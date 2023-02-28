本土食材注入法料邏輯！全台首家「原生新法式料理」高空景觀餐廳

【圖／文：行遍天下】

位於微風南山47樓的高空景觀餐廳「MiraWan」由主廚鄭裕錞Josh領軍，開業僅1年，便於2020年入選《臺北臺中米其林指南》餐盤推薦。MiraWan，意為Miracle of Taiwan，主廚Josh曾於Le Mout台中樂沐法式餐廳歷練10年，而後擔任MiraWan和LOPFAIT兩家餐廳的行政主廚。

▲入夜後隨著LED燈光變化，MiraWan變身璀璨光華的星空酒吧。

全台首家以「原生新法式料理」定位的高空景觀餐廳MiraWan，以法國料理邏輯為核心，串接台灣精神與食材，在每道料理中注入海洋與陸地元素，提供午餐、下午茶、晚餐與夜吧全天候服務，讓老饕們在優雅中看見個性的餐酒食尚魅力。

▲雲林究好豬戰斧／1,280元。嚴選極上豬肉「雲林究好豬」油花豐富的戰斧豬排，搭配焦糖生啤酒醬、洋芋泥佐黑蒜、奶油生菜，鮮嫩多汁，唇齒生香！

▲船釣軟絲 豆薯 蒔蘿／380元。船釣軟絲切成薄片，搭配薏仁，以龍蝦醬、油菜醬烹調入味，鋪上豆薯薄片及蒔蘿，口感豐富，鹹香中透著清新甜美。

▲土雞蛋烤布蕾｜季節水果／350元。好美的經典法式甜點！清脆焦苦的焦糖表皮，綿密香滑的土雞蛋布蕾，搭配色彩繽紛的新鮮水果和食用花，酸甜清新！

居高臨下的MiraWan挑高4公尺的整面落地玻璃窗加上潔白設計，東邊窗景盡攬象山、虎山等群山綠意，北面凌空俯瞰信義區都會夜景，鄰近開放式廚房的座位區視野最佳。為了讓貴賓們近距離欣賞高空景觀優美景緻，特別在每扇落地窗下鋪設軟墊和抱枕打造「輕奢沙發」，成為網美IG打卡美拍熱點。從天而降的群蝶飛舞概念燈具營造浪漫輕鬆的法餐氛圍，入夜後，LED燈幻化繽紛炫色，與窗外台北時尚夜景相輝映，成為情侶浪漫約會、時尚男女品味調酒的星空酒吧。

▲餐廳空間出自女性設計師之手，處處可見細膩優雅的設計巧思。

▲高空景觀餐廳MiraWan東邊可賞象山、虎山等群山綠意，北面俯瞰信義區都會夜景。





店家資訊

MiraWan

地址：台北市信義區松智路17號47樓

電話：02-2345-5222

FB：MiraWan Eatery

時間：午餐／晚餐：週一至日 11:30-14:30、18:00-22:00，下午茶：週一至日 14:30-17:00





行遍天下 走訪台灣美景

追蹤更多旅遊新訊《行遍天下旅遊網》

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」