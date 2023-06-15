7家安坑輕軌美食推薦！超香羊肉麵、塞滿滿燒臘、義大利蔬食餐廳全都有

歷經一個月的試營運，新店安坑輕軌終於正式開通，這下沒有交通工具的吃貨們終於可以將觸角伸到新店安坑附近的美食啦！ReadyGo為你精選了7家安坑輕軌美食推薦，從塞好塞滿的燒臘便當店、超人氣的牛肉麵店到美味到不像吃素的義大利蔬食餐廳都有，吃貨們準備好了嗎？跟我們一起來趟新店美食之旅吧！

我家廚房牛肉麵

圖片來源：IG@janet0729

首先要介紹的是位於安坑輕軌小城社區站附近的我家廚房牛肉麵，這家隱身在新店透天民宅裡的牛肉麵店，由前西華副主廚阿孝師親自掌廚，由於老闆手藝絕佳，湯頭又濃又好喝，加上現點現做的牛肉麵牛筋軟Q彈牙、牛肉厚實大塊，因此經常受到台北牛肉麵比賽肯定，可說是新店區的冠軍牛肉麵，很推薦給牛肉麵愛好者們。

地址：新北市新店區僑信路55號

電話：02-2215-6700

營業時間：週五～週六 11:30～13:30, 17:30～19:30

珍寶燒臘店

圖片來源：IG@foodiaryang

在安坑輕軌安康站附近的珍寶燒臘店，每次在用餐時間經過都會看到滿滿的人潮，可說是最受當地居民歡迎的一家便當店。珍寶燒臘店最大的特色就是超高的CP值，店內除了三寶飯、雞腿飯、五拼招牌飯超過100元之外，其他品項皆是百元以內的銅板價，而且份量都超大又超好吃，還有冷飲可以自取喝到飽，完全是學生族友善的一家店，真的不難想像為什麼珍寶會這麼受歡迎呀！

地址：新北市新店區安民街124號

電話：02-2212-2908

營業時間：週一～週日 11:00～14:00, 16:30～20:00

阿熹羊肉麵

圖片來源：IG@jia.__125、IG@_hsinhsin_chou0907

阿熹羊肉麵在安坑輕軌的新和國小站附近，店內使用紐澳進口的羊肉，並搭配以中藥燉煮而成的羊肉湯頭，以及Q彈有嚼勁的麵條，成了一碗碗超美味的紅燒羊肉麵。由於是以大量中藥材熬煮，阿熹羊肉麵家的紅燒湯頭比起其他店的湯喝起來更加清爽，也沒有什麼羊騷味，即使是不愛羊肉的人也可以接受。

地址：新北市新店區安和路三段101號

電話：02-8668-0162

營業時間：週一～週日 11:30～14:00, 17:00～20:30（週二公休）

布佬廚房

布佬廚房是新店一帶有名的蔬食餐廳，從披薩、燉飯、義大利麵到蒜味麵包皆是以健康的蔬食概念融合義式創意料理，雖然地理位置不算便利，超美味的蔬食義式料理仍吸引了不少人搭車或開車前往。如今安坑輕軌開通，只要在耕莘安康院區站下車走10分鐘就能抵達，以後偶爾想吃點無肉料理就更方便啦！

地址：新北市新店區車子路137號

電話： 02-8666-6181

營業時間：週一～週日 11:00～14:30；17:00～20:30（週二公休）

波波咖啡

圖片來源：IG@____fangyi

同樣是搭安坑輕軌到耕莘醫院安康院區站就能走到的波波咖啡，是一家以老宅改建的咖啡廳，位置就在布佬廚房的旁邊。波波咖啡擁有斑駁的紅磚外牆，搭配充滿韻味的老房子跟舒服的室內裝潢，給人一種溫馨又舒適的感覺，如果運氣好選到戶外的座位，還可以將綠意盎然的山景看好看滿，光用想的就覺得好療癒。

圖片來源：IG@i.am.olafood

波波咖啡家的甜點和咖啡飲品都挺有水準的，從麵包布丁、提拉米蘇到巴斯克乳酪蛋糕、拿鐵和各式各樣的手沖咖啡都非常受到吃貨們的歡迎，推薦大家吃完義式料理再來喝喝咖啡、吃甜點，享受最幸福的午後時光！

地址：新北市新店區車子路139號

電話： 暫未提供

營業時間：週二～週日 11:00～17:30

貓谷

圖片來源：IG@i.am.olafood

在雙城總站附近的貓谷，店內共有50隻可愛到炸的店貓們，而且大多數的貓咪都非常親人，愛貓的你來這裡一定會瘋掉！以寵物主打的餐廳來說，貓谷提供的餐點算是蠻多元的，從輕食類的炸物拼盤、法式鹹派到正餐類的烤雞腿排飯、牛肝菌野菇燉飯都有，讓你不只吸貓吸到飽還能滿足自己的胃，貓奴們一定要把這家店收進口袋名單！

地址：新北市新店區雙城路175號之三

電話： 暫未提供

營業時間：週一 14:30～17:00, 18:00～20:30、週五～週日 11:00～13:30, 14:30～17:00, 18:00～20:30

87霸氣烤魚

圖片來源：IG@87fire_fish

最後要推薦的是在安坑輕軌十四張站附近的87霸氣烤魚火鍋，比臉還大的超肥美烤魚搭配重慶式的超重口調味，吃起來香辣又帶勁，而且點一份主餐還可以加點酥炸龍珠、小龍蝦之類的雙主菜，完全不用怕吃不飽！如果不敢吃辣，店家也提供酸甜鳳梨烤魚、台式沙茶烤魚等比較不辣的口味，算是很貼心的一家店。

地址：新北市新店區中正路542-2號

電話： 02-2218-6866

營業時間：週二 11:30~15:00, 17:30～21:30、週三～週日 11:30～15:00, 17:30～22:00

延伸閱讀>>新北美食｜蘆洲捷運站必吃冰店TOP5，CP值超高的古早味老字號冰店都在捷運站附近！

想知道更多熱門主題旅遊內容，請上「ReadyGo出發前」