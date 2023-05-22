永和傳說中的「雞滷飯」！油亮雞腿、滷味拼盤一起搭更豐富

位於永和區秀朗路二段的「一起吃飯吧Let’s eat」，飯麵小菜及湯品各有特色，不但有香噴噴的滷肉燥，新鮮雞肉料理更是一絕，將銷魂雞肉飯與黯然滷肉飯巧妙結合，成為傳說中的雞滷飯，不敗款式的搭配組合，儼然成為永和美食新霸主！

▲輕鬆歡樂的公仔牆

跳脫傳統店面設計，吃滷肉飯也可以很時尚，木質調的桌椅與灰色牆面，用燈光營造氛圍，還有一整面公仔牆點綴，為用餐空間增添輕鬆歡樂的感覺。

菜單內容十分豐富，雞肉丁類的主食如雞滷飯、雞肉飯等等，還有帶骨雞肉的切盤飯，另可加點湯品小菜，手藝精湛、道道美味，怎麼點都好吃！

▲乾淨舒適的用餐空間

▲店家招牌滷肉燥

▲傳說中的「雞滷飯」

「傳說中的雞滷飯」不僅有雞肉丁與配菜，淋上油亮色澤的滷肉更迷人，肥而不膩的口感，吃起來入口即化。滷汁香氣十足，拌入白飯之中令人忍不住一口接一口，好吃到停不下來！

雞肉切丁與撕成絲狀的差異，從吃起來的口感就能感受到，咬起來厚實鬆軟，更能呈現雞肉新鮮品質，因此深受客人們的喜愛。

▲雞肉丁厚實鮮美

▲原味雞腿

質嫩爽口的「原味雞腿」是來此必點，沒有華麗的調味方式，呈現最原始的風貌，雞皮脆彈多汁，雞腿肉更是軟嫩可口，將整隻雞腿切片，不僅份量多，吃得也相當過癮！

除此之外，還可選擇單點切盤的雞肉、雞腿，以及醉雞翅與鹽焗雞腿，不論搭配飯麵都非常適合，用最親民的銅板價位，就能吃到高水準的雞肉，客人來此都會點上一盤，成為店內人氣品項。

▲鮮嫩的雞腿肉，閃著油光讓人流口水

▲滷筍絲

▲海帶口感脆度極佳

▲一家團圓滷拼盤

超豐盛的「一家團圓滷拼盤」將海帶、油豆腐、豆干、滷蛋、滷筍絲等好料綜合在一起，筍絲鮮脆、油豆腐多汁夠味，吃得到不同食材口感，是豪華版的小菜再升級。

台式小菜的特色，就是滷的功夫很道地，像是滷蛋與豆干不但外觀顏色漂亮，吃起來更能帶出淡淡清香，淋上醬油加點蔥花，畫龍點睛更美味！

值得一提的是，精燉湯品也是店家特色，嚴選食材熬成精華湯頭，每一口都鮮甜回甘，包含蒜頭小雞盅、人蔘燉雞盅、香菇菇雞盅與苦瓜雞盅，美味兼顧養生，搭配主食更加完美！

▲精燉湯品口味眾多

▲店內菜單

「一起吃飯吧Let’s eat」為傳統小吃注新入新元素，給人一種煥然一新的感覺，原來吃滷肉飯也可以如此優雅有格調，獨一無二的風格，只有來店裡品嚐才能體會！

將古早味融入創意，保留老一輩作法，同時追求現代人口味，令人驚喜交加的雞肉料理，還有樸實無華的小菜，為每天忙碌的你加油打氣，療癒一整天的疲憊。





一起吃飯吧Let’s eat

商家地址：新北市永和區秀朗路二段52號

商家電話：0903736033

粉絲專頁：https://reurl.cc/n7KLjv

營業時間：11:30-14:00 ；16:30-19:30(售完為止 ，依店家公告)

停車資訊：路邊停車





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