獲獎麻糬這裡吃！基隆外木山「益心居龍蝦麻糬」，獨特甜鹹海鮮口味，一口咬下享受來自大海的滋味

我真的搞不懂是誰會把龍蝦跟麻糬聯想在一起，但位於基隆外木山濱海大道附近的益心居就把它們搞在一起。意外的鹹甜滋味深獲我心，甚至還獲得基隆特色美食獎牌，想知道龍蝦麻糬到底是什麼嗎?現點現包現場直做，來外木山海邊看海玩水，可以買來嘗鮮看看。

益心居龍蝦麻糬位置

益心居龍蝦麻糬就座落於外木山濱海風景區附近，小小的店鋪就藏在私人島嶼景觀餐廳樓下，小小的店面真的很容易就會錯過。還好對面就是停車場，可以在看海的同時，順道買來嘗鮮一下。最快的方式就是開車了，只要GOOGLE導航「益心居龍蝦麻糬」或輸入地址即可抵達。

益心居菜單

平常吃麻糬都是搭配花生粉、芋頭、紅豆⋯⋯等做成甜的麻糬，但這間益心居就是要跟別人不同，獨特的海鮮鹹口味，讓人沒吃到前會很難想到它的味道是怎樣。

除了主打的龍蝦麻糬外，也另外有販售魚翅麻糬、干貝麻糬、烏魚子麻糬等獨特的鹹麻糬口味，當然除了鹹的外，也是有做黑糖紅豆、黑糖花生等甜的口味，但千里迢迢從新莊過來就是要吃特別的啊!

海鮮鹹麻糬一盒4顆，一盒100元，海鮮口味無法任選搭配。因為我們來訪前已經吃得很飽，只想嘗鮮龍蝦麻糬，至於其他口味就下次吧。但如果你很貪心想要多吃一點的話，也是有提供年節禮盒，裡面有干貝、烏魚子口味的麻糬跟黑糖口味，也是有提供冷凍宅配的服務，但運費要加$225⋯⋯這真的有點嚇人。

話說這家益心居龍蝦麻糬真的是好幾次從大華系統下來要前往金山的路上，在往外木山沙灘的岔路上掛了一張『龍蝦麻糬』，我打從多年前看到後就一直很想吃看看，但礙於益心居的方向跟要去的金山整個是反方向，就一直放在心裡，今天終於如願以償能吃到了。

因為龍蝦跟麻糬合在一起的口味，其鹹甜特殊的口味還獲得地方特色產品網路票選佳績。

龍蝦麻糬介紹

夏天來外木山海灘玩水不知道要吃什麼的話，那真的可以來嘗鮮看看。現點現包，買一盒大概也要等快5分鐘的時間，不過當我拿到實體時發現，真的是會需要這麼多的時間。

龍蝦麻糬每一個裡面都有龍蝦肉+香菜加上咬勁蠻不錯的麻糬本體，在上面還有撒上花生粒。

不知道能不能不加香菜，因為我們不排斥香菜，但如果不吃香菜的朋友應該可以請店家不加吧。這個龍蝦麻糬吃起來很像辦桌時會提供的鹹麻糬，Q彈綿密的麻糬配上龍蝦肉還有花生粒，吃起來鹹鹹甜甜，搭配龍蝦肉一起咀嚼，咬久一點也著實能感受到那海鮮的鮮味。

意外的話WILLIAM覺得很好吃，本還以為會是什麼地獄口味。不過這間龍蝦麻糬網路評價兩極，真的是喜歡的人會很愛，不喜歡的就算免費送你吃也不會吃，但不能否決老闆獨特的創意，至少我就被『龍蝦麻糬』四個字吸引到，直到過了好幾年都還是會想嘗試看看，這次終於吃到了！我個人是蠻喜歡的啦。

雖然我本人很愛，但這個鹹麻糬口味真的也不是每個人都能接受。如果真的有想要到基隆看海，又特別選到外木山海灘的話，可以嘗鮮買來吃吃看。

益心居龍蝦麻糬

地址：203基隆市中山區湖海路一段37號

營業時間：週一～週日 11:00-18:00

電話：02 2426 6050

文章來源：D&W黑白雙搭 FB：D&W黑白雙搭

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