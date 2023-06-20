靠北海邊走走！北海岸夜未眠，古老磺火捕魚、夜訪女王頭讓你不想睡

跟著 白日夢情侶檔 於 2023-04-09 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 2 天，一共去了 13 個景點，其中包含 龜吼巧晏漁坊／龜吼必吃海鮮餐廳／萬里蟹料理／萬里美食海鮮餐廳／萬里龜吼海鮮海產、駱駝峰、野柳漁港。

看過了靠北海邊走走(一)的海邊晨昏唯美風情，那這次Eason和Jennifer就要帶你來體驗北海岸夜間的魔幻力量！

很多人認知裡晚上的海邊既危險又可怕，但其實入夜後的北海岸在這個季節正熱鬧著，女王與夥伴們的夜間派對才正要開始，4/15~5/1野柳地質公園開放夜間參觀，同時加入3D水幕投影光雕秀及女王頭浪漫石空劇場，奇岩怪石搭配絢麗燈光帶你進入光彩奪目的童話世界！

同時在離野柳不遠處的金山，正有一群捕魚好手正準備出海，每年4月後至中秋節前，是捕青鱗魚的季節，在金山的海邊這群人用著世界僅存的古老捕魚技法，上演一齣視、聽覺感官兼具的好戲，絕對是寓教於樂，不論情侶約會、或是親子旅遊都絕對適合。

第 1 天

龜吼巧晏漁坊／龜吼必吃海鮮餐廳／萬里蟹料理／萬里美食海鮮餐廳／萬里龜吼海鮮海產 | 2 小時

✔巧晏漁坊

一個輕鬆的假日輕旅行提案，肯定就是睡飽出發，抵達萬里時已經接近中午，所以我們選擇先大啖海鮮，沒有吃飽哪有力氣玩呢，這次我們選擇的是Eason的口袋名單，每次到龜吼漁港，一定會來這裡的巧晏漁坊，有別於觀光海鮮餐廳，巧晏可以說是經濟實惠又新鮮，每次必點烏魚子炒飯，一次給你一個滿滿的飯桶，重點是可以看到完整的烏魚子塊狀，我們兩個人常常吃不完但還是會點，此外必點的是白灼蝦，最新鮮的蝦不用任何得佐料還是吃得出鮮甜，當然也是CP值相當高的選擇，熱炒部分還有招牌金沙中卷怎麼能錯過呢！厚切的中卷裏粉油炸，再與鹹蛋黃一起拌炒，300多塊真的是超級划算，當然季節如果對了，來這裡還有最新鮮的萬里蟹，絕對符合你的口味！

【餐點資訊】

地址：新北市萬里區漁澳路62-1號

營業時間：週一至週日10:30-20:15

電話：(02)2492-6999

駱駝峰 | 30 分鐘

✔萬里駱駝峰

因為吃太飽，我們決定在附近散步走走，來到不遠處的駱駝峰，因為從野柳方向望過來像駱駝而得名，近年也逐漸成為小小的網美景點。最高處有人工挖鑿的岩洞、就像一座碉堡，可以在裡面眺望整個海岸線，拍起來有美美的框架構圖，但因為我們正中午去太熱就沒進去了，只是在一旁看看海上的大船與基隆嶼放空，也算是非常愜意。

野柳漁港 | 30 分鐘

✔野柳漁港

接著我們繼續漫步到了野柳漁港，其實龜吼漁港跟野柳漁港距離非常的近，是利用野柳半島西側的天然灣澳建成，至今仍是當地漁民常使用的漁港。Eason特別喜歡這樣的純樸小漁村，沒太多觀光客，給人一種舒服安逸的生活感，就像某個日本電影裡的景象，但除了漁船、釣客以外，還第一次見到製作巨大漁船螺旋槳的工廠，台灣的漁港跟國外不同的一點是，通常海港邊還會有討海人的信仰中心媽祖廟，處處充滿討海人生活的軌跡，非常推薦大家來走走看看。

言方yenfang | 2 小時

✔言方yenfang

經一波小漁村探索後，我們到了言方yenfang歇腳，其實這也是我們這趟旅程的目標之一，(所以才特別走來這)，這家咖啡店給人一種歲月靜好的感覺，據說店名「言方」，其實是「訪」的意思，老闆和老闆娘的初衷是希望旅人觀光後，來到這個寧靜漁村，體驗城市中沒有的愜意，而且聽說這裡原本是養萬里蟹的水池後來才經營成咖啡店。我們點了飲料以及水果冰，炎熱的天氣裡完全消暑，更有意思的是，老闆本身是攝影愛好者，店裡到處都佈滿了老闆以前帶老闆娘出國旅行的照片，同時也有一些相機及攝影書籍，完完全全就是Eason的tone調，讓我們在這裡度過了一個非常放鬆的午後。

【餐點資訊】

地址：新北市萬里區港西路77-3號

營業時間：週三至週日12:00-19:00(週一至週二公休)

電話：(02)2492-7909

野柳地質公園 | 1 小時

✔野柳地質公園

隨著時間到了傍晚，進入了這趟旅程的重頭戲，雖然說是夜訪女王頭，但我們選擇在剛開園17:30就入園了，Eason為的是值回票價的順便拍攝野柳裡的夕陽。野柳的地形也曾經被譽為地球上最相似火星的地形，搭配著夕陽也是一種很特別的景象，此外園區有規劃路線，所以只要排隊就可以拍到無人的女王頭唷，這時間的女王頭搭配夕陽餘光特別好看，推薦大家可以早點入園，人也會少一些。

【景點資訊】

地址：新北市萬里區野柳里港東路167-1號

營業時間：週一至週日8:00-17:00

電話：(02) 2492-2016

夜訪女王頭活動時間：17:30-21:00、每天有兩個參觀梯次

購票：網路預約，現場有部分票可購買

野柳地質公園 | 2 小時

接著隨著太陽下山後，夜幕降臨，好戲才正要上演，讓女王帶你進入光彩奪目的童話世界。這裡有首創3D水幕投影光雕匯演，由水幕幻化而成的畫布，再投以色彩奪目的多媒體雷射效果，絕對讓你嘆為觀止，此外晚上的女王頭充滿迷幻的氣質，高貴而神祕但不失優雅，像是迪士尼的黑魔女一般，完全是跟以前課本上不同的印象，當然也是必須排隊才能近距離拍攝，但這時候人就慢慢變多了所以需要有一些耐心。另外還有俏皮公主燈區也非常繽紛，整個野柳海岸都被燈光點亮非常華麗，園區內也有餐廳、飲品，讓大家逛起來非常自在，也可以隨時休息。

【景點資訊】

地址：新北市萬里區野柳里港東路167-1號

營業時間：週一至週日8:00-17:00

電話：(02) 2492-2016

夜訪女王頭活動時間：17:30-21:00、每天有兩個參觀梯次

購票：網路預約，現場有部分票可購買

208新北市金山區磺港路208號 | 6 小時

✔金山磺火季(蹦火仔)

如果你以為這樣就要回去民宿洗洗睡了，那就大錯特錯了！下半場才正要開始，因為比較早進場野柳的關係，我們大概8點就離開，其實也是為了趕著前往觀賞金山磺火捕魚(蹦火仔)的船班。這時你一定在想，連晚餐都沒空吃會不會太趕，別擔心，Jennifer早就想好了，其實看金山磺火捕魚的船家早就幫你準備好新鮮且熱騰騰的海鮮麵，就在待搭船的碼頭上船之前，一旁放著剛煮好的兩鍋海鮮麵，供遊客自由享用，雖然說看起來很簡單，但內容非常豐富，除了有新鮮的蝦、小卷、蛤蠣等等，讓Eason吃了兩碗，也體驗了討海人最樸實的生活方式，但提醒會暈船的朋友上船前還是適量體驗就好。

上船後才是今晚的重頭戲，當時大約晚上九點多，我們跟著捕魚的漁船在外海找尋魚群，而四周也都可以看到其他的觀光漁船靜靜等候，大家都不敢太吵深怕趕走魚群，然而尋覓了兩個多小時都沒有甚麼收穫，我們也有些沮喪，但畢竟這也是討海人生活的艱辛與無奈，直到最後我們的船長說如果再等半小時看不到的話就要離開了，這時漁船的船長彷彿找到了魚群，點起了磺火，火燄黑夜裡異常的亮並時不時產生「蹦」的巨響，不久後就看見水面反光，原來是青鱗魚不停跳出，畫面實在是太震撼了，也慶幸今晚有捕捉到唯一一次的捕捉。

金山的磺火捕魚，是保留了巴賽族自古流傳的「焚寄叉手網漁法」，也就是俗名「蹦火仔」的傳統漁法，一種以火光吸引魚群的磺火捕魚法，目前新北市政府以此積極向聯合國文教組織申請為世界文化遺產項目之一，是個連外國人都會慕名前來的傳統，看一次後真的此生難忘呀~

看完後磺火捕魚後，接著船長帶著我們到外海海釣，這也是行程的一部份，船家會提供魚桿並指導如何釣魚，Eason雖然什麼都不懂但還是很幸運的釣到一條白帶魚，也算是回本了，而這整個行程是凌晨12點到3點，回到岸上我們兩個人已經精疲力盡，但還是覺得非常值得。

【景點資訊】

地址：新北市金山區磺溪下游出海口

第 2 天

海華休閒別墅民宿 | 1 小時

✔海華休閒別墅民宿 翡翠灣

回到民宿後已經凌晨4點直接倒頭就睡，早上起來才發現原來民宿裝潢非常典雅，大廳有吧檯看起來很高級，裝潢上採用華麗的水晶吊燈，還有許多雕像擺設，布置起來給人一種很有氣質的空間感，而我們住的房間在別墅後的獨棟小木屋，比較安靜也不太受其他旅客干擾，睡醒後吃著豐盛的早餐搭配海景真的非常解憂，是一間只要想充電就可以帶著書或電腦來住上一天民宿。

【住宿資訊】

地址：新北市萬里區玉田路52號

金山水尾漁港神祕海岸 | 1 小時

✔金山神秘海岸

離開民宿後，我們的第一站是熱門的金山神秘海岸，因為這個景點會受潮汐影響，所以比較晚出門的我們稍微趕了一些，好險還是有成功抵達。神秘海岸是從漁港後方的小洞，穿過巨大的礁石後突然海闊天空，完全就是給人一種桃花源記的感覺，路程大致上算好走但還是建議穿布鞋，最先映入眼簾的是燭台嶼，向後走可以走上台階，可以瞭望整個海岸線，而最美的當然就是下方的神祕沙灘，是許多婚攝會來的取景點，隨海藻生長的季節到來，水面在陽光的折射下呈現美麗的分層，說是國外風景也不為過，但風很大，拍照時一定要注意安全。

【景點資訊】

地址：新北市金山區民生路2號（由水尾漁港入口進入）

營業時間：週一至週日7:00-17:00

電話：(02)2498-8980

金山老街 | 1 小時

✔金山老街

途中路過金山老街，我們買了很有漁港特色的烤小卷帶在路上，這裡也有很多有名的餐點，例如金山鵝肉、蔴荖等等，每到假日都大排長龍。

【景點資訊】

地址：新北市金山區金包里街

知味鄉玉米 | 30 分鐘

✔知味鄉玉米

離開後也中午了，頂著飢腸轆轆的身軀來到知味鄉玉米，這是Jennifer小時候的回憶，每次來到北海岸都會特別來吃玉米，外觀只是一間不起眼的小店，但遠遠就會發現路邊停車人潮大排長龍，玉米烤得非常入味，味道也完全不會被醬蓋過，細嚼還是吃得出玉米的甜味，有路過的人下次不妨放慢腳步參考看看。

【餐點資訊】

地址：臺灣新北市萬里區台2線號

營業時間：週一11:30-21:30、週二至週五11:00-21:30、週六至週日10:00-21:30

電話：(02)2498-0345

金山財神廟 | 2 小時

✔金山財神廟

接著我們來到了北部最純的金山財神廟啦，除了愛玩之外我們還很愛錢，人家常說的「北金山，南竹山」，其中的北就是指這裡啦，據說非常靈驗，雖然廟的外觀是比較現代的建築，但廟址是建造於「點金虎耳穴」風水之上，有坐擁金山銀山的象徵，不但擁有金山靈氣，又能俯瞰萬里財寶，因此這裡也才被稱之為金山，而拜完財神後別忘了旁邊還有月老廟唷！除了補財庫還可以求感情，走進月老廟前設計成鵲橋的樣子非常特別，真的是一舉多得！

【景點資訊】

地址：新北市萬里區公館崙52之2號

營業時間：週一至週日8:00-19:00

電話：(02)2498-1186

留夏stay cafe | 2 小時

✔留夏stay cafe

最後我們在天黑前又到了淺水灣，上次去了公雞咖啡，這次Jennifer選擇了留夏stay cafe，同樣是走到後院就是美麗的沙灘，但風格完全不同，這間是屬於復古工業風的咖啡餐館，但在海邊卻毫無違和感，可能是因為空間很寬敞，採光也非常明亮，整體的感覺很舒適不會給人工業的那種厚重感，而店家的後方就是沙灘可以玩水，很適合親子或情侶約會，因為午餐只吃了一些小吃，所以我們點了主餐，而菜單有飯麵、薄餅、炸物、鬆餅、咖啡及各式飲品，所以也很適合下午來吃點小點心、踏踏浪，可惜當天天氣不佳，不然這裡也非常適合看夕陽。

【餐點資訊】

地址：新北市三芝區北勢子16號之1

營業時間：週二至週五12:00-19:00、週六至週日11:30-19:30 (週一公休)

電話：(02) 8635-3038

本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！

延伸閱讀：新北金山萬里｜靠北海邊走走(二)，北海岸夜未眠，古老磺火捕魚、夜訪女王頭讓你不想睡

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