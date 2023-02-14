小紐約披薩客單價成長2倍！一窺品牌經營成功祕訣

為了重現在紐約吃披薩的美好回憶，Neill創辦Little New York Pizzeria小紐約披薩，希望台灣民眾也能品嚐最道地的美式披薩。小紐約的餐點堅持道地美式風格，以比薩為例，外層餅皮像法國麵包，但裡面充滿嚼勁，高脂肪的莫札拉瑞起司含許多水分，搭配番茄醬與起司吃下去後融合的味道，原汁原味呈現美式風味披薩。

圖／小紐約披薩 提供

對於品牌形象非常堅持的Neill，與Oddle合作建立客製化的品牌訂餐官網，以白色簡約風格，呈現小紐約獨有的品牌特色，讓品牌愛好者在線上就能體驗到小紐約的魅力。Oddle為小紐約建立的訂餐官網，除了串接線上點餐、物流、金流之外，後台能看到詳細的餐廳訂單數據分析，不但能系統性地彙整資料，更能精準地策劃餐飲行銷檔期。小紐約也大方分享，線上訂餐官網較其他外送平台，客單價足足多了2倍，還能擁有客戶資料，經營熟客生意。

圖／小紐約披薩 提供

疫情對小紐約店內生意的衝擊非常大，不過因爲老闆Neill的遠見眼光，早在疫情前就積極營運線上訂餐生意，長期與Oddle團隊合作行銷廣告投放的服務，讓小紐約無後顧之憂，能更專注於製作、開發餐點，讓更多饕客能品嚐到小紐約的美味。客能品嚐到小紐約的美味。

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