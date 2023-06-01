消暑賞花去！夏遊「花IN台北」 繡球、蜀葵花海接力綻放
【旅奇傳媒/編輯部整理】時序來到了6月，蟲鳴鳥叫聲此起彼落，氣溫也逐漸炎熱起來，令人期待的夏天也即將來臨囉！「花IN台北」系列將熱情推出夏遊台北對策，讓你在炎炎夏日上山下水清涼消暑賞花去，趕快揪三五好友或三代同堂一走出戶外感受夏季的台北，創造專屬於你的夏日記憶吧！
公園處表示，「花IN台北」夏遊台北的每條路線，都包含市府精心規劃的景點，涵蓋戶外休閒、人文史蹟、自然生態、花海與市集等。建議5月下旬可先走一趟「北投親山賞繡球」路線，讓北投陽明山獨有的山景風貌、自然環境、特色溫泉與繡球花海，療癒您的身心靈。6月中旬以後可以選擇「士林河濱漫騎賞蜀葵」路線，騎著單車欣賞士林河雙21河濱公園獨特的蜀葵花海、遠山、臨水河岸與濕地景觀，再搭配藍色公路賞夕陽、特色夜航，讓你用各個不同的視角來欣賞台北城風貌，翻轉你對台北既有的記憶與感受。
公園處園藝管理所主任吳旻靜表示，6月1日起還有「文山貓空品茶賞波斯菊」的路線可以走走，藉由品茗打開味蕾與聞嗅感官、樟樹步道賞波斯菊開啟視覺感官、逛動物園啟動聽覺與觸覺感官，讓你用五感來體認文山獨有的人文生態環境。最後別忘了用「中山河濱戲水賞向日葵」來抓住夏天的尾巴，無論是想從花博農民市集收穫食農相關產品，或從市立美術館薰陶各類藝術與獨特思想，還是想走進臺北玫瑰園、臺北典藏植物園吸收園藝栽培與植物生態等知識等，最後再到大佳河濱公園戲水消暑，9月起則能欣賞到金黃色的向日葵及黃波斯菊花海景觀喔！
為串聯台北夏季花卉美景，「花IN台北」推出「夏遊臺北親山樂水賞花趣」活動，自6月1日至6月15日於地圖上任一推薦景點現場拍照，上傳至「公園新花漾」FB粉絲專頁指定貼文留言區並完成指定步驟，即可參加抽獎，有機會獲得花IN台北精美紀念品！邀請花友們踴躍留言參與！
最新花展資訊請參閱「花IN台北」官網 ( https://flowersfestival.taipei/ ) 及「公園新花漾」粉絲專頁 ( https://fb.me/taipeiflowers )。
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