台北住宿看這篇！精選8間質感背包客棧 兼具時尚設計與超高性價比

在地窄人稠的熱鬧台北市內，舉凡大型飯店或是商務旅館都一晚要價不斐，當想要尋找一個舒適怡人的住宿地點，卻又有預算方面的考量時，背包客棧莫過於最佳的選擇。隨著觀光產業的蓬勃發展，台北不斷出現嶄新的背包客棧，有的充滿日系文青格調、有的則走歐美時尚路線，並以特殊的設計主題或貼心服務取勝，以下便將精選出時下最具人氣的8間加以介紹，以供大家作為日後安排行程的有力參考。

台北漫步 Meander

圖／台北漫步官方網站

當討論台北背包客棧的時候，漫步 Meander 可說是一定會被提及的品牌，此處原本是古意盎然的老宅，在經過精心翻修整頓之後，於2013以嶄新的姿態重新敞開大門，迎接世界各地慕名而來的客人。業者的經營理念獨樹一幟，標榜漫步不單只是提供過夜，更藉由火鍋派對、啤酒之夜等多元的活動，成為了旅人們結交好友、分享經歷的匯集之地，

地址：台北市萬華區成都路163號

電話：02-2383-1334

橙舍 TW Hostels

圖／橙舍官方網站

台灣的背包客棧數不勝數，大家是否會好奇誰才是全台第一家開山始祖呢？答案就是座落於萬華區的橙舍 TW Hostels，儘管創立至今已逾十年，但其仍然憑藉著富有特色的客房在業界屹立不搖，除了歐式風格的典雅上下舖床位之外，還有吸睛的太空艙房型，小巧的空間受到妥善地充分利用，充滿現代感的內部牆面嵌入了電視螢幕、影音系統以及保險箱，令人連住多晚也不會無聊。

地址：台北市萬華區漢口街二段41號

電話：02-2311-9559

北門臥客青年旅舍WE COME Hostel

圖／北門臥客官方網站

無論是衷情於歷史悠久的洋行古宅、想在夕陽餘暉之下在碼頭邊啜飲美酒、或是探訪在地美食與手作小店，都很推薦將北門臥客青年旅舍WE COME Hostel 作為住宿地點。其座落於台北發展甚早的大稻埕區域，走出房間即可見到百年前建造的紅磚樓宇、茶行與貿易行的老式招牌，還可循著撲鼻香氣找尋連國際美食指南也驚為天人的台式小吃，並於回到旅館後在寬敞的交誼廳閱讀休憩，為一天畫上完美的句點。

地址：台北市大同區甘谷街26號2樓

電話：02-2555 7177

台北發現Taipei Discover Hostel

圖／台北發現官方網站

對於平時喜愛小酌一杯的人來說，挑選飯店時不免會留意館內是否設有酒吧，而台北發現青年旅社 Taipei Discover Hostel 雖然屬於背包客棧，卻罕為一見地在交誼廳規劃出造型前衛的吧台，旅客們可攜帶飲料在此歇息。而吧台後方備有冰箱、茶飲以及付費咖啡機，整個空間在藍紫色的燈光映照下更顯時尚，一旁則是各類雜誌、書籍與漫畫可供借閱，營造出不拘年齡、國籍與性別都能自在交流的天地。

地址：台北市中山區民權東路二段21號5樓

電話：02-2598-0209

台灣青旅Taiwan Youth Hostel & Capsule Hotel

圖／台灣青旅官方網站

台灣青旅 Taiwan Youth Hostel & Capsule Hotel 在 Tripadvisor、Agoda、Booking.com 皆成績亮眼，能夠如此在各大旅遊訂房網站上拔得頭籌，原因不僅是房間整潔乾淨、服務人員親切友善，更重要的事是業者的設想周到，為旅客們準備嘴饞時用以裹腹的零食點心、工作時不可或缺的高速網路，甚至還有藍光電影以及 PS4遊戲機，搭配平易近人的實惠價格，在旅遊旺季時可得儘早訂房以免向隅。

地址：台北市中正區青島西路11號B1

電話：02-2361-3000

合星 Star Hostel Taipei East

圖／合星官方網站

針對注重設計美感的人，就推薦將合星 Star Hostel Taipei East 作為優先選項，甫踏入大門內，映入眼簾的就是大片實木材質的方格形書櫃以及榻榻米座席，並透過鈷藍色的牆面與古銅吊燈，在溫暖的書卷氣息中增添一絲時尚感，到了客用廚房則瞬間轉換成寬敞專業的檯面，宛如米其林大廚大展身手的舞台，若不擅於下廚或想輕鬆解決一餐，亦可利用旅館提供的歐陸式餐點來迎接美好的早晨。

地址：台北市大安區忠孝東路四段147巷5號3樓

電話：02-2721-8225

信星青年旅館 Star Hostel Taipei Main Station

圖／信星官方網站

在台北車站後方的華陰街一帶，看似平凡無奇的大樓4樓，電梯門一敞開就會帶領訪客踏入截然兩樣的世界，在水泥地面上怵然而生的木造小屋令人歎為觀止，綠意盎然的植栽與從天井流淌而下的陽光相映成輝，繼續往內走便是信星青年旅館 Star Hostel Taipei Main Station 的大廳，館內處處皆是精心佈置的盆栽與木製家飾，並遵循創辦人環保永續的理念，設立了蟲菜共生的生態莊園，讓旅客在投宿的過程中也能為地球出一份心力。

地址：台北市大同區華陰街50號4樓

電話：02-2556-2015

璞邸城市膠囊行旅 Bouti City Capsule Inn

圖／璞邸官方網站

如果想在繁華的台北市中心長期久住，璞邸城市膠囊行旅 Bouti City Capsule Inn 莫過於上上之選，其地理位置極其卓越，走路3分鐘即可抵達台北車站，繼續步行須臾便是西門町商圈，而囊括美食、購物與藝文的中山商圈也不過乘車10分鐘的距離，且旅館本身房型相當多元，從獨自一人、閨蜜出遊到四人通舖皆囊括在內，足以滿足各種族群的旅遊需求。

地址：台北市中正區重慶南路一段7號

電話：02-2381-5566

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