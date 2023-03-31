清明連假玩起來！台灣好行六款套票遊程 穿越淡蘭悠遊深石平

台灣好行795木柵平溪線引領旅人到3個淡蘭轉換站與11個景點站。 圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

【旅奇傳媒/編輯部整理】新北市觀光旅遊局持續推廣綠色旅遊觀光休閒風潮，今年「台灣好行795－木柵平溪線」融入了淡蘭古道品牌及友善環境理念，推出「穿越淡蘭－悠遊深石平｣6款套票遊程，包含「淡蘭茶道行旅包｣、「淡蘭民道行旅包｣、「深坑行旅包｣、「石碇行旅包｣、「平溪行旅包｣與「淡蘭隨行包｣，引領旅人穿越淡蘭茶道與淡蘭民道，悠遊探索深坑、石碇到平溪，體驗在地39間店家的在地風情。

融合淡蘭南路茶道開拓逾200年與平溪鐵道101年，新北市觀光旅遊局局長楊宗珉表示，綠色旅遊其中最重要的概念之一就是鼓勵旅客減少碳排放量，多運用大眾運輸工具前往旅遊目的地，「台灣好行795－木柵平溪線」串連3個淡蘭轉換站與11個特色景點站，今年融合了台灣好行、步道健行、鐵馬單車、鐵道火車等，並結合自然生態與在地文化體驗，持續邁向永續旅遊。

▲用淡蘭隨行包到深坑品味豆腐冰淇淋。 圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

今年「穿越淡蘭－悠遊深石平」六款套票遊程，每組行旅包均有限量版的穿越淡蘭悠遊卡或 Taipei FunPass 北北基好玩卡，搭配在地品味票券與文創品。其中「淡蘭茶道行旅包 (穿越淡蘭南路｜百年茶道行旅包) ｣特別贈送在地茶青曾弘毅所栽種的尚德茶堂包種茶包，讓旅人體驗200年來的茶道脈絡。而「淡蘭民道行旅包 (穿越淡蘭中路｜百年民道行旅包) ｣，則是推廣引領旅客穿越最美麗的淡蘭中路民道，贈送六扇門茶館平溪茶包；搭乘台灣好行795至A9十分寮站，從十分火車站健行前往新平溪煤礦博物館，從百年礦業文化前進淡蘭中路民道，還能往暖暖方向體驗長距離步道，健行體驗最美麗的淡蘭古道。

▲穿越淡蘭中路民道，健行到新平溪煤礦博物館搭乘獨眼小僧。 圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

還有針對深坑、石碇、平溪各區特色，分別推出橘世代、銀髮族與全家旅遊客群都很適合的「深坑行旅包 (多福豆腐行旅包) ｣，可至深坑老街品嚐經典豆腐料理；「石碇行旅包 (穿越石碇｜生態光點行旅包) ｣漫走十八重溪聚落，駐足螢火蟲書屋；「平溪行旅包 (祈福旅拍行旅包) ｣品味平溪茶，並兌換紀念手作小天燈，體驗平溪天燈祈福文化；「淡蘭隨行包 (穿越淡蘭｜隨行包) ｣則是搭乘台灣好行795至深坑、石碇、平溪任一站點，體驗「一包在手，說走就走｣的國旅樂遊。

▲穿越淡蘭南路，旅拍寫真茶道200年。 圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

上述六款套票將分兩波於線上通路開始販售，第一波將於3月29日青年節起，旅客可至「Tripbaa趣吧」、「趣健行山野小舖」、「ezTravel易遊網」、「雄獅旅遊」等進行購買；第二波將於4月20日起，於「KKday」、「Klook」等上架販售。

民眾購買後任一套票後至今(112)年底止，更可憑「穿越淡蘭悠遊卡」、「悠遊深石平卡」、「Taipei FunPass北北基好玩卡」，享在地39間合作店家招牌品味9折優惠及專案住宿優惠，還可免費兌換「菁桐紅寶礦工食堂－古早味麵茶」與「石碇三才靈芝生態農場－泡腳DIY｣。住宿部分更結合「深坑福容大飯店台北二館｣、「石碇三才靈芝生態農場民宿｣與「平溪十分樓仔厝咖啡民宿｣享VIP預約住宿服務優惠。

更多相關資訊請參閱：新北市觀光旅遊網、「穿越淡蘭－悠遊深石平」官網，或電洽生生品創服務專線。

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