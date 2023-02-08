台灣燈會四四南村展現農業未來感藝術 結合食農體驗好逛又好玩

【旅奇傳媒/編輯部整理】2023台灣燈會暌違23年重回臺北，2月5日至2月19日正式登場，在未來展區內的四四南村，透過農業意象燈飾展示及融合食農教育活動，呈現「臺北有農」的面貌，更有第一次在台灣燈會出現的超軟萌療癒 LINE FRIENDS 與市民朋友見面，歡迎市民朋友到訪賞燈，還可打卡上傳換限定禮，一起發現2023台灣燈會好「農」的那道光。

Whiteground－生長的時刻。 圖：臺北市政府產業發展局農業發展科／提供

產業局表示，臺北擁有豐富自然資源，農業雖非主要產業，但仍為提供臺北糧食生產、觀光休閒、生態維護、環境保護、防洪防災等多元角色，因此在未來展區內的四四南村，將具有時代意義的場域轉化新生成為現代世外桃源，象徵臺北城市的永續未來，呈現臺北在地農業也是重要的一環。

▲蔡宜婷－燦爛千陽溫暖地照耀大地。 圖：臺北市政府產業發展局農業發展科／提供

農業燈區由陽明大學曾令理老師擔任策展人，作品「聚聚亭」呈現凝聚共識、並肩起舞的景象，香港跨界藝術團隊Whiteground透過草坡上啵啵冒芽的「生長的時刻」傳遞著希望與夢想，擅長以動力藝術訴說哲學的蔡宜婷老師，以透過光芒萬丈的「燦爛千陽」帶來衝擊的未來性即視感，另外還有備受矚目的原住民藝術家安聖惠，以竹子湖繡球花發想「夢織繡」，鉤織出象徵繡球花代表「希望」的花語。

▲安聖惠－以繡球花為發想的夢織繡。 圖：臺北市政府產業發展局農業發展科／提供

除農業意象燈飾外，由LINE FRIENDS全球首創「Hi！兔兔」草編裝置微笑開場也是燈區一大亮點，有呈現農民豐收的「熊大兔兔小農村」，以及飄著專屬臺北茶香的「兔兔茶園」，讓人彷彿秒到農村，高人氣超萌農夫裝的熊大、兔兔與莎莉將會以不同風貌與市民朋友見面，農業與可愛相結合，將是最夯打卡點，產業局也將於「臺北市產業局－台北饗樂趣」FB粉絲專頁提供萌翻的好「農」時光精彩照片。

▲Hi兔兔得到版權方認可,是全球第一個兔兔裝置。 圖：臺北市政府產業發展局農業發展科／提供

為推動食農教育，燈會期間每週六、日於四四南村中央廣場舉辦「食農闖關大冒險」與「食農樂活DIY」活動，透過玩樂體驗學習食物、生活間與農業的連結，讓市民朋友認識台北有農的珍貴風土。燈會期間產業局還規劃有一系列活動，邀請市民大小朋友一起來，從白天玩到黑夜精彩一整天！歡迎市民朋友一起來2023台灣燈會賞燈並體驗臺北有農的樂趣。

2023台灣燈會「光源台北」官網 tw-light.taipei

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