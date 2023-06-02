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夜訪女王頭來了！ 野柳地景光雕特效+首度新增14公尺高「Big Queen水舞秀」

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圖：北海岸及觀音山國家風景區管理處／提供
圖：北海岸及觀音山國家風景區管理處／提供

「野柳石光 夜訪女王」活動將於6月30日至7月16日舉辦。　圖：北海岸及觀音山國家風景區管理處／提供
「野柳石光 夜訪女王」活動將於6月30日至7月16日舉辦。　圖：北海岸及觀音山國家風景區管理處／提供

【旅奇傳媒/編輯部整理】為持續推廣野柳地質景觀特色，交通部觀光北海岸及觀音山國家風景區管理處(以下稱北觀處)將於今(112)年6月30日(五)至7月16日(日)辦理「2023野柳石光 夜訪女王」活動，每日限量開放民眾夜訪野柳地質公園。本次除俏皮公主、女王頭及儷影湖三區岩石光影特效，更擴大至沙灘區推出14公尺高「Big Queen」水幕噴泉水舞秀。 5月31日(三)中午12時起開放網路早鳥預購，歡迎國內外朋友相約，親臨野柳體驗具藝術及娛樂性的地景光雕秀。

▲「野柳石光 夜訪女王」於夜間運用光影科技展現地景多元面貌。　圖：北海岸及觀音山國家風景區管理處／提供
▲「野柳石光 夜訪女王」於夜間運用光影科技展現地景多元面貌。　圖：北海岸及觀音山國家風景區管理處／提供

北觀處方正光處長表示，野柳地質公園因獨特地景與優質遊憩品質享譽國際，今年持續辦理「野柳石光 夜訪女王」活動，於夜間運用光影科技展現地景多元面貌，深化野柳地質公園的品牌價值與無可取代之旅遊地意象。活動將於112年6月30日至7月16日(為期17天)晚間6點30分至10點絢麗登場，同時搭配環境教育、地景保育課程等系列活動，並串聯皇冠海岸觀光圈產業共同參與，形塑活動獨一無二與永續的價值。

「2023野柳石光 夜訪女王」以「點亮野柳 女王之光.水.影」為主題，結合炫目3D光雕投影、水幕、水舞、動畫及音樂等效果，帶來煥然一新的燈光藝術。每晚7點30分起於俏皮公主區、女王頭區、儷影湖區及沙灘區，每15分鐘分區展演精彩光影秀，今年特別於沙灘區推出14公尺高水幕噴泉水舞秀，沉浸式激光技術呈現出野柳夜間奇幻景象。藉由水、光、聲及動各式效果，讓參觀民眾沉浸在繽紛多變的氛圍之中。

▲「2023野柳石光 夜訪女王」活動開放早鳥票預購。　圖：北海岸及觀音山國家風景區管理處／提供
▲「2023野柳石光 夜訪女王」活動開放早鳥票預購。　圖：北海岸及觀音山國家風景區管理處／提供

2023野柳石光夜訪女王活動門票每張新臺幣250元，12歲(含)以下孩童，憑有效證件免費入場，5月31日(星期三)中午12點起開放預購，前7千名早鳥票加贈皇冠海岸觀光圈店家100元電子抵用券1張，遊客憑QR CODE於活動期間可至金山、萬里區之合作店家(如餐廳、伴手禮店、溫泉旅宿等)消費抵用。

【2023野柳石光 夜訪女王】

‧ 活動地點：野柳地質公園(新北市萬里區野柳里港東路167-1號)

‧ 活動時間：6/30(五)~7/16(日)，每晚18:30-22:00

‧ 入場訊息：18:30開放入場，最後入場時間21:00

‧ 備註：6/30 因辦理點燈開幕活動，預計19:30起開放入場

‧ 票價資訊：全票每張NT250元，12歲(含)以下兒童免費入場；12歲以上請購買全票

北海岸及觀音山國家風景區管理處官網 https://www.northguan-nsa.gov.tw

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