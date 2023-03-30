開幕優惠！新北八里「福朋喜來登」亞洲旗艦店 一泊一食雙人5760起
【旅奇傳媒/編輯部整理】萬豪集團旗下「福朋喜來登」亞洲旗艦店「八里福朋喜來登酒店」，於3月29日舉行開幕儀式及酒會。盛大熱鬧的開幕活動邀請曾榮獲金曲獎肯定的尚和歌仔戲團，以及近來十分受歡迎的樂天女孩來擔任開幕儀式表演嘉賓，各方賓客總計約有800多名蒞臨參與。
「八里福朋喜來登酒店」是由桃禧飯店集團－李三連董事長所領導，帶領旗下以羅世璿總經理為首的飯店團隊經營。飯店坐落在風情萬種的八里左岸，遠眺綿延的大屯山與壯闊淡水河，是一棟地下3層、地上16層樓的現代化建築，廣泛運用台灣特有文化融入在飯店的每一處細節，復古又不失設計感的吊燈，精選的家具沙發，以及善用花磚進行的空間轉換，還有牆面上妝點有當地景色的黑白照片，都將復古與時尚二種不同風格巧妙融合。
延續復古時尚的設計風格，全館規劃有241間各式客房，而且間間有溫泉。此處溫泉為琥珀色有「黃金美人湯」之稱的氯化鈉碳酸氫鹽泉，柔順的泉質能保養肌膚，再加上房內大片落地窗或是室外湯池的設計，以及位於飯店五樓的戶外露天泳池、大眾溫泉池，讓旅客可以一邊泡湯紓壓或是徜徉游池，一邊欣賞淡水河景與大屯山的美麗景致。
除了客房美景溫泉是一大亮點之外，飯店總經理羅世璿提到：餐飲宴會也是「八里福朋喜來登酒店」的一大特色。除了有時尚挑高的大型宴會廳饗宴，以及位在3樓完美演繹台菜、粵菜的「禧粵樓」中餐廳。飯店一樓的「Mesh Kitchen 自助百匯」，也是十分值得造訪的，廳內有可生食等級的干貝，以及數十道精選佳餚吃到飽之外，果木直火炭烤烤肉串也是必吃美食。有別於一般烤爐，Mesh Kitchen 特別引進設備，在廚房內就可以使用果木進行直火炭烤，剛出爐的肉串香味四溢，讓人垂涎三尺！不僅如此，餐廳還同時引進在地限定精釀啤酒，只有來到八里才可以品嘗到的微醺滋味。 【※ 溫馨提醒：禁止酒駕；飲酒過量，有害健康。】
羅世璿總經理表示：「八里福朋喜來登酒店要以專業的服務，極具特色的美味餐飲，來迎接國內外旅客！」，即日起至2023年4月30日止推出開幕優惠，一泊一食二人同行只要NT$5760起，以及用餐免一成服務費的好康活動。
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