日式官舍老屋新生　到小京都穿和服逛文創享美好時光

【圖／文：行遍天下】

初夏的陽光穿透老榕樹溫柔灑在身上，靜坐其間，舒心愜意。「榕錦時光生活園區」原為日治時期台北刑務所官舍，1963年台北監獄搬遷後，閒置宿舍70年代起成為「華光社區」，十年前社區拆除，南面監獄圍牆和20多幢日式官舍成為歷史建築，經過修繕後以木造、磚造、鋼構和玻璃建築面貌開放，嚴重毀損無法修復的古蹟成了時代的印記，榕樹、香椿、樟樹濃縮歲月痕跡，為老屋新生做見證。

▲古老榕樹與適度空間留白，讓園區呈現和諧氣氛。

▲漫步榕錦時光，感受遠離都會的寧靜。

進駐榕錦時光生活園區的品牌與店鋪形形色色，許多人特別為了「花筏亭」而來，親自嘗試精美和服體驗，享受挑選和服、配件與專業梳妝、髮型的客製化服務，在優雅的日式庭園，留下珍貴紀念照。園區另一家人氣店鋪「好丘」，推出手工貝果與精緻選物，好吃好逛又好買；主打茶道入門課程與日本茶點的「京町 山本屋」、嚴選日本九州七種天然穀物的「九州鬆餅瓦芙」，提供了日式生活享樂，為平凡日常增添幸福感。此外，精釀生啤酒專賣店「臺虎居餃屋」、「寵物點子」的超萌動物商品，獨特療癒，值得花時間品味與參觀，參觀尾聲，不妨在「興波咖啡」外帶手沖咖啡，為這趟時光旅行畫下美好ending。

▲花筏亭講究的和服體驗拍攝服務，為榕錦時光增添美麗街景。（花筏亭文化美學工作室提供）

▲名店好丘專賣貝果和特色選物，深受旅人喜愛。





景點資訊

榕錦時光生活園區

地址：金華街135號至177號、金山南路2段112號

FB：rongjin157

電話：0909-537-995（好丘東門店）、0976-531-344（花筏亭Hanaikada）

時間：11:00-20:00（各店營業時間與公休日以各店臉書為主）

費用：參觀園區免費，各店消費請參考各店臉書





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