧道，配合夜間營運，設計了七夕為主題的全新光雕動畫。進入隧道後如星空般的星星燈引領著遊客繼續向前探索，深入隧道後，絢麗而耀眼的光雕帶來豐富的視覺享受，描述著七夕情人節故事，眼前流星劃過綻放出燦爛的煙火，喜鵲群由燈海中飛出化身成鵲橋，一年一度重逢的牛郎織女相遇在此，象徵著美好的愛情，如萬花筒般的彩虹隧道隨即出現，搭配著星光點點，遊客彷彿身處在夢境般，別具浪漫的氛圍。出隧道後緊接著是光彩奪目的愛心燈海廊道，騎乘時猶如穿越到另一個空間，帶給遊客一連串驚喜的旅程。深澳月台旁還有設置夢幻禮物盒場景，搭配可愛的吉祥物玩偶，遊客們可走進禮物盒內，一同拍攝照片，留下美好的回憶！

▲星光熠熠的球型燈遍布在草皮上，營造出夢幻美景，搭配著可愛的玉兔霓虹燈，充滿童趣氛圍。 圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

深澳鐵道自行車現已開放夜間營運網路訂票，遊客可在深澳鐵道自行車官方網站訂票，也可到統一超商 ibon 售票系統購票。營運時段為每日上午10時至夜間20時30分，每半小時一班，整點於八斗子站、半點於深澳站發車，想體驗與白天騎乘截然不同的美景，趕快上網預約！

更多資訊請參閱深澳鐵道自行車官網：https://www.railbike.com.tw/

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