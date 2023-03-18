快訊

曾在紅十字會熱心公益 日世家千金入「魯夫強盜團」淪詐欺犯

經典賽／打爆波多黎各牛棚 墨西哥首闖四強戰日本

被火鍋耽誤的炸雞店！ 道地老字號「麒麟閣」汕頭沙茶火鍋 炸雞翅、炸旗魚必點

聯合新聞網／ 行遍天下

【圖／文：行遍天下】

美食家點評　張瑀庭

「麒麟閣沙茶火鍋」的湯頭散發天然食材風味，以炸扁魚、冬菜、蔥段、番茄等精選實材交織清甜味，吃完嘴裡不乾不渴。

▲美食家張瑀庭
▲美食家張瑀庭

「麒麟閣沙茶火鍋」是老字號的永和火鍋店，創立於1967年，50幾年的老店，為了嚴守高品質，僅此一家，別無分館。美味飄香逾半世紀，食材新鮮，水準高，用心看得見！美食家張瑀庭至少去了10次以上，而且每次想起來還是口水直流。最令人回味無窮的湯頭散發天然食材風味，每日以大骨熬湯，加上炸扁魚、冬菜、蔥段、番茄、交織清甜味，吃完口不乾不渴。此外，店家以花生、紅蔥頭等材料自製的沙茶醬風味佳，在新北市永和就可以吃到道地汕頭沙茶火鍋。

▲老店已飄香逾50年。
▲老店已飄香逾50年。

▲加入炸扁魚的湯頭十分鮮甜。
▲加入炸扁魚的湯頭十分鮮甜。

另外，魚餃、魚脆很有特色，魚餃用絞肉加上扁魚，魚脆中的魚漿加上芹菜，吃起來有濃濃的古早味。干貝、軟絲紮實有咬勁，吃得出鮮甜美味，大甲芋頭鬆軟可口。資深的美食家建議，最後點盤青蚵加上冬菜、蔥花，再撒點白胡椒粉煮成蚵粥，喜歡蛋花可以加一點，稀哩呼嚕喝下，算是完美！老店的食材有穩定的水準，閉眼吃都不踩雷。超過半世紀的知名火鍋老店，超級人氣餐點還有炸雞、炸旗魚，嚴選好食材，炸至外酥肉多汁，可是每桌必點！

▲炸翅膀╱140元。老饕吃貨必點！稱之「被火鍋耽誤的炸雞翅」，以胡椒、中藥材等香料醃至入味，炸至外酥內嫩，肉質扎實多汁。
▲炸翅膀╱140元。老饕吃貨必點！稱之「被火鍋耽誤的炸雞翅」，以胡椒、中藥材等香料醃至入味，炸至外酥內嫩，肉質扎實多汁。

▲炸旗魚╱180元。人氣必點炸旗魚嚴選油脂豐富的部位，麒麟閣特調的粉漿是炸物美味的秘密武器，外酥肉多汁！撒上胡椒更添香！
▲炸旗魚╱180元。人氣必點炸旗魚嚴選油脂豐富的部位，麒麟閣特調的粉漿是炸物美味的秘密武器，外酥肉多汁！撒上胡椒更添香！

　

店家資訊

麒麟閣沙茶火鍋

地址：新北市永和區永和路2段57號2樓

電話：02-2924-9259、2925-3423

時間：11:00-14:50、17:00-22:50（6/1~7/31、除夕至初五公休）

網址：www.kirinhouse.com.tw

消費：單點，用餐加收1成服務費，無刷卡服務。

　

行遍天下 走訪台灣美景

追蹤更多旅遊新訊《行遍天下旅遊網》

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

火鍋 老店 古早味

延伸閱讀

NBA／柯瑞賞哈勒戴關鍵火鍋 柯爾：彈跳力令人印象深刻

吃火鍋省旅費還強調「有蛋可吃」！多點肉健康鍋與「國泰-亞洲萬里通」合作

吃火鍋遭掃射、身中10多槍沒死 槍手100萬跟仇家和解

以為是牛肚…火鍋吃出1隻「完整老鼠」 客人衝廁狂吐

相關新聞

被火鍋耽誤的炸雞店！ 道地老字號「麒麟閣」汕頭沙茶火鍋 炸雞翅、炸旗魚必點

「麒麟閣沙茶火鍋」是老字號的永和火鍋店，創立於1967年，50幾年的老店，為了嚴守高品質，僅此一家，別無分館。

早春三月就是要賞花呀！　再到靜謐森林日式庭園喝職人咖啡

早春三月的陽明山，萬物生機蓬勃，櫻花與杜鵑共譜山水仙境，此時上山踏青，沐浴花花世界，品味職人咖啡，最能感受春光曼妙，下山後再繞至北投一覽「台版富良野」三層崎花海美景。

在地熱賣20年！「林口排隊牛肉麵」料多味美、高水準，Google評論超過4000則拿下4.4高分

udn走跳美食／玲玲 搬來林口我還是有在物色平價小吃啦！畢竟不是每天在過年是不是！這家老占元拉麵大王幾年前我就吃過了，不過當時是吃外帶，當時覺得也沒有很厲害啊，直到最近看了各大Youtuber都

感受藝術的力量！ 「台北藝文場館」6選　到古蹟改建的美術館和富設計感的展覽空間陶養身心

台北有許多讓人難忘的藝文場館，各個場館的展覽主題和建築風格也都大不相同，有古蹟改建而成的美術館，也有頗富設計感的現代建築，喜歡藝術、想要更了解藝術的你，一定要關注這 6 個在台北的藝文場館，趁著假期去觀賞各個場館精彩的展覽！

淘金之旅！ 黃金博物館聽礦業傳奇故事　一探新開本山五坑道

春天出遊想求個發財的好兆頭，承載著臺灣黃金歲月的金瓜石是不錯的選擇，2022年底增添「本山五坑」新遊點，昔日的金銅礦場保留許多礦業遺址與建物，2004年轉型為臺灣首座礦業遺型的「新北市立黃金博物館」。

拜託別再報了！板橋超佛心「25元糖葫蘆」排2小時才買到，在地人哀號：吃不到了

25元爆紅糖葫蘆！這家位於新北板橋的「鳥來伯專業糖葫蘆」，以超佛心的價格廣受顧客喜愛，也是不少人的祕密口袋名單，就怕一被宣傳介紹後更難買，甚至還有網友口是心非表示「超不推，不要去」，其實就是擔心人潮湧

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦