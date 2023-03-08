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北方人過年必吃！必比登推薦老字號「酸菜白肉鍋」，道地京菜上桌好暖心

聯合新聞網／ 行遍天下

【圖／文：行遍天下】

美食家點評　徐天麟

說起乾炸丸子，盡是滿滿回憶，這道北方人過年必吃的菜色也是他姥姥在世時的拿手菜，「都一處」的丸子外表酥脆、肉鮮多汁，現炸現吃，非常香！再丟入酸菜白肉鍋去煮，吸飽湯汁又是另種好滋味。

▲美食家徐天麟
▲美食家徐天麟

創始於1949年的北方道地京菜老字號「都一處」，是台灣酸菜白肉鍋的經典老店，老闆徐老爹傳承自宮廷御廚的手藝，遠近馳名，連年榮獲「米其林必比登」推薦。天冷時，就要來鍋料多澎湃ㄟ酸菜白肉鍋，燒得燙滾滾直冒煙的煙囪銅火鍋一上桌，連心都暖了起來！

▲「都一處」是道地京菜老字號。
▲「都一處」是道地京菜老字號。

▲料多澎湃的酸菜白肉鍋暖心又暖胃。
▲料多澎湃的酸菜白肉鍋暖心又暖胃。

祖籍河北的美食家徐天麟聊起愛店「都一處」：「什麼叫家常口味？就是一陣子沒吃會想念，會不由自主上門享用的味道，是想念姥姥手藝時會去的店，吃酸菜白肉鍋、褡褳火燒、芝麻醬燒餅夾醬豬肉、蒸餃、炸丸子、炒麵、幾個菜，好滿足！」

▲褡褳火燒╱2條/130元。褡褳火燒可說是超大鍋貼，因呈長條狀形似「褡褳」而得名。外皮金黃酥脆，飽滿的內餡有豬肉和蝦仁，一口咬下，鹹香juicy。
▲褡褳火燒╱2條/130元。褡褳火燒可說是超大鍋貼，因呈長條狀形似「褡褳」而得名。外皮金黃酥脆，飽滿的內餡有豬肉和蝦仁，一口咬下，鹹香juicy。

▲醬豬肉╱小200元、中300元，芝麻醬燒餅╱45元。徐天麟最愛醬肉燒餅是帶皮香Q滷豬醬肉與芝麻醬燒餅一起吃，肥瘦口感兼具甜鹹醬肉饀，燒餅香氣四溢，人間絕配！
▲醬豬肉╱小200元、中300元，芝麻醬燒餅╱45元。徐天麟最愛醬肉燒餅是帶皮香Q滷豬醬肉與芝麻醬燒餅一起吃，肥瘦口感兼具甜鹹醬肉饀，燒餅香氣四溢，人間絕配！

經典的「酸菜白肉鍋」是許多人的最愛，自家醃製的酸白菜散發著天然的酸香，口感爽脆，開胃沁心！搭配軟嫩的白肉、炸丸子、凍豆腐、鮮蝦、茼蒿......超Match！先來碗湯，再挾菜吃肉，搭配北方麵食，暖心又暖胃！

　

店家資訊

都一處

　

仁愛店

地址：台北市信義區仁愛路四段506號

電話：02-2720-6417

　

內湖店

地址：台北市內湖區瑞光路258巷31號

電話：02-2656-2600

FB：都一處

時間：11:00-14:00、17:00-21:00

消費：酸菜白肉火鍋小880元、中1,420元、大1,620元

　

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