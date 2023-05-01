品嚐美酒不用等到晚上！精選台北8間白天營業的特色酒吧

在飲食文化蓬勃發展的台灣，許多人喜歡小酌怡情、品嚐美酒，但卻可能因為工作輪班、或是需要照顧家庭而難以在晚上造訪酒吧；其實在近年來，台北悄悄出現了不少白天就開門營業的酒吧，也有不少餐酒館或是咖啡廳提供特色美酒，除了層次多元的調酒以外，也有精釀啤酒以及能感受土壤原味的自然酒。不論是晚上無法外出、或是想在燦爛陽光下愉快品飲的人，都能參考本文找到最佳去處！

SipSip Restaurant & Bar

圖 / @ReadyGo

交通便捷且展演活動豐富的華山1914文化創意產業園區，一向都是大家週末假期想外出走走時的首選之地，而在進入園區、走過綠意盎然的木棧板道路後，全新打造的一棟夢幻白色小屋就矗立於眼前。這間以亞洲特色為主題的 SipSip Restaurant & Bar，可謂是在2023年最備受注目的新餐廳之一，餐點中可以見到當歸、泰式香料、印度醬汁等各國元素，而調酒更是將台灣在地風土融入其中。

圖 / @ReadyGo

以圖中的獨創調酒「讓愛在空中搖擺」為例，靈感便來自於山區部落特有的求愛鞦韆祭。透過調酒師精湛的手法，讓琥珀色的點綴沿著杯緣蕩漾出美麗波紋，在白天的陽光映照下更顯動人。

地址｜中正區八德路一段1號 華山文創園區 中四D

營業時間｜試營運期間 12：00～20：00

B Lina By A Train

圖 / @ReadyGo

A Train 系列酒吧對台北人來說想必相當熟悉，但卻很少人知道其中隱身於民宅2樓的 B Lina By A Train，平日不到中午便已開門迎客。白天的室內氛圍與夜晚截然兩樣，少了吵雜喧鬧、多了靜謐悠閑的氣息，讓人更能深度品嚐調酒師精心呈現出的飲品。

地址｜中正區忠孝東路二段104號2樓

營業時間｜週二～週日 11：00～17：00／18：00～01：30，週五、週六 1：00～17：00／18：00～02：30，週一 18：00～01：30

INFINITY. Yes Lounge

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在人文薈集的天母地區，許多街角巷口都座落著富有質感的小店，而此地的 INFINITY. Yes Lounge 不僅是間酒吧，更結合了藝術與咖啡文化，一樓是不時舉辦展覽的獨立藝廊，沿著戶外蜿蜒的階梯拾級而上後，便是文藝格調鮮明的餐飲空間，且下午就提供精選的自然酒，很適合坐在陽台、配上手工提拉米蘇或乳酪蛋糕享受午後時光。

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地址｜士林區中山北路七段48號2樓

營業時間｜週一～週日 12：00～23：00，週五～週六 12：00～01：00

British Oysters Seafood Shed 英國生蠔海鮮小屋

圖 / @ReadyGo

在圓山花博廣場中屬於老字號店家的 British Oysters Seafood Shed 英國生蠔海鮮小屋，以品種齊全且新鮮甜美的生蠔著稱。除此之外，店內也可品嚐到各類啤酒、紅白酒以及威士忌，小巧的店內充斥著輕鬆自在的氛圍，每逢週末假日總是人潮絡繹不絕，建議大家儘早來訪以免一位難求！

地址｜中山區玉門街1號

營業時間｜週三～週六 12：00～21：00，週日 12：00～20：00

Modism Muses 繆斯餐酒館

圖 / @ReadyGo

Modism Muses 繆斯餐酒館距離捷運士林站只要徒步3分鐘左右，本身是一棟3層樓高的歐式建築，一樓是半開放式的小酒館，設有木製的高腳椅與大片落地窗，在午後來一杯 Martini 或是 Negroni，令人彷彿瞬間置身於風光明媚的巴黎街頭。

地址｜士林區中山北路五段433號

營業時間｜11：30～00：00

Take Five 五方食藏

圖 / Take Five 五方食藏官方網站

講究食材原味的 Take Five 五方食藏，長久以來都備受各界老饕們所推崇，而在忠孝東路巷弄間的本店，擁有戶外座位以及室內的靠窗吧台，天氣好時不妨來此享用早午餐或甜點，用清爽可口的美味餐點與 House Wine 開啟充滿活力的一天。

地址｜台北市大安區忠孝東路四段170巷17弄5號（忠孝店）

營業時間｜11：00～22：00

After5 步驟六

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要端出一杯好咖啡，從咖啡原豆開始需要經過5個程序，而 After5 步驟六的店名便是發想自此。富有特色的店面是從具有數十年歷史的老宅翻修而來，在此除了可以品嚐到香氣繚繞的咖啡，也有以咖啡、梅酒或高粱入味的調酒，層次豐饒令人驚豔不已。

地址｜台北市中山區林森北路310巷34號（中山店）

營業時間｜週一～週五 08：00～19：00，週六 08：00～22：00，週日 10：00～18：00

Café de LUGANO

圖 / @ReadyGo

如果想體驗恍如歐洲花園的度假氣息，文華東方酒店中庭的 Café de LUGANO 莫過於最佳之選，寬敞的戶外空間旁還有現代裝置藝術陪襯，室內則是色彩搶眼的奢華氛圍，大家可以依照心情選擇喜好的座位，一手美酒、一手小說來細細品味。

圖 / @ReadyGo

地址｜松山區敦化北路166號

營業時間｜11：00～22：00

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