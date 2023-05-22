快訊

脫口秀藝人嘲諷解放軍遭清算？中共這政策成擋不住的野火

民眾黨立委陳琬惠爆綠媒大亨涉侵佔國土 綠營權貴違法豪宅「拆半套」

超商浩克屏東版！車城店員遭利剪刺傷10公分 警獲報追緝中

永和傳說中的「雞滷飯」！油亮雞腿、滷味拼盤一起搭更豐富

聯合新聞網／ ShareLife分享生活

位於永和區秀朗路二段的「一起吃飯吧Let’s eat」，飯麵小菜及湯品各有特色，不但有香噴噴的滷肉燥，新鮮雞肉料理更是一絕，將銷魂雞肉飯與黯然滷肉飯巧妙結合，成為傳說中的雞滷飯，不敗款式的搭配組合，儼然成為永和美食新霸主！

▲輕鬆歡樂的公仔牆
▲輕鬆歡樂的公仔牆

跳脫傳統店面設計，吃滷肉飯也可以很時尚，木質調的桌椅與灰色牆面，用燈光營造氛圍，還有一整面公仔牆點綴，為用餐空間增添輕鬆歡樂的感覺。

菜單內容十分豐富，雞肉丁類的主食如雞滷飯、雞肉飯等等，還有帶骨雞肉的切盤飯，另可加點湯品小菜，手藝精湛、道道美味，怎麼點都好吃！

▲乾淨舒適的用餐空間
▲乾淨舒適的用餐空間

▲店家招牌滷肉燥
▲店家招牌滷肉燥

▲傳說中的「雞滷飯」
▲傳說中的「雞滷飯」

「傳說中的雞滷飯」不僅有雞肉丁與配菜，淋上油亮色澤的滷肉更迷人，肥而不膩的口感，吃起來入口即化。滷汁香氣十足，拌入白飯之中令人忍不住一口接一口，好吃到停不下來！

雞肉切丁與撕成絲狀的差異，從吃起來的口感就能感受到，咬起來厚實鬆軟，更能呈現雞肉新鮮品質，因此深受客人們的喜愛。

▲雞肉丁厚實鮮美
▲雞肉丁厚實鮮美

▲原味雞腿
▲原味雞腿

質嫩爽口的「原味雞腿」是來此必點，沒有華麗的調味方式，呈現最原始的風貌，雞皮脆彈多汁，雞腿肉更是軟嫩可口，將整隻雞腿切片，不僅份量多，吃得也相當過癮！

除此之外，還可選擇單點切盤的雞肉、雞腿，以及醉雞翅與鹽焗雞腿，不論搭配飯麵都非常適合，用最親民的銅板價位，就能吃到高水準的雞肉，客人來此都會點上一盤，成為店內人氣品項。

▲鮮嫩的雞腿肉，閃著油光讓人流口水
▲鮮嫩的雞腿肉，閃著油光讓人流口水

▲滷筍絲
▲滷筍絲

▲海帶口感脆度極佳
▲海帶口感脆度極佳

▲一家團圓滷拼盤
▲一家團圓滷拼盤

超豐盛的「一家團圓滷拼盤」將海帶、油豆腐、豆干、滷蛋、滷筍絲等好料綜合在一起，筍絲鮮脆、油豆腐多汁夠味，吃得到不同食材口感，是豪華版的小菜再升級。

台式小菜的特色，就是滷的功夫很道地，像是滷蛋與豆干不但外觀顏色漂亮，吃起來更能帶出淡淡清香，淋上醬油加點蔥花，畫龍點睛更美味！

值得一提的是，精燉湯品也是店家特色，嚴選食材熬成精華湯頭，每一口都鮮甜回甘，包含蒜頭小雞盅、人蔘燉雞盅、香菇菇雞盅與苦瓜雞盅，美味兼顧養生，搭配主食更加完美！

▲精燉湯品口味眾多
▲精燉湯品口味眾多

▲店內菜單
▲店內菜單

「一起吃飯吧Let’s eat」為傳統小吃注新入新元素，給人一種煥然一新的感覺，原來吃滷肉飯也可以如此優雅有格調，獨一無二的風格，只有來店裡品嚐才能體會！

將古早味融入創意，保留老一輩作法，同時追求現代人口味，令人驚喜交加的雞肉料理，還有樸實無華的小菜，為每天忙碌的你加油打氣，療癒一整天的疲憊。


一起吃飯吧Let’s eat

商家地址：新北市永和區秀朗路二段52號

商家電話：0903736033

粉絲專頁：https://reurl.cc/n7KLjv

營業時間：11:30-14:00 ；16:30-19:30(售完為止 ，依店家公告)

停車資訊：路邊停車


延伸閱讀>>延伸閱讀//披薩店竟有球池彈珠台！新北最有溫度披薩店 親子用餐好選擇

想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

滷肉飯 雞肉飯 披薩

延伸閱讀

插旗燒肉一級戰區！「姜滿堂」推1元吃日本和牛 還有獨家頂級肉品 韓式小菜無限續

狗媽媽把雞腿叼進正在哺乳的女兒碗裡！「阿嬤幫坐月子」母女互動超溫馨

她怨80元排骨飯「只有排骨+飯」 業主反嗆：不然會有雞腿嗎？

方便在地民眾大型中醫看診 永和耕莘醫院增設中醫科

相關新聞

永和傳說中的「雞滷飯」！油亮雞腿、滷味拼盤一起搭更豐富

挑戰永和最好吃的雞滷飯！店家將滷肉與雞肉兩大強項合而為一，成為份量十足的招牌「雞滷飯」，雞肉細嫩、滷功一流，客人遠道而來就愛這一味！

五月的夜晚好璀璨！180秒煙火超吸睛 水舞空舞綻放碧潭

【旅奇傳媒/編輯部報導】五月的水岸碧潭夜晚時分好美麗！180秒碧潭煙火點亮碧潭夜空，搭配絢麗的水舞同步躍動，呈現碧潭獨有的空舞及水舞共演，也是碧潭水舞舉辦7年以來，首次搭配煙火助陣，共同演繹碧潭之美，

穿越神隱少女山洞才能到達的祕境咖啡館　坐擁依山望海無敵景觀

九份祕境「山巴咖啡」隱藏在山與海之間，偏離九份老街繁華喧囂的豎崎路，岔入離山海更近也更靜的輕便路，彷彿秒遁另個世界，由於停車不易，需得從老街緩緩步行，油毛氈、穿屋巷、昇平戲院、頌德公園，沿途的自然、人文風景，完整了山巴想要傳遞的閒逸情懷。

藏在山裡的喫茶屋！「抹茶刨冰+現烤糰子」療癒又耐吃　開放空間寬敞、後花園還有草皮可放風

udn走跳美食／艾瑪 藏在山裡的喫茶屋！ 這間外觀不起眼的茶屋，唯一辨識扛棒就是這片大木牌，在地已經開好幾年，不少人都是被外面現烤糰子或雪莓娘吸引進來，裡面空間有濃濃日本味，除了寬敞裡面氛圍也

大松菸時代來臨！24H書店、質感餐飲與展覽漫遊：打開松山文創的白晝與黑夜

誠品董事長吳旻潔 4 日宣布，下一間24H書店落腳松山文創園區，曾獲CNN Travel評選為14家「世界最酷百貨」之一的「誠品生活松菸店」，預計將從下半年度開始，進行自開幕以來最大規模的改裝，結合全

晚來會被搶光光！淡水台電冰棒「傳統枝仔冰」一支12元　糯米冰用料實在、蜂蜜檸檬好清爽

udn走跳美食／艾瑪 有夠俗傳統枝仔冰 夏天冰棒真是買不完！林口台電冰棒被吃完，正苑茗茶放到冷凍也被掃空，來三芝回程順路把枝仔冰給買了，淡水台電宿舍冰棒枝仔冰最便宜一支12元！晚來可是會被搶光

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦