捨不得吃可是會融化喔！ 萌度爆表療癒系創意冰品
【圖／文：行遍天下】
引領日式刨冰（かき氷）風潮的花蓮超人氣網美日式刨冰店「浪花丸かき氷」流浪到淡水，就開在淡水第一漁港「滬尾漁港」，坐落淡水老街尾端，盡享最美最悠閒的淡水情懷。三面童趣彩繪壁畫成為淡水超吸睛網美IG打卡牆，吃著刷爆IG、萌度爆表的四腳怪獸「浪花丸」かき氷，眺賞眼前八里觀音山、淡水河景，夕陽時分最是浪漫！
四腳怪獸「浪花丸」創立的靈感源自創辦人2011年的沖繩旅行，在八重山群島中的竹富島小冰舖吃到人生第一碗かき氷，驚為天人，回台後，2012年在澎湖開餐車賣日式刨冰，2014回到花蓮開店，陸續開至澎湖、淡水和雙和。
除了經典鎌倉時代かき氷：宇治金時、沖繩黑糖、咖啡凍乳口味，浪花丸限定的北海白熊君、八重山彩熊君、富士山君和季節限定的水果冰，皆為Ｑ萌爆款！誘引少女心大噴發！嚴選京都宇治丸久小山園抹茶、沖繩八重山群島黑糖，自製糖漿選用日本三井上白糖、三溫糖熬製，爽口不甜膩！以紐西蘭高純度鮮乳精心調製煉乳、奶蓋，並提供水鑽及鵝絨兩種冰體。
店家資訊
浪花丸かき氷•淡水分号
地址：新北市淡水區中正路233-2號
電話：02-2628-2727
FB：naniwamaru68
時間：週一至週五13:00-19:00，週六、日13:00-20:00（週三休）
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