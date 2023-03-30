開幕優惠！新北八里「福朋喜來登」亞洲旗艦店 一泊一食雙人5760起

八里福朋喜來登的戶外游泳池。 圖：八里福朋喜來登／提供

【旅奇傳媒/編輯部整理】萬豪集團旗下「福朋喜來登」亞洲旗艦店「八里福朋喜來登酒店」，於3月29日舉行開幕儀式及酒會。盛大熱鬧的開幕活動邀請曾榮獲金曲獎肯定的尚和歌仔戲團，以及近來十分受歡迎的樂天女孩來擔任開幕儀式表演嘉賓，各方賓客總計約有800多名蒞臨參與。

「八里福朋喜來登酒店」是由桃禧飯店集團－李三連董事長所領導，帶領旗下以羅世璿總經理為首的飯店團隊經營。飯店坐落在風情萬種的八里左岸，遠眺綿延的大屯山與壯闊淡水河，是一棟地下3層、地上16層樓的現代化建築，廣泛運用台灣特有文化融入在飯店的每一處細節，復古又不失設計感的吊燈，精選的家具沙發，以及善用花磚進行的空間轉換，還有牆面上妝點有當地景色的黑白照片，都將復古與時尚二種不同風格巧妙融合。

▲八里福朋喜來登-客房日景。 圖：八里福朋喜來登／提供

延續復古時尚的設計風格，全館規劃有241間各式客房，而且間間有溫泉。此處溫泉為琥珀色有「黃金美人湯」之稱的氯化鈉碳酸氫鹽泉，柔順的泉質能保養肌膚，再加上房內大片落地窗或是室外湯池的設計，以及位於飯店五樓的戶外露天泳池、大眾溫泉池，讓旅客可以一邊泡湯紓壓或是徜徉游池，一邊欣賞淡水河景與大屯山的美麗景致。

▲每房皆可泡黃金美人湯。 圖：八里福朋喜來登／提供

除了客房美景溫泉是一大亮點之外，飯店總經理羅世璿提到：餐飲宴會也是「八里福朋喜來登酒店」的一大特色。除了有時尚挑高的大型宴會廳饗宴，以及位在3樓完美演繹台菜、粵菜的「禧粵樓」中餐廳。飯店一樓的「Mesh Kitchen 自助百匯」，也是十分值得造訪的，廳內有可生食等級的干貝，以及數十道精選佳餚吃到飽之外，果木直火炭烤烤肉串也是必吃美食。有別於一般烤爐，Mesh Kitchen 特別引進設備，在廚房內就可以使用果木進行直火炭烤，剛出爐的肉串香味四溢，讓人垂涎三尺！不僅如此，餐廳還同時引進在地限定精釀啤酒，只有來到八里才可以品嘗到的微醺滋味。 【※ 溫馨提醒：禁止酒駕；飲酒過量，有害健康。】

▲酒店的Mesh Bar。 圖：八里福朋喜來登／提供

羅世璿總經理表示：「八里福朋喜來登酒店要以專業的服務，極具特色的美味餐飲，來迎接國內外旅客！」，即日起至2023年4月30日止推出開幕優惠，一泊一食二人同行只要NT$5760起，以及用餐免一成服務費的好康活動。

▲開幕儀式左起：桃園市觀光旅遊局周柏吟局長、新北市觀光旅遊局楊宗珉局長、萬豪集團大中華區區域總管暨全球設計亞太區設計及項目管理副總裁陳世煌先生、八里福朋喜來登酒店李三連董長、八里福朋喜來登酒店李文進副董事長、大陸委員會邱太三主委、台灣中小企業銀行林謙浩董事長、新北市議員鄭戴麗香議員、台灣中小企業銀行張志堅總經理。 圖：八里福朋喜來登／提供

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