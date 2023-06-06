繞了一整圈！原來老字號「湖州粽」藏在二樓，傳承三代的排骨粽好特別，核桃紅棗鬆糕也很讚

繞一大圈才找到的湖州粽！

這間傳承三代的湖州粽，藏在傳統市場二樓裡，走上去真的會懷疑人生是這嗎？好低調只有一個小招牌，現場包粽子的手沒停過，熟客都打電話先訂起來，怕晚來就吃不到，排骨粽真的好特別，包了一整支帶骨小排，還有賣一整個核桃紅棗鬆糕耶～

四喜食品行 在哪？

四喜粽子在台北信義路的信維市場，這裡好有老台北的氛圍，一樓騎樓有三間刀切麵，還有其它小吃攤販，汽車可停俥停或USPACE地下停車場，市場距離捷運大安站步行約3分鐘，有很適合搭捷運來。

地址：台北市大安區信義路四段60之46號

營業時間：9:00～19:00

傳統市場挺老舊，本來以為繞一下就找到，結果繞了一整圈，對門牌也找不到，原來粽子店藏在二樓啦！

看著樓梯倒抽了一口氣！很懷疑這上面有店？帶著半信半疑上去，看到紅色招牌四喜粽子/年糕才確定真的在這，進去後右轉就看到了。

四喜食品行（四喜家鄉粽）

二樓沒看到其它店家，就只有四喜年糕粽子！四喜已經傳承到第三代，聽說在這賣了40多年，真的只有在地人才會知道，太隱密了！現場有好幾個大蒸籠，裡面有各種粽子，外觀看起來都一樣耶～

手包湖州粽

本來以爲是潮州粽，一問才知道這是湖州粽，湖州粽子有分鹹、甜兩種，江米(糯米)有先浸泡過特調醬，所以米看起來有一層醬色，梅花豬與排骨肉都是特別選過，蛋黃也只用新鮮鹹蛋黃。

整塊生排骨肉，看起來好霸氣！

只見阿姨快手折成長三角，放入糯米與排骨肉，粽子原料就是這麼簡單，接著用熟練手法包起來，排骨粽的外觀是粗繩繞三圈！

核桃紅棗鬆糕

剛好剩下一個紅棗鬆糕！外層還用棕葉包起來，鬆糕成份有糯米粉、再來米粉、核桃、紅棗和紅豆沙，拿起來挺有份量，加上紅棗擺飾賣相不錯耶～

四喜家鄉粽 菜單

店內有五種粽子，不想吃鹹粽也有豆沙粽，每顆粽子在55元～70元之間，紅棗鬆糕有大、小兩種尺寸，粽子外型看起來都一樣，唯能一辨識就是看粽繩，分成粗繩、細繩和不同圈數。

鐵捲門上有貼通告，6月1日會調漲！

粽子保存方式：冷藏可放一個星期、冷凍可放上兩個月。

粽子加熱方式很簡單，冷藏粽放到冷水煮15分鐘、冷凍粽加熱30分鐘，或用大同電鍋蒸熱即可。

每個粽子拿起來都挺有份量！打開粽葉殼，糯米油油亮亮，和其它老字號粽子比起來，這粽子很實在一點都不小顆，吃起來會有飽足感。

四喜粽子就是那麼純粹！不像台灣南北步粽，有其它香菇、花生、蝦米..等配料，乍看粽子好樸實，糯米就像南部粽一樣綿密。

鮮肉粽

粽子只有糯米、梅花豬肉兩種食材！金黃色糯米吃起來軟、綿、黏，別以為黏就不好咀嚼，這糯米軟糯很好咬，加上一大塊香軟梅花肉，不用任何沾醬就夠味。

鮮肉蛋黃粽

鮮肉蛋黃粽更好吃！糯米間很密合好咀嚼，鹹蛋黃結合糯米更是契合，吃起來香度升級，家人說軟糯又濃郁好吃。

豆沙粽

一切開豆沙餡好飽滿！真的沒在小氣，紅豆沙用過豬油炒過更香，豆沙餡很有傳統味，糯米加紅豆沙吃起來，豆沙甜度明顯卻不膩口，但吃完一顆真的挺飽，不能當點心，它是正餐無誤。

排骨粽

讓人最期待的是排骨粽，沒想到排骨也能包到粽子裡，粽子一樣簡單只有糯米與小排，用叉子就能掰成兩塊，這糯米油脂感更多，糯米黏性也更高，糯米還能看到一絲絲！

生排骨肉直接包到糯米裡，排骨油脂融化到糯米裡，這糯米特別香，輕鬆就能把排骨骨、肉分離，這排骨就是平常我煮湯排骨肉，好軟沒腥味就是好吃。

＊不用過多配料調味，單純豬肉加糯米就發揮的很好！看評論有人吃到很鹹的粽子，我當天吃的軟糯入味，雖然偏油但滿好吃，下次經過會多買一點放冷凍庫，尤其是排骨粽、鮮肉蛋黃粽～

四喜食品行

電話：02-27072530

地址：台北市大安區信義路四段60之46號（信維市場2樓）

營業時間：9:00～19:00

文章來源：艾瑪・享受吃喝玩樂札記 FB：艾瑪 吃喝玩樂

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