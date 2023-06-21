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讚岐烏龍麵翻轉新口味！淡水超道地「泰式叻沙、香辣蟹醬」

聯合新聞網／ ShareLife分享生活

熱愛讚岐烏龍麵獨特Q勁與口感的你，若來到淡水，可別錯過位於淡大大學城巷弄間的【Eat窩】！老闆不滿足於一種吃法的日式烏龍麵，將其調配出6種來自世界各地的美味，且不同於義大利麵的做法，每份料理所提供的醬汁更能搭配軟法起司麵包沾著享用，創新的吃法與道地的美味也深獲許多學生族群的喜愛。

▲店面位於淡江大學大學城附近的小巷弄內，溫馨的小店氛圍透著溫煦的昏黃燈光，相當溫馨。
▲店面位於淡江大學大學城附近的小巷弄內，溫馨的小店氛圍透著溫煦的昏黃燈光，相當溫馨。

菜單上可見琳瑯滿目的品項，除了提供6大系列醬汁讓顧客選擇外，不只主食豐富，就連讚岐烏龍麵也可換成貝殼麵、筆尖麵、燉飯或焗烤，更可在此吃到「焗烤韓式辣味起司雞炒年糕」的道地美味，且每份餐點都會附贈一塊軟法起司麵包，讓大家可沾著濃郁的醬汁一起品嘗，若吃得喜歡也都可再做加點喔。

▲近期新增「筆尖麵」，讓顧客多一樣可選擇。
▲近期新增「筆尖麵」，讓顧客多一樣可選擇。

新加坡香辣蟹醬海鮮總匯+白飯(隱藏版)

加入新鮮白蝦、蛤蜊、鮮魷與干貝的海鮮總匯超彭湃！搭配醇厚的「香辣蟹醬」，微辣微甜的道地滋味讓人彷彿置身於東南亞風情之中，也讓許多來自東南亞的學生想起家鄉味，且每一口都能感受店家嚴選的食材相當新鮮，而老闆也分享隱藏版的吃法，點餐時選擇白飯，將其淋上香辣蟹醬，濃郁的椰漿香氣讓人可配上第二碗飯！

泰式叻沙雞柳

以椰漿中和叻沙的醬汁，入口可感受獨特的鹹香滋味在舌尖味蕾中環繞，並由辣椒、檸檬草、薑黃等香料綜合出層次底蘊，風味道地，搭配貝殼麵也可「一口麵、一口醬汁」一起享用，而嫩口的雞柳也讓整體口感相當一致，無論沾著起司軟法或將醬汁當作湯品來享用，都讓人超感幸福。

焗烤韓式辣味起司雞炒年糕

多國的料理美味怎能少了韓式！這道風味上不只使用韓式辣椒粉調配，主食材「年糕」更選自在地韓國人依循傳統製作的Q彈年糕，再加上焗烤後的濃郁起司、嫩口雞肉最是經典，一旁也有附贈小菜讓顧客一起搭配增添風味。

奶油明太子烏龍麵

回歸烏龍麵最一開始的風味，在此依舊可品嘗到日式居酒屋常見的「奶油明太子烏龍麵」，以鮮奶油調配風味，並加入一大球明太子，撒上海苔絲、巴西里與起司點綴，建議品嘗前好好攪拌均勻，才可在每一口都感受到咬開明太子時的鮮爆口感！

▲室內空間乾淨舒適，一旁有提供飲料無限暢飲。
▲室內空間乾淨舒適，一旁有提供飲料無限暢飲。

去年十月開幕至今的【Eat窩】，一改既定印象中「讚岐烏龍麵」的吃法，提供了義式濃郁奶油、青醬吃法，與來自東南亞的泰式叻沙、新加坡香辣蟹醬風味，和經典的韓式辣味醬汁，同時也結合了軟法起司麵包的沾醬創新吃法，特色的料理滋味與不馬虎的食材嚴選，讓店家在短時間便擄獲許多饕客的心與胃，下回來到淡水可別錯過這麼用心的巷弄美食囉。


Eat窩

店家地址：新北市淡水區北新路182巷21弄11號

店家電話：0226203898

營業時間：週一至週六 11:00-14:30 ；17:00-20:30 (週日公休)

粉絲專頁：https://bit.ly/42b3seq


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烏龍麵 淡水 東南亞

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