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基隆樂夏天！「海洋Cafe」露天咖啡休憩區 7月初新潮迎賓

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圖：基隆市政府文化局視覺藝術科／提供
圖：基隆市政府文化局視覺藝術科／提供

基隆海洋廣場打造一座「海洋Cafe」休憩座位區。　圖：基隆市政府文化局視覺藝術科／提供
基隆海洋廣場打造一座「海洋Cafe」休憩座位區。　圖：基隆市政府文化局視覺藝術科／提供

【旅奇傳媒/編輯部整理】在旅遊觀光全方位重啟復甦後，基隆市政府文化局即將舉辦今年度最熱鬧最多元的集合性大型展演活動「基隆樂夏天」。這座充滿港都情懷且同時因貿易而富含舶來生活潮流的城市，其海港文化和氛圍一直深受年輕人與親子族群的喜爱。

為了豐富整體「基隆樂夏天」活動的多元性並期望邀請更多不同群體共襄盛舉，基隆市政府文化局今年特別提前暖身，設計了一座「海洋Cafe」，預計在七月初先做一系列暖場活動，而為了確保今年暖身開跑當日能將心中理想完美呈現給民眾，基隆市政府文化局江亭玫局長、綜合發展處林麗蟬處長、市府發言人余治明，特別於日前現身活動場地宣傳七月即將到的2023基隆樂夏天表演藝術活動。

▲民眾可在「海洋Cafe」休憩區邊賞海景邊享用咖啡。　圖：基隆市政府文化局視覺藝術科／提供
▲民眾可在「海洋Cafe」休憩區邊賞海景邊享用咖啡。　圖：基隆市政府文化局視覺藝術科／提供

文化局長江亭玫表示，今年「樂夏天表演藝術」活動的暖身開場將以「海洋廣場」為主舞台，不僅代表著基隆獨有的港都特色，在此區域還將引入特別受年輕群體喜愛的一些潮流文化內容與氛圍的營造。為此，基隆市文化局特別在此精心規劃了各式休憩座位區，打造一座「海洋Cafe」，希望大家來到基隆海洋廣場能充分感受到這個空間帶來的悠閒感與徜徉碧海藍天的舒適感。

文化局長江亭玫，特別透露除此休憩規劃之外，還會有更多新潮流行的街邊驚喜在七月初將正式呈現給大家。希望通過這次更多元豐富的「樂夏天表演藝術」相關活動，為海洋廣場整體空間營造出時尚摩登且青春活力的氛圍，將市民喜愛的海洋廣場打造成更具港灣特色、更happy、更chill、更exciting的休閒場域。期望吸引更多年輕人、親子家庭等各年齡層的民眾到訪，形成一個面向廣大群眾的海洋休閒空間，讓大家來到這兒留下歡樂舒心的微笑時光，期待海洋廣場成為大家製造最多微笑回憶的港灣！同時更企盼這座「海洋Cafe」能成為基隆市活力迷人的新地標！

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