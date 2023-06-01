消暑賞花去！夏遊「花IN台北」　繡球、蜀葵花海接力綻放

韓式料理這麼多，最念念不捨的依然是用馬鈴薯跟排骨一起下去燉煮的馬鈴薯排骨火鍋。筷子一夾就化開的排骨，軟綿的馬鈴薯，帶點微辣的湯頭，再配上年糕真的是令人無法忘懷的美味啊！前陣子捷運行天宮站附近就開了一間「UNCLE-K排骨火鍋店」，從開幕到現在位置都超難訂，每到用餐時間總是高朋滿座。終於在上禮拜幸運的訂到位置，雖然現場也會有位置排給現場客，但小編建議還是預先訂位會比較好喔！

2023-06-01 14:00