3D巨大化Hello Kitty現身碧潭！還有超萌地景藝術可愛亮相

地景藝術展出期間，除了拍美照還可以來到碧潭東岸的餐飲遊憩區享用各種異國美食佳餚。 圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

【旅奇傳媒/編輯部整理】風靡全世界的「Hello Kitty」及其家族明星們來到新北碧潭現身，由家族中超人氣明星「Hello Kitty」、「布丁狗」、「大耳狗喜拿」、「美樂蒂」及「蛋黃哥」等5個角色3D巨大化，自6月16日起在新北碧潭和大家見面！藝術裝置展至9月13日，於每晚6時至10時點燈，伴隨碧潭河岸風景持續閃耀，成為今年夏天新北的打卡新地標。

▲三麗鷗家族明星寫生主題地景裝置於6月16日在新北碧潭登場。 圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

在暑假前夕，新北市政府觀光旅遊局特別邀請到全球知名IP「Hello Kitty」來台，而寫生主題更是首度在臺灣登場，以寫生結合碧潭風景區美麗的自然景緻，「Hello Kitty」更化身高達13公尺的寫生藝術家，另外還有「布丁狗」、「大耳狗喜拿」、「美樂蒂」及「蛋黃哥」在拿著或躺在畫筆上的超萌模樣一同亮相，邀請大家呼朋引伴來碧潭欣賞「Hello Kitty」及三麗鷗家族明星們，感受「Hello Kitty」可愛又療癒的獨特魅力。

在碧潭地景藝術展出期間，碧潭東岸廣場也是相當熱鬧，有每周日農業局的「農夫市集」外，7月1日有新北市新店區體育會辦理的龍舟體驗活動，活動內容為龍舟體驗營，推廣多元水域活動，也有新店區公所在7月4日及7月11日辦理新店碧潭觀光導覽活動，以及經濟發展局之招商廠商在8月舉辦「DCC 碧潭廣場 這髦有意思 YOYO PARTY」，內容包含 YOYO 哥哥姐姐表演秀及體驗活動。新北市政府觀光旅遊局楊宗珉局長表示，碧潭地景展出期間碧潭東岸廣場也陸續推出豐富多元系列活動，場場精彩可期，讓大家能感受到新北市滿滿的熱情。

▲6月22日「小小藝術家」彩繪塗鴉活動在碧潭藝術大街辦理。 圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

來到碧潭東岸的餐飲遊憩區，除了有各種異國美食佳餚外，在6月22日在碧潭藝術大街舉辦「小小藝術家」彩繪塗鴉活動，而暑假期間的周末假期陸續推出「日子加點糖」滿額好康放送活動及「夏日涼一下」追蹤粉絲專頁活動，即可獲得塗鴉涼扇或DIY手繪風車等驚喜小禮！

來到碧潭可以吃美食、逛市集，還可跟藝術裝置拍美照，吃喝玩樂一次滿足，來到碧潭感受從早到晚的精彩體驗。更多活動資訊請參閱：「新北市觀光旅遊網」或「新北旅客」臉書粉絲專頁。

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