捨不得吃可是會融化喔！　萌度爆表療癒系創意冰品

【圖／文：行遍天下】

引領日式刨冰（かき氷）風潮的花蓮超人氣網美日式刨冰店「浪花丸かき氷」流浪到淡水，就開在淡水第一漁港「滬尾漁港」，坐落淡水老街尾端，盡享最美最悠閒的淡水情懷。三面童趣彩繪壁畫成為淡水超吸睛網美IG打卡牆，吃著刷爆IG、萌度爆表的四腳怪獸「浪花丸」かき氷，眺賞眼前八里觀音山、淡水河景，夕陽時分最是浪漫！

▲童趣彩繪壁畫成為淡水超吸睛網美IG打卡牆。

▲八重山彩熊君／130元。水鑽冰淋上5色自製果醬，內含果香蒟蒻凍，明治冰淇淋嘴、醃梅鼻子、脆餅耳朵、巧克力豆豆眼加上仙渣酒窩。

四腳怪獸「浪花丸」創立的靈感源自創辦人2011年的沖繩旅行，在八重山群島中的竹富島小冰舖吃到人生第一碗かき氷，驚為天人，回台後，2012年在澎湖開餐車賣日式刨冰，2014回到花蓮開店，陸續開至澎湖、淡水和雙和。

▲店內陳設了許多童趣小物。

除了經典鎌倉時代かき氷：宇治金時、沖繩黑糖、咖啡凍乳口味，浪花丸限定的北海白熊君、八重山彩熊君、富士山君和季節限定的水果冰，皆為Ｑ萌爆款！誘引少女心大噴發！嚴選京都宇治丸久小山園抹茶、沖繩八重山群島黑糖，自製糖漿選用日本三井上白糖、三溫糖熬製，爽口不甜膩！以紐西蘭高純度鮮乳精心調製煉乳、奶蓋，並提供水鑽及鵝絨兩種冰體。

▲芒果小G仔／230元。夏季限定的芒果小G仔有當季新鮮屏東枋山愛文芒果、芒果果漿及自製香濃煉乳、香甜冰淇淋，鵝絨冰體綿密細緻。

▲富士山君／90元。富士山君有蘇打汽水的青富士（夏威夷）、草莓醬的赤富士、芒果醬的金富士3款，當然要和富士山網美牆美拍啦！





店家資訊

浪花丸かき氷•淡水分号

地址：新北市淡水區中正路233-2號

電話：02-2628-2727

FB：naniwamaru68

時間：週一至週五13:00-19:00，週六、日13:00-20:00（週三休）





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