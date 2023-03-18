被火鍋耽誤的炸雞店！ 道地老字號「麒麟閣」汕頭沙茶火鍋 炸雞翅、炸旗魚必點

【圖／文：行遍天下】

美食家點評 張瑀庭

「麒麟閣沙茶火鍋」的湯頭散發天然食材風味，以炸扁魚、冬菜、蔥段、番茄等精選實材交織清甜味，吃完嘴裡不乾不渴。

▲美食家張瑀庭

「麒麟閣沙茶火鍋」是老字號的永和火鍋店，創立於1967年，50幾年的老店，為了嚴守高品質，僅此一家，別無分館。美味飄香逾半世紀，食材新鮮，水準高，用心看得見！美食家張瑀庭至少去了10次以上，而且每次想起來還是口水直流。最令人回味無窮的湯頭散發天然食材風味，每日以大骨熬湯，加上炸扁魚、冬菜、蔥段、番茄、交織清甜味，吃完口不乾不渴。此外，店家以花生、紅蔥頭等材料自製的沙茶醬風味佳，在新北市永和就可以吃到道地汕頭沙茶火鍋。

▲老店已飄香逾50年。

▲加入炸扁魚的湯頭十分鮮甜。

另外，魚餃、魚脆很有特色，魚餃用絞肉加上扁魚，魚脆中的魚漿加上芹菜，吃起來有濃濃的古早味。干貝、軟絲紮實有咬勁，吃得出鮮甜美味，大甲芋頭鬆軟可口。資深的美食家建議，最後點盤青蚵加上冬菜、蔥花，再撒點白胡椒粉煮成蚵粥，喜歡蛋花可以加一點，稀哩呼嚕喝下，算是完美！老店的食材有穩定的水準，閉眼吃都不踩雷。超過半世紀的知名火鍋老店，超級人氣餐點還有炸雞、炸旗魚，嚴選好食材，炸至外酥肉多汁，可是每桌必點！

▲炸翅膀╱140元。老饕吃貨必點！稱之「被火鍋耽誤的炸雞翅」，以胡椒、中藥材等香料醃至入味，炸至外酥內嫩，肉質扎實多汁。

▲炸旗魚╱180元。人氣必點炸旗魚嚴選油脂豐富的部位，麒麟閣特調的粉漿是炸物美味的秘密武器，外酥肉多汁！撒上胡椒更添香！





店家資訊

麒麟閣沙茶火鍋

地址：新北市永和區永和路2段57號2樓

電話：02-2924-9259、2925-3423

時間：11:00-14:50、17:00-22:50（6/1~7/31、除夕至初五公休）

網址：www.kirinhouse.com.tw

消費：單點，用餐加收1成服務費，無刷卡服務。





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