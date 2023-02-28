本土食材注入法料邏輯！全台首家「原生新法式料理」高空景觀餐廳
【圖／文：行遍天下】
位於微風南山47樓的高空景觀餐廳「MiraWan」由主廚鄭裕錞Josh領軍，開業僅1年，便於2020年入選《臺北臺中米其林指南》餐盤推薦。MiraWan，意為Miracle of Taiwan，主廚Josh曾於Le Mout台中樂沐法式餐廳歷練10年，而後擔任MiraWan和LOPFAIT兩家餐廳的行政主廚。
全台首家以「原生新法式料理」定位的高空景觀餐廳MiraWan，以法國料理邏輯為核心，串接台灣精神與食材，在每道料理中注入海洋與陸地元素，提供午餐、下午茶、晚餐與夜吧全天候服務，讓老饕們在優雅中看見個性的餐酒食尚魅力。
居高臨下的MiraWan挑高4公尺的整面落地玻璃窗加上潔白設計，東邊窗景盡攬象山、虎山等群山綠意，北面凌空俯瞰信義區都會夜景，鄰近開放式廚房的座位區視野最佳。為了讓貴賓們近距離欣賞高空景觀優美景緻，特別在每扇落地窗下鋪設軟墊和抱枕打造「輕奢沙發」，成為網美IG打卡美拍熱點。從天而降的群蝶飛舞概念燈具營造浪漫輕鬆的法餐氛圍，入夜後，LED燈幻化繽紛炫色，與窗外台北時尚夜景相輝映，成為情侶浪漫約會、時尚男女品味調酒的星空酒吧。
店家資訊
MiraWan
地址：台北市信義區松智路17號47樓
電話：02-2345-5222
時間：午餐／晚餐：週一至日 11:30-14:30、18:00-22:00，下午茶：週一至日 14:30-17:00
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