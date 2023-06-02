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精彩連發！「貢響山海祭」廣邀夏日Fun遊東北角

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「2023福隆國際沙雕藝術季」，今年與迪士尼合作打造「迪士尼百年慶典」主題沙雕展。　圖：福容大飯店福隆／提供
「2023福隆國際沙雕藝術季」，今年與迪士尼合作打造「迪士尼百年慶典」主題沙雕展。　圖：福容大飯店福隆／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】新北市政府觀光旅遊局首次舉辦的「青春山海線－貢響山海祭」活動進入第三週，本週六（6/3）邀請到曾瑋中、丁噹、郭忠祐、羅美玲及機智男孩 It Boyz等多位藝人現場演出，熱鬧貢寮夜晚。

緊接著由福容大飯店福隆舉辦「2023 福隆國際沙雕藝術季」將自6/9（五）起於福隆海水浴場盛大展出。此外，6/10（六）及6/11（日）兩日，福容大飯店福隆及東北角管理處也和觀光旅遊局合作推出「Fun！放大東北角」山海市集，以大東北角長期推行之永續為題，邀請民眾一同探索大東北角在地的藝術與生活。

▲6/10、6/11福容大飯店福隆推出以永續東北角環境及文化為主題一系列活動，邀請「星空X藝素村」及「馬崗海女」帶來相關議題講座（圖為示意照）。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供
▲6/10、6/11福容大飯店福隆推出以永續東北角環境及文化為主題一系列活動，邀請「星空X藝素村」及「馬崗海女」帶來相關議題講座（圖為示意照）。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

「青春山海線－貢響山海祭」活動愈發精彩，第三週下午的體驗課程相當精采豐富，包含從心渲染流體畫、流體熊鑰匙圈、創意拼豆等手作體驗及海風瑜珈體驗課程，每場次課程皆另有現場名額供有興趣的民眾報名。週六（6/3）夜晚的星光音樂會則邀請到丁噹等多位藝人魅力演唱。

此外，週日（6/4）的15：00至17：00還有由福隆衝浪學校教練群帶領的滑板體驗活動提供現場報名參加，邀請民眾一起來同樂。 而6/10（六）、6/11（日）福容大飯店福隆推出以永續東北角環境及文化為主題一系列活動，以市集、講座及體驗課程等內容，串接在地商家、創作者與民眾，共同發掘屬於東北角的山海永續生活提案，包含邀請「星空ｘ藝素村」及「馬崗海女」帶來相關議題講座，以及草鞋編織、舊衣改造、環境繪畫創作及料理教室等環保體驗課程。

另外，還有市集讓大家品味貢寮，有阿松商行、Date Myself、曙旅及 Thybearing 等在地商家及創作者在現場販售石花凍、書寫體驗包和精緻永續服飾等美食及環保商品；期間還有 Aivee、烏流、宇宙太妹、午夜午夜等團體將帶來充滿生命力的音樂表演！

▲山海市集中有阿松商行、Date Myself、曙旅及Thybearing等在地商家及創作者，在現場販售石花凍、書寫體驗包和精緻永續服飾等美食及環保商品（圖為示意照）。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供
▲山海市集中有阿松商行、Date Myself、曙旅及Thybearing等在地商家及創作者，在現場販售石花凍、書寫體驗包和精緻永續服飾等美食及環保商品（圖為示意照）。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

▲新北市政府觀光旅遊局首次舉辦「青春山海線－貢響山海祭」活動進入第三週，演唱嘉賓陣容堅強。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供
▲新北市政府觀光旅遊局首次舉辦「青春山海線－貢響山海祭」活動進入第三週，演唱嘉賓陣容堅強。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

邁入第16個年頭的「福隆國際沙雕藝術季」，今年與迪士尼合作打造「迪士尼百年慶典」主題沙雕展，將在6/9（五）至10/22（日）於福隆海水浴場為期136天的展出，邀請超過15位國內外沙雕師，合力打造出71座主題沙雕，其中66座將大家喜愛的迪士尼、皮克斯、漫威與星際大戰等經典角色與故事情節形塑成一座座的黃金沙雕，合計呈現超過100位經典角色，包含今年的主雕是高達8公尺的「白雪公主沙雕」，以向1937年上映的第一部迪士尼經典長片致敬為主題，或是走入《怪獸大學》主題沙雕，加入萬事OK社一起參加驚嚇比賽等，邀請大家和迪士尼角色一起享受福隆夏日！

 新北市觀光旅遊局楊宗珉局長表示，從今年4月起舉辦的「鐵道馬拉松接力賽」到5月的「青春山海線－貢響山海祭」，接續6月開始一路到10月，由東北角管理處及福容大飯店福隆接手舉辦「福隆生活節」及「福隆國際沙雕藝術季」，另外「貢寮國際海洋音樂祭」也預計在8月份舉辦，今年的東北角非常精彩，歡迎民眾來貢寮旅遊！更多活動資訊內容請上新北市觀光旅遊網或加入新北旅客Facebook粉絲團查詢。 

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福隆 沙雕 迪士尼

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