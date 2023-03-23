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麵條選擇困難！北投「粟家牛肉麵」：清爽香濃「茄汁牛肉麵、粉蒸排骨麵」，餐點多到好難抉擇

水晶安蹄 不務正業過生活／ 文、圖／水晶

udn走跳美食／水晶

又從記憶卡裡挖出一家好吃的北投牛肉麵「粟家牛肉麵」，位於新北投站附近，麵食小菜種類很多種，茄汁口味非常對味，麵條不只寬麵細麵那麼單純，光是麵條就有五種以選擇，還特地貼出招牌介紹麵條特色，不光是餐點選擇困難，選麵條也要站在扛棒前想一下。

粟家牛肉麵 位置

粟家牛肉麵距離新北投站不遠，走路約七分鐘，位於小巷弄中，平日晚餐時間來，這條路的車潮蠻驚人的，停車的話可以在大業路上繞繞，或是新北投站附近有收費停車場。

粟家牛肉麵 環境

照片是因為是兩年前的照片，後來還有再訪，店裡環境可能有點變化，總之就是乾乾淨淨的，餐期來用餐或外帶外送的人都不少。

每桌的醬料瓶也都很乾淨，拿起來不會黏黏。

粟家牛肉麵 菜單

菜單是2021的照片，現在有漲價大約20元，小菜也很多，有滷味切盤，也有一般冷盤、涼拌菜。

麵條特色在這裡，沒特別講的話就是使用一般麵條喔！

粟家牛肉麵 餐點

涼拌小黃瓜

不夠酸甜，蒜味也不夠重，就一般。

茄汁牛肉麵

選擇了寬麵家常麵，麵條比較厚，吃起來口感很Ｑ，茄汁湯頭我很喜歡，清爽濃郁番茄味濃郁，真的吃得到番茄本人在裡頭，有酸甜味超開胃，是真的很蕃茄的牛肉番茄湯頭，好喝。牛肉口感也不錯，牛肉大塊有些帶筋，口感不柴柴還頗嫩，吃起來蠻過癮的。

粉蒸排骨麵

一開始先吃了茄汁牛肉麵，相較下粉蒸排骨麵就有點普通，味道不差啦，但是茄汁牛肉麵比較厲害，桌上的酸菜我也頗愛，加了多了口感又不會太鹹，有些酸菜加下去後湯頭味道就走位，粟家的酸菜還不錯。

最近在台北吃到不少麵食館都蠻厲害的，這家粟家吃了很久到現在才發現還沒寫過，看了一下大家都比較推茄汁，後來去吃也是都點茄汁牛肉麵，新北投牛肉麵大概就這家最有名吧，可以一試！

粟家牛肉麵

地址：台北市北投區永興路一段2號

電話：02-2893-7803

營業時間：09:30–23:30

文章來源：水晶安蹄 不務正業過生活 FB：水晶安蹄 不務正業過生活

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牛肉麵 北投 滷味 醬料 外帶 捷運美食

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