沁涼避暑勝地！ 新北「雙溪清水坑」戲水小秘境 大玩天然冷泉+無邊際泳池兼SPA區

夏天玩水首選快看！ 炎炎夏日推薦一處天然戲水好去處，新北市最美玩水秘境「雙溪清水坑」，有超沁涼的無邊際泳池，加上SPA區，讓人下水瞬間降溫消暑、透心涼。

圖／IG@yijiun_lee授權

來自新北牡丹溪的冰涼冷泉，搭配攔沙壩形成一處深約50CM的無邊際泳池，沿著溪水流洩還能當成SPA紓壓專區，將它形容為新北最美玩水秘境「雙溪清水坑」，真是十分貼切。

新北野外「清水坑」戲水小秘境，基本分成三塊，下游明顯水濁且較深，不太適合親子同遊戲水，到了中游，水勢相對湍急，有一些釣客在此出現，亦不太適合，而位於上游的SPA戲水池，水比較澄清透澈，則是玩水首選。

圖／IG@yijiun_lee授權

「雙溪清水坑」這附近有公共廁所，亦有公車路線可抵達，快趁著炎夏來趟一日遊消暑小旅行。不過，目前此處屬封溪護漁區，勿捕捉魚蝦以免觸法，更需要大家共同維護自然美景，記得將垃圾隨手帶走喔。

雙溪清水坑

地址：新北市雙溪區台2丙線(雙柑公路)16公里處，轉彎進入清水坑

開車：GPS衛星導航輸入「雙溪清水坑」(路邊白線區域可停車)

公車：搭乘F812公車至清水坑，步行過橋抵達

圖／IG@yijiun_lee授權

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