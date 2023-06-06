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夏季最強攻略！「無限暢遊卡」祭8折優惠 臺北熱門景點玩透透

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圖：臺北市政府觀光傳播局／提供
圖：臺北市政府觀光傳播局／提供

即日起至8/31前到北北基好玩卡官網購買「無限暢遊卡」，可享8折優惠價。　圖：臺北市政府觀光傳播局／提供
即日起至8/31前到北北基好玩卡官網購買「無限暢遊卡」，可享8折優惠價。　圖：臺北市政府觀光傳播局／提供

【旅奇傳媒/編輯部整理】疫情趨緩，國際旅客數量漸增，為讓更多外國旅客體驗臺北的獨特魅力、增進觀光效益，臺北市政府觀光傳播局祭出超殺夏季優惠，即日起至8/31前到北北基好玩卡官網購買「無限暢遊卡」，可享8折優惠價，三日券更推出夏日優惠1,900元，並隨卡贈送「大稻埕 × 永康 × 貓空商圈大禮包」，以超高CP值暢玩臺北各大熱門景點及美食體驗！

▲無限暢遊卡一卡在手交通無限暢遊加25景點門票。　圖：臺北市政府觀光傳播局／提供
▲無限暢遊卡一卡在手交通無限暢遊加25景點門票。　圖：臺北市政府觀光傳播局／提供

觀傳局表示，「無限暢遊卡」是全臺唯一結合交通加景點的CityPass，106年開賣以來獲得廣大迴響，是國內外旅客來臺北遊玩的好夥伴！持「無限暢遊卡」可不限次數搭乘臺北捷運、4條台灣好行、臺北市、新北市及基隆公車，尤其台灣好行行經陽明山、野柳、平溪等北臺熱門觀光區域，大大降低旅客的交通問題。此外，「無限暢遊卡」還包含台北101、故宮博物院、野柳地質公園等25個國際知名景點門票，一卡在手就能臺北玩透透！

▲臺灣地標景點-野柳地質公園。　圖：臺北市政府觀光傳播局／提供
▲臺灣地標景點-野柳地質公園。　圖：臺北市政府觀光傳播局／提供

觀傳局說明，「無限暢遊卡」今年還加碼贈送四大臺北城市印象體驗，包括紅遍日韓的珍珠奶茶體驗、曾登上CNN的放天燈體驗、貓空小封茶體驗及圓山大飯店的西密道探索體驗，帶領遊客動手DIY，製作出屬於自己的專屬回憶，玩得更深度、玩得獨一無二。

觀傳局也介紹，今年再度邀請韓國網紅金周奕向韓國旅客宣傳「無限暢遊卡」，短時間內即獲得不少迴響。並且強調，此波夏季優惠自5/17起開賣，優惠持續到8/31，歡迎國內外旅客到臺北，度過一個不一樣的夏日！搶購最強夏日優惠，請上官網（https://reurl.cc/Ge90by）。

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