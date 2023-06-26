3D巨大化Hello Kitty現身碧潭！還有超萌地景藝術可愛亮相
【旅奇傳媒/編輯部整理】風靡全世界的「Hello Kitty」及其家族明星們來到新北碧潭現身，由家族中超人氣明星「Hello Kitty」、「布丁狗」、「大耳狗喜拿」、「美樂蒂」及「蛋黃哥」等5個角色3D巨大化，自6月16日起在新北碧潭和大家見面！藝術裝置展至9月13日，於每晚6時至10時點燈，伴隨碧潭河岸風景持續閃耀，成為今年夏天新北的打卡新地標。
在暑假前夕，新北市政府觀光旅遊局特別邀請到全球知名IP「Hello Kitty」來台，而寫生主題更是首度在臺灣登場，以寫生結合碧潭風景區美麗的自然景緻，「Hello Kitty」更化身高達13公尺的寫生藝術家，另外還有「布丁狗」、「大耳狗喜拿」、「美樂蒂」及「蛋黃哥」在拿著或躺在畫筆上的超萌模樣一同亮相，邀請大家呼朋引伴來碧潭欣賞「Hello Kitty」及三麗鷗家族明星們，感受「Hello Kitty」可愛又療癒的獨特魅力。
在碧潭地景藝術展出期間，碧潭東岸廣場也是相當熱鬧，有每周日農業局的「農夫市集」外，7月1日有新北市新店區體育會辦理的龍舟體驗活動，活動內容為龍舟體驗營，推廣多元水域活動，也有新店區公所在7月4日及7月11日辦理新店碧潭觀光導覽活動，以及經濟發展局之招商廠商在8月舉辦「DCC 碧潭廣場 這髦有意思 YOYO PARTY」，內容包含 YOYO 哥哥姐姐表演秀及體驗活動。新北市政府觀光旅遊局楊宗珉局長表示，碧潭地景展出期間碧潭東岸廣場也陸續推出豐富多元系列活動，場場精彩可期，讓大家能感受到新北市滿滿的熱情。
來到碧潭東岸的餐飲遊憩區，除了有各種異國美食佳餚外，在6月22日在碧潭藝術大街舉辦「小小藝術家」彩繪塗鴉活動，而暑假期間的周末假期陸續推出「日子加點糖」滿額好康放送活動及「夏日涼一下」追蹤粉絲專頁活動，即可獲得塗鴉涼扇或DIY手繪風車等驚喜小禮！
來到碧潭可以吃美食、逛市集，還可跟藝術裝置拍美照，吃喝玩樂一次滿足，來到碧潭感受從早到晚的精彩體驗。更多活動資訊請參閱：「新北市觀光旅遊網」或「新北旅客」臉書粉絲專頁。
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