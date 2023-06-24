快訊

畢旅百生染病卻不停課挨轟 北市永春高中曝原因

雨勢升級！雙北等10縣市豪、大雨特報 5地雷雨彈炸到「這時」

對街也遭殃…竹北氣爆行車記錄器曝光 大樓瞬間噴出鐵窗、冷氣

沁涼避暑勝地！ 新北「雙溪清水坑」戲水小秘境 大玩天然冷泉+無邊際泳池兼SPA區

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／IG@yijiun_lee授權
圖／IG@yijiun_lee授權

夏天玩水首選快看！ 炎炎夏日推薦一處天然戲水好去處，新北市最美玩水秘境「雙溪清水坑」，有超沁涼的無邊際泳池，加上SPA區，讓人下水瞬間降溫消暑、透心涼。

圖／IG@yijiun_lee授權
圖／IG@yijiun_lee授權

來自新北牡丹溪的冰涼冷泉，搭配攔沙壩形成一處深約50CM的無邊際泳池，沿著溪水流洩還能當成SPA紓壓專區，將它形容為新北最美玩水秘境「雙溪清水坑」，真是十分貼切。

新北野外「清水坑」戲水小秘境，基本分成三塊，下游明顯水濁且較深，不太適合親子同遊戲水，到了中游，水勢相對湍急，有一些釣客在此出現，亦不太適合，而位於上游的SPA戲水池，水比較澄清透澈，則是玩水首選。

圖／IG@yijiun_lee授權
圖／IG@yijiun_lee授權

「雙溪清水坑」這附近有公共廁所，亦有公車路線可抵達，快趁著炎夏來趟一日遊消暑小旅行。不過，目前此處屬封溪護漁區，勿捕捉魚蝦以免觸法，更需要大家共同維護自然美景，記得將垃圾隨手帶走喔。

雙溪清水坑
地址：新北市雙溪區台2丙線(雙柑公路)16公里處，轉彎進入清水坑
開車：GPS衛星導航輸入「雙溪清水坑」(路邊白線區域可停車)
公車：搭乘F812公車至清水坑，步行過橋抵達

圖／IG@yijiun_lee授權
圖／IG@yijiun_lee授權

延伸閱讀：

膽小的夜晚別來！宜蘭壯圍稻草人打卡秘境 「飛天掃帚 巫婆婆」新登場

端午連假爽玩「樂園優惠」！ 壽星免費、穿比基尼不用錢、12歲以下99元、對中5碼門票只要5元

戲水 秘境 冷泉 SPA

相關新聞

沁涼避暑勝地！ 新北「雙溪清水坑」戲水小秘境 大玩天然冷泉+無邊際泳池兼SPA區

沁涼避暑勝地！ 新北「雙溪清水坑」戲水小秘境 天然冰涼冷泉+無邊際泳池兼SPA區

不只老街和阿給！在淡水河畔享受最夯「淡水美食」 日式刨冰、精釀啤酒、景觀咖啡廳

大家印象中的淡水，是否還停留在人聲鼎沸的老街，沿路都是阿給、魚丸與魚酥店呢？其實隨著老宅新生的風潮，近幾年來淡水有許多歷史悠久的美麗建築物經過了翻修，搖身一變充滿了文青氣息，而河岸邊更座落著不少人氣店家，有歐式餐酒館、景觀咖啡廳、日式刨冰、港式雞蛋仔與精釀啤酒，可以讓人一邊眺望怡人景色、一邊品嚐美食美酒，快收藏小編為你網羅的最夯淡水美食吧！

「dtto friends」夏日祭典快閃店重磅回歸華山 4大亮點必逛必買！

端午連假要去哪？超萌超無厘頭的dtto friends今夏再推出全新限定主題「夏日祭典」快閃店，即日起至9月3日在台北華...

讚岐烏龍麵翻轉新口味！淡水超道地「泰式叻沙、香辣蟹醬」

誰說烏龍麵只能有日式吃法！店家將「讚岐烏龍麵」翻轉新口味，搭配濃郁的奶油、青醬、泰式叻沙、新加坡香辣蟹醬、韓式辣味，不只增添了烏龍麵的特色吃法，香濃的醬汁搭配軟法起司麵包更是美味！

靠北海邊走走！北海岸夜未眠，古老磺火捕魚、夜訪女王頭讓你不想睡

跟著 白日夢情侶檔 於 2023-04-09 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 2 天，一共去了 13 個景點，其中包含 龜吼巧晏漁坊／龜吼必吃海鮮餐廳／萬里蟹料理／萬里美食海鮮餐廳／萬里龜吼海鮮海產、駱駝峰、野柳漁港。 看過了靠北海邊走走(一)的海邊晨昏唯美風情，那這次Eason和Jennifer就要帶你來體驗北海岸夜間的魔幻力量！ 很多人認知裡晚上的海邊既危險又可怕，但其實入夜後的北海岸在這個季節正熱鬧著，女王與夥伴們的夜間派對才正要開始，4/15~5/1野柳地質公園開放夜間參觀，同時加入3D水幕投影光雕秀及女王頭浪漫石空劇場，奇岩怪石搭配絢麗燈光帶你進入光彩奪目的童話世界！ 同時在離野柳不遠處的金山，正有一群捕魚好手正準備出海，每年4月後至中秋節前，是捕青鱗魚的季節，在金山的海邊這群人用著世界僅存的古老捕魚技法，上演一齣視、聽覺感官兼具的好戲，絕對是寓教於樂，不論情侶約會、或是親子旅遊都絕對適合。

內湖客家餐館復刻家的記憶 必點「花膠白菜嫩雞鍋、梅干扣肉」

精緻刀工與細膩做法，讓客家菜呈現萬變的風貌，店家特選小農食材入菜，加上國際評鑑茶飲，與貼近人心的優質服務，讓團體聚餐多了一份「家」的親切感！

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦