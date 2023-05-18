五月的夜晚好璀璨！180秒煙火超吸睛 水舞空舞綻放碧潭

碧潭水舞展演至5月28日，闔家前來碧潭遊玩，度過愜意的美好時光。 圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】五月的水岸碧潭夜晚時分好美麗！180秒碧潭煙火點亮碧潭夜空，搭配絢麗的水舞同步躍動，呈現碧潭獨有的空舞及水舞共演，也是碧潭水舞舉辦7年以來，首次搭配煙火助陣，共同演繹碧潭之美，吸引了逾萬人到碧潭廣場欣賞，共享花火綻放的浪漫與感動，為碧潭水舞掀起另一波高潮。

▲3種不同層次及高度的「空舞」及「水舞」綻放舞動，帶來別出心裁的表演。 圖：鄭名宏（Justin Cheng）／攝影 ▲3種不同層次及高度的「空舞」及「水舞」綻放舞動，帶來別出心裁的表演。 圖：鄭名宏（Justin Cheng）／攝影

碧潭煙火在氣勢磅礴的交響樂曲《Victory》響起，面寬近80公尺的中低空煙火陸續升空，在50至80公尺的高度以躍動扇形燃放，搭配各種花類像是綠牡丹及閃菊等的高空彈煙火，展現出生氣蓬勃、層次鮮明的煙火畫面，而絢麗的水舞也同步舞動，與色彩繽紛的舞台光束燈互動，3種不同層次及高度的「空舞」及「水舞」一同綻放舞動，帶來別出心裁的表演。

最後更以空中不凋花之稱的華麗型冠類高空花火，不間斷地升空綻放，創造夜空中獨特的金流星銀瀑布效果，呈現動感的華麗畫面，981發煙火施放的每一瞬間都讓現場觀眾驚呼連連，精彩的煙火饗宴，帶給民眾滿滿的感動！

▲曲目《暗坑光梭》象徵不同時代的軌道列車穿越新店碧潭的古往今來。 圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

▲在曲目《律動和美山》中黑鳶轉化為幾何線條隨音樂及水舞一同舞動。 圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

碧潭水舞已展演至第5周，第三波嶄新曲目《律動和美山》及《暗坑光梭》正式登場，曲目《律動和美山》以和美山稜線及自然生物轉化為幾何線條隨音樂舞動，還有火金姑螢光點點閃耀以及黑鳶化身幾何線條飛舞穿梭，搭配音樂與水舞律動，絢爛光點帶來目眩神迷的享受。

而《暗坑光梭》則以不同時代的軌道列車穿越新店碧潭的古往今來，從礦車探索的暗坑採礦，穿梭到今日新店安坑輕軌通行，展現新北市不斷前進，隨著捷運站點一站站閃亮，象徵搭乘安坑輕軌前來到碧潭欣賞水舞及吊橋光雕共同舞動，帶來與眾不同視覺與聽覺的雙重饗宴！

新北市政府觀光旅遊局局長楊宗珉表示，水舞展演時間持續到5月28日，每晚6點30分至8點30分，每半小時演出1次，並在晚上8點45分進行最後一場表演，共6場，2首曲目交錯演出，每場演出時間為4分半鐘。

來到碧潭除了看水舞外，碧潭周邊亦有相當多樣的景點，不妨搭乘安坑輕軌前往「二叭子植物園區」賞花，或是騎乘自行車漫遊「新北幸福水岸線」的新店溪自行車道，沿途行經多座特色主題公園，還可一路騎到新店溪陽光橋等景點，體驗騎乘自行車的暢快；想要與家人享受悠閒的下午，則可以到新店老街、碧潭餐飲遊憩區品嘗美食、漫步廣場欣賞山水景緻；想了解在地文化歷史，可以走一趟新店渡渡口，乘坐擁有百年歷史的「文化景觀」人力擺渡，往返灣潭與碧潭之間。

不妨把握水舞演出期間，闔家前來碧潭遊玩，更多新北旅遊資訊請上「新北市觀光旅遊網」及「新北旅客」臉書粉絲專頁查詢！

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