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慶首航！郵輪入境旅客免費遊基隆 觀巴一日券優惠至3月底

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基隆港提供3/7首批郵輪入境旅客免費搭乘觀光巴士遊程。　圖：基隆市政府觀光及城市行銷處／提供
基隆港提供3/7首批郵輪入境旅客免費搭乘觀光巴士遊程。　圖：基隆市政府觀光及城市行銷處／提供

【旅奇傳媒/編輯部整理】今年第一波郵輪入境旅客，3月7日抵達基隆港！基隆巿政府以全新的「渴望遊基隆」郵輪觀光品牌，搭配中型巴士及隨車專業人員進行全程中、英文導覽解說，提供全新的遊程體驗，提升國際郵客搭乘的旅遊品質。

▲「渴望遊基隆」觀光巴士旅遊路線。　圖：基隆市政府觀光及城市行銷處／提供
▲「渴望遊基隆」觀光巴士旅遊路線。　圖：基隆市政府觀光及城市行銷處／提供

基隆觀光巴士將依郵輪靠泊碼頭安排由東岸或西岸郵輪旅客中心出發，規劃東、西岸交錯的路線，讓國際旅客在短暫停留基隆的6個小時內，覽盡基隆的精華點一日遊，行經基隆廟口夜市、基隆要塞司令部、正濱漁港、和平島地質公園、國立海洋科技博物館、佛手洞及太平青鳥等知名景點，並配合郵輪到港時間安排發車，每個郵輪靠泊日發車四個班次，無縫接駁搭乘郵輪及看郵輪的遊客暢遊基隆，歡迎旅客踴躍搭乘！

為慶祝郵輪復航基隆，即日起到3月31日止優惠價350元，不論國際旅客或台灣民眾都可線上購票，於郵輪停靠日時皆可搭乘體驗。可於郵輪靠泊日至東、西岸郵輪旅客中心觀光巴士服務台洽詢或上太陽網購票，今年也將陸續結合郵輪首航及假期預約推出主題遊程套票及優惠，串連基隆七區觀光特色，提供郵輪旅客多元的旅遊選擇！

相關資訊：

基隆旅遊網 https://tour.klcg.gov.tw/zh-hant/

觀光及城市行銷處網-基隆郵輪旅遊資訊 https://www.klcg.gov.tw/tw/city/2632-267740.html

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郵輪 基隆廟口夜市 觀光

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