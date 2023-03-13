慶首航！郵輪入境旅客免費遊基隆 觀巴一日券優惠至3月底
【旅奇傳媒/編輯部整理】今年第一波郵輪入境旅客，3月7日抵達基隆港！基隆巿政府以全新的「渴望遊基隆」郵輪觀光品牌，搭配中型巴士及隨車專業人員進行全程中、英文導覽解說，提供全新的遊程體驗，提升國際郵客搭乘的旅遊品質。
基隆觀光巴士將依郵輪靠泊碼頭安排由東岸或西岸郵輪旅客中心出發，規劃東、西岸交錯的路線，讓國際旅客在短暫停留基隆的6個小時內，覽盡基隆的精華點一日遊，行經基隆廟口夜市、基隆要塞司令部、正濱漁港、和平島地質公園、國立海洋科技博物館、佛手洞及太平青鳥等知名景點，並配合郵輪到港時間安排發車，每個郵輪靠泊日發車四個班次，無縫接駁搭乘郵輪及看郵輪的遊客暢遊基隆，歡迎旅客踴躍搭乘！
為慶祝郵輪復航基隆，即日起到3月31日止優惠價350元，不論國際旅客或台灣民眾都可線上購票，於郵輪停靠日時皆可搭乘體驗。可於郵輪靠泊日至東、西岸郵輪旅客中心觀光巴士服務台洽詢或上太陽網購票，今年也將陸續結合郵輪首航及假期預約推出主題遊程套票及優惠，串連基隆七區觀光特色，提供郵輪旅客多元的旅遊選擇！
相關資訊：
基隆旅遊網 https://tour.klcg.gov.tw/zh-hant/
觀光及城市行銷處網-基隆郵輪旅遊資訊 https://www.klcg.gov.tw/tw/city/2632-267740.html
提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言