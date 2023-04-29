遇見基隆最美的季節！螢光閃閃、百合花、桐花秘境大公開

基隆嶼鐵炮百合正盛開。 圖：基隆市政府觀光及城市行銷處／提供

【旅奇傳媒/編輯部整理】進入螢火蟲紛飛的季節，每年四月下旬至五月底是賞螢的全盛期，也是賞油桐花與百合花開的好時機，基隆市政府推薦幾處賞螢、賞花景點，在初夏時節一起感受大自然的時令與芬芳。 觀光及城市行銷處副處長林文榮表示，基隆最佳的賞螢地點為龍崗生態園區（龍崗步道）及暖暖水源路槌球場一帶。

龍崗生態園區（龍崗步道）是一條環山的小道，從海洋大學門口就可看見指示牌，每年四月下旬晚間從步道入口處即可看見點點螢燈閃爍在步道周圍，沒有汙染的園區內所見的螢火蟲種類多為紅胸黑翅螢、黑翅螢等，是欣賞螢火蟲之美的好地方。

▲富民親水公園是基隆賞油桐花的去處。 圖：基隆市政府觀光及城市行銷處／提供

另一個賞螢秘境是暖暖水源路槌球場一帶，推薦民眾白天可到暖暖親水公園、暖暖百年幫浦間，順遊雙生土地公廟後，將車子停放在自來水第一區管理處旁空地，往水源路方向至槌球場，晚上七點到八點半期間可看見成群的螢火蟲在草叢間閃閃發亮，透過賞螢能更認識螢火蟲的生態及保育，非常適合親子共同體驗生態之美。

▲位於七堵的泰安瀑布也是賞桐秘境。 圖：基隆市政府觀光及城市行銷處／提供

油桐花季到來，暖壽山步道、富民親水公園及泰安瀑布是基隆市欣賞油桐花的勝地，每年的四、五月油桐花季，山林裡會落下浪漫的「五月雪」，吸引許多遊客前往。暖壽山步道可由暖暖東勢街福興宮旁金山街進入，片片桐花灑落在步道上，宛如白色花毯，美不勝收。基隆七堵的富民親水公園則是許多家長帶孩子玩水消暑的好去處，園區內的桐花步道更是熱門的賞花景點。同樣位在七堵的泰安瀑布，沿著步道步行，不到十分鐘就能一賭瀑布、油桐花美景。

基隆不只有油桐花，此時也正值百合花綻放的時節，基隆嶼從四月起開放登島，島上盛開的鐵炮百合，又稱「麝香百合」，是臺灣本島四種原生百合之一，潔白的百合花，散發出淡淡花香，等著遊客的造訪。

▲暖暖水源路槌球場一帶為賞螢秘境。 圖：基隆市政府觀光及城市行銷處／提供

觀光及城市行銷處林文榮副處長表示，在螢火蟲紛飛的季節，油桐花和百合花也逐漸綻放，民眾欣賞螢火蟲可到「龍崗生態園區（龍崗步道）」、「暖暖水源路槌球場」；欣賞油桐花則和百合花則到「暖壽山步道」、「富民親水公園」、「泰安瀑布」及「基隆嶼」，貼心提醒，觀賞螢火蟲時勿大聲喧嘩、勿捕捉踩踏、勿以強光直接照射螢火蟲，攜帶手電筒的民眾請以紅色玻璃紙罩住，避免干擾螢火蟲活動，即日起至5月15日暖暖區公所也在路燈附上紅色玻璃紙供民眾免費使用，邀請民眾一同來觀賞四、五月基隆市最美的風景。

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