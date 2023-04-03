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值得造訪！ 探索台北最具魅力的土耳其咖啡廳「登陸土星」嚐咖啡.玩占卜充滿新奇

聯合新聞網／ ReadyGo出發前
圖片來源 / IG@yun.wander
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台北有許許多多風格多元的咖啡廳，但如果你想要嚐試一種全新的咖啡文化體驗，那麼今天要介紹的「登陸土星Saturn Landing Turkish Coffee」絕對是你不可錯過的地方。這家位於台北市中山區的土耳其咖啡廳以其獨特的氛圍、豐富的咖啡選擇與美味的異國美食，吸引了眾多饕客前來品嘗。不僅如此，這裡還提供傳統土耳其咖啡的製作方式，讓你可以在品嚐咖啡的同時體驗土耳其特色的咖啡占卜。無論是想要放鬆身心或是尋找新奇的旅遊體驗，「登陸土星」都是一個值得造訪的絕佳選擇。

登陸土星介紹

圖片來源 / IG@yun.wander
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走進店內，先映入眼簾的是充滿異國風情的土耳其藍與精緻的擺設，彷彿置身於遙遠的土耳其。每個角落也都是精選了具有土國特色的樂器、燈具與餐盤等擺設，就連書架上也是擺滿了土耳其相關書籍。滿滿的異國風情讓你身在台灣也能體驗中東風情的魅力。這裡總共兩層樓，除了舒適明亮的環境外，更提供了免費的插座與網路，無論今天是想和朋友悠閒地吃下午茶，還是想要在咖啡廳裡讀書工作都很適合！除了假日或人多時會限制用餐時間兩小時外，平常的日子是可以一路坐到打烊的不限時咖啡廳喔！

登陸土星菜色推薦

圖片來源 / IG@yun.wander
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登陸土星的餐點也是特別少見的土耳其料理。鹹食部分有千層捲和燉菜兩種品項，這次吃的是番茄牛肉千層捲，蕃茄味不太明顯，但牛肉燉的很嫩很好吃。搭配上外表的酥皮，多層次的口感非常值得一試！一旁小杯子裡放的是帶點微酸優格醬，盤子上則是意料之外很清爽的鷹嘴豆泥，千層捲搭配優格醬和鷹嘴豆泥一起享用又是布一樣的風味。餐點都有額外附贈一杯熱的土耳其紅茶，如果想喝冰的或是其他品項的話也可以加價更改喔！

圖片來源 / @ReadyGo
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喜歡甜食的你千萬別錯過他們家的特色甜點「庫內費」。這款道地甜點用當地稱為「卡達耶夫」的細麵條包裹著莫札瑞拉起司，烤到金黃焦脆後淋上熬製糖漿。外層的卡達耶夫酥脆可口，配上內餡濃郁的起司，中和了甜滋滋的糖漿，讓整體的味道不會過於甜膩。一旁還附上了一球香草冰淇淋，跟著剛烤好熱騰騰的庫內費一起享用，冰冰熱熱的雙重享受，讓整體的口感更上一層樓！

圖片來源 / @ReadyGo
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如果喜歡開心果特殊的堅果味，那麼你也可以選擇另一道土耳其特色甜點「薄果仁酥餅」。用薄麵皮包裹著開心果、堅果與莫札瑞拉起司的「薄果仁酥餅」，與「庫內費」同樣有著起司、熬製糖漿與冰淇淋的組合，「薄果仁酥餅」多了碎堅果的脆，與開心果微甜中帶有淡淡的奶油味的獨特風味，讓口感變得更加得豐富有層次。

登陸土星咖啡占卜

圖片來源 / 登陸土星Saturn Landing官方粉專
圖片來源 / 登陸土星Saturn Landing官方粉專

來到登陸土星除了享用美食、拍攝打卡美照外，這裡還有提供土耳其流傳已久的獨特傳統「咖啡占卜」，只要在平日時段提前預約就能體驗30分鐘的咖啡占卜。土耳其的咖啡占卜是在品嘗完土耳其咖啡後，將咖啡杯倒過來，透過咖啡渣在杯子的邊緣所形成的圖案，解讀出未來的命運、愛情、財富和健康等方面的信息。

登陸土星Saturn Landing

地址：台北市大安區永康街75巷14-2號

電話：02 2395 5158

營業時間：11:00–19:00；周三公休

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咖啡廳 土耳其 甜點

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