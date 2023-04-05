肉肉控爽嗑！台北排隊韓料「UNCLE-K排骨火鍋」，排骨大塊肉軟嫩、馬鈴薯鬆軟必吃

台北超人氣排隊韓式美食 UncleK排骨火鍋，超大支排骨直接加入韓式大醬湯內，加上芝麻葉跟香料～大口吃肉的感覺就是過癮！這家排隊美食等了兩小時才吃到，叔叔K湯內的馬鈴薯更是鬆軟可口！

排隊1小時起的Uncle-K排骨火鍋店

Uncle-K天天預約爆滿，現場排隊人潮更是讓人傻眼！候位區安排一榻一榻的椅子，有點像韓劇一樣中間圍了一張小桌子，排隊時就可以浸潤在韓式的氛圍內，這樣的椅子分了三區，三區滿滿的等候人潮，甚至還排到後面轉彎處！

等候時間至少1小時起跳，等候時間用小時在算，真的是很傻眼～從下班時間一口氣排到9點才吃到，上班族真的好委屈，還好他開到晚上10點半，不然可是真的吃不到了！

候位區中間的小桌子超可愛～很適合拍照，但是空無一物的桌子拍起來是滿可憐的，門口旁邊的小桌子有放酒杯，拍起來會比較好看一些。

Uncle-K叔叔K排骨火鍋店的窗戶，加上了百葉窗，黃白的設計好年輕，從外面看進去有一種很熱鬧的感覺～塑造出讓人很憧憬的韓劇感。

UNCLE-K排骨火鍋店內環境

大大的霓虹燈在頭頂，打造出很強烈的風格，韓文的菜單大大的崁在冰箱上，真的好有異國風格，就像到韓國旅遊的感覺，店內也不斷充斥著韓語，好像出國玩一樣～好讓人放鬆。

UncleK包廂座位

店內還有一個比較私密的包廂，因為當天包廂裡面還有人，比較可惜沒辦法拍到裡面的樣子，但是包廂屬於稍微封閉的設計，如果好友聚餐、同事聚餐、慶生包廂可以選在這邊的話，應該也是滿過癮的喔。

我們今天選擇的是外面的開放式座位，雖然說是隔板的方式，但實際位置滿寬敞的，可能跟我們兩個人的人數也有關，吃起來滿舒適的，還會提供獨立的垃圾桶跟水壺。

桌上附了個貼心的食用方式，照著她說的吃，就會吃到吐！太飽！湯本身份量三人到四人吃應該差不多，兩個人這樣吃真的稱到炸掉。

Uncle-K排骨火鍋菜單價格

如果敢吃辣的話可以吃泡菜馬鈴薯，如果比較不敢吃辣的話，就推薦元祖馬鈴薯排骨鍋唷～

我們今天點的是元祖馬鈴薯排骨鍋，兩個人吃一鍋800元，其實真的很大一份，根本可以吃到三到四人，如果肉食怪的話可以多點幾塊排骨喔！

酒精也有，飲料都是韓國的飲品，連麥芽甜湯都有，很酷喔！

小菜吃到飽無限續點

我們飲料點了可樂、麥芽甜湯、男茶～那個男茶比較少見，據說是什麼韓國男人最愛的茶，枳椇子果煮出來的茶。喝起來有點像無糖的冬瓜茶，滿特殊的～感覺就很健康。小菜部分除了黃豆芽、泡菜之外，那個綠綠的辣韭菜超好吃哀！

吃到飽的辣韭菜

這個辣韭菜好順口，韭菜纖維很多，很適合咀嚼，越咀嚼會越有一個蔬菜的沁甜滋味，韭菜的特殊香氣跟辣味不斷衝擊味蕾，單吃很夠味，配酒或配餐都很適合！

韓式泡菜的部分會有點微辣，但Dong完全可以接受～

元祖馬鈴薯排骨鍋 中鍋 800元

這鍋香氣超級濃郁哀！芝麻葉看起來就讓人食慾大開。

在芝麻葉的底下除了排骨之外，也放了一些蔬菜跟金針菇，最重要的就是那個大大塊鬆軟綿密像棉花糖一樣的馬鈴薯啦！

芝麻葉底下藏什麼？

湯頭微微辣，大醬的滋味加上馬鈴薯本身澱粉的風味都煮進去。因為馬鈴薯的關係多一點點綿密濃稠滑順的口感，湯頭讓人覺得滿不錯的！但跟常常喝到的韓式湯頭有些不同，比較沒這麼重口味

翻開了芝麻葉下面是辣韭菜跟大大的排骨，那個排骨好驚人哀～光看就好過癮喔！Uncle-K店員說，不要在意形象，直接拿起來啃吧。

排骨超大塊

排骨真的很大塊！用筷子夾手會痠，煮到肉都很軟爛入味，甚至可以輕鬆的將骨頭撥開，吃到中間的肉，而且排骨給得很大方，上面的肉真的很多～一口咬下去超級過癮。

夾到自己碗裡面，幾乎就無法再放其他東西，用手拿起來啃，一口辣韭菜一口肉，真的是酒池肉林的感覺了。

用筷子也可以將肉挑出來，只是真的很累，店內大家男男女女都是用手在那邊拿，瘋狂吃肉～

黃芥末沾醬

因為肉的分量很多，多少會覺得膩口，這時候可以拿起旁邊的沾醬。這個黃芥末沾醬很厲害，發現大部分的部落客都沒什麼介紹，但沾了這個醬之後整個風味會大變，重新變成一個新的風格，沾醬讓味蕾變得很清爽，然後又接受到肉的衝擊，那時候的肉會變得更好吃！肉味變得很濃郁！

必吃馬鈴薯

原本Dong跟好友是衝著排骨肉來的，後來被這個馬鈴薯燒到，這也太綿密鬆軟了吧～入口即化鬆軟的口感真的超級迷人，甚至讓人一口接一口無法自拔！裡面也有一些年糕，配著吃就是雙重口感～

搜豆搜豆 180元

我們另外還點了一些小菜，發現根本吃不完～搜豆搜豆就是年糕加上德國香腸，一起沾醬烤得有點外脆內軟～

但是德式香腸其實吃起來滿普通，年糕倒是比較好吃～但這個真的太飽，建議要掌握好人數再點。

馬鈴薯煎餅 180元

uncle-k的馬鈴薯煎餅煎的有點恰恰，搭配辣韭菜吃。

有提供沾醬，酸甜還不錯。

但是老實說馬鈴薯煎餅跟前面的味道很重疊，加上價格要180，覺得好像就不是很推了。

火鍋煮泡麵

火鍋吃得差不多了，uncle-k排骨火鍋店的店員會來幫你煮泡麵唷，記得要留胃吃這個泡麵，精華跟膽固醇都在裡面啦。

可以留一些馬鈴薯跟年糕配著吃喔，韓式泡麵的特色很Q彈，加上馬鈴薯已經煮到湯裡，變得有點像濃湯的感覺，吃起來超級夠味！

儘管味道可能沒有這麼韓式，但是Uncle-k叔叔k排骨火鍋店這個湯頭跟排骨的分量真的是給得很闊氣，排隊一個小時左右也算是很合理，因為味道比較單一，建議可以多一點人來吃比較不會膩喔！這家藏在巷尾的合江街美食，很適合當作台北聚餐餐廳推薦喔！氛圍好、食物又很夠味的台北火鍋推薦！

地址：104臺灣台北市中山區合江街188巷1號

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 11:30-22:30

電話：0225020622

評價：★★★★★

文章來源：D&W黑白雙搭 FB：D&W黑白雙搭

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