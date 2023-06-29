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萬華懷舊小旅行 品嚐高CP值百年老店肉圓&四神湯、探訪歷史街區

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「川業肉圓」主打手工醃製肉餡的紅糟肉圓。　圖：臺北市政府觀光傳播局（攝影：林煒凱）／提供
「川業肉圓」主打手工醃製肉餡的紅糟肉圓。　圖：臺北市政府觀光傳播局（攝影：林煒凱）／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】萬華擁有豐富的庶民文化及美食，也成就歷史與觀光結合的特殊樣貌，臺北市政府觀光傳播局出版的《台北畫刊》介紹了擁有古早味熟食的萬華「東三水街市場」、百年老店「川葉肉圓」、「惠安四神湯」，以及擁有歷史風味的「剝皮寮歷史街區」等景點，適宜安排一場夏日懷舊風情小旅行。

▲許多人專程造訪東三水街市場，只為一嘗市場好滋味。　圖：臺北市政府觀光傳播局（攝影：賴智揚）／提供
▲許多人專程造訪東三水街市場，只為一嘗市場好滋味。　圖：臺北市政府觀光傳播局（攝影：賴智揚）／提供

《台北畫刊》中帶路的是「宜手作」創辦人陳宜芳，她表示鄰近艋舺龍山寺的東三水街市場，雖然只有兩個街區，卻有不受日曬雨淋的遮頂棚蓋，除了販賣產地直送的生鮮與生活雜貨，豐富的美味熟食為其特色，例如口感粒粒分明的傳統風味「阿婆油飯」、專賣手工火鍋料及古早味炸物的「艋舺大豐」等，這些傳統口味的熟食老舖不僅是在地人加菜的最佳選擇，更吸引眾多饕客慕名而來。

▲「艋舺大豐」的手工丸和豐富炸物真材實料。　圖：臺北市政府觀光傳播局（攝影：賴智揚）／提供
▲「艋舺大豐」的手工丸和豐富炸物真材實料。　圖：臺北市政府觀光傳播局（攝影：賴智揚）／提供

位於廣州街上的百年老店「川業肉圓」自1910年第一代創立，雖在萬華幾經遷徙，於現址經營也已超過二十年。第四代店長陳勁宏接手後將老店轉型，重新裝潢店面並調整菜單，除了招牌油炸肉圓，還加上清蒸的選項，迎合時下健康概念，不僅保有Q彈的皮，搭配紅糟醬及肉餡，一口咬下口齒留香。若需要大份量、高CP值的餐點。

自捷運龍山寺站步行10到12分鐘，便能抵達位於內江街上、開業近1甲子的「惠安四神湯」，長期作為工人喜愛的早餐選擇，一顆肉包、一碗四神湯，一次補足滿滿元氣。店家也配合現代人清淡的飲食習慣、調整藥材比重，但該有的配料卻一樣也沒少，依舊吃得到豬腸、小肚、豬肚、肝連，滿足饕客們的味蕾。

▲「四神綜合湯」料多實在且帶有微微藥香味。　圖：臺北市政府觀光傳播局（攝影：林煒凱）／提供
▲「四神綜合湯」料多實在且帶有微微藥香味。　圖：臺北市政府觀光傳播局（攝影：林煒凱）／提供

來到底蘊深厚的萬華，品嚐在地美食外，走訪景點更能看到承載歷史的街區文化，包括北台灣製糖重鎮「糖廍文化園區」、承載信仰和情感寄託的「艋舺龍山寺」，再到經常舉辦藝文展覽的「剝皮寮歷史街區」，感受日本時代、清朝的獨特屋宇風格；若是口渴，到龍山寺旁「青草巷」來杯透心涼青草茶，驅走夏日的炎炎暑氣。此外，《台北畫刊》本期還收錄「沐育文化」創辦人施景耀的專訪，以在地的玻璃產業的視角，認識不同的萬華。

▲剝皮寮歷史街區保存質樸的紅磚牆及拱形騎樓，完整呈現清朝時期的街區樣貌。　圖：臺北市政府觀光傳播局（攝影：翁睿坤）／提供
▲剝皮寮歷史街區保存質樸的紅磚牆及拱形騎樓，完整呈現清朝時期的街區樣貌。　圖：臺北市政府觀光傳播局（攝影：翁睿坤）／提供

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龍山寺 肉圓 老店

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