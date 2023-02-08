快訊

等到了！ 指揮中心明宣布「口罩鬆綁」 莊人祥：仍有留緩衝期

老婦逼讓博愛座…學生下跪求饒引熱議 台鐵回應了

慘！土敘強震逾1.1萬人罹難 日本311後死亡數最多地震

台灣燈會四四南村展現農業未來感藝術 結合食農體驗好逛又好玩

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
策展人曾令理作品－聚聚亭，仰望101視角的聚聚亭。　圖：臺北市政府產業發展局農業發展科／提供
策展人曾令理作品－聚聚亭，仰望101視角的聚聚亭。　圖：臺北市政府產業發展局農業發展科／提供

【旅奇傳媒/編輯部整理】2023台灣燈會暌違23年重回臺北，2月5日至2月19日正式登場，在未來展區內的四四南村，透過農業意象燈飾展示及融合食農教育活動，呈現「臺北有農」的面貌，更有第一次在台灣燈會出現的超軟萌療癒 LINE FRIENDS 與市民朋友見面，歡迎市民朋友到訪賞燈，還可打卡上傳換限定禮，一起發現2023台灣燈會好「農」的那道光。

Whiteground－生長的時刻。　圖：臺北市政府產業發展局農業發展科／提供
Whiteground－生長的時刻。　圖：臺北市政府產業發展局農業發展科／提供

產業局表示，臺北擁有豐富自然資源，農業雖非主要產業，但仍為提供臺北糧食生產、觀光休閒、生態維護、環境保護、防洪防災等多元角色，因此在未來展區內的四四南村，將具有時代意義的場域轉化新生成為現代世外桃源，象徵臺北城市的永續未來，呈現臺北在地農業也是重要的一環。

▲蔡宜婷－燦爛千陽溫暖地照耀大地。　圖：臺北市政府產業發展局農業發展科／提供
▲蔡宜婷－燦爛千陽溫暖地照耀大地。　圖：臺北市政府產業發展局農業發展科／提供

農業燈區由陽明大學曾令理老師擔任策展人，作品「聚聚亭」呈現凝聚共識、並肩起舞的景象，香港跨界藝術團隊Whiteground透過草坡上啵啵冒芽的「生長的時刻」傳遞著希望與夢想，擅長以動力藝術訴說哲學的蔡宜婷老師，以透過光芒萬丈的「燦爛千陽」帶來衝擊的未來性即視感，另外還有備受矚目的原住民藝術家安聖惠，以竹子湖繡球花發想「夢織繡」，鉤織出象徵繡球花代表「希望」的花語。

▲安聖惠－以繡球花為發想的夢織繡。　圖：臺北市政府產業發展局農業發展科／提供
▲安聖惠－以繡球花為發想的夢織繡。　圖：臺北市政府產業發展局農業發展科／提供

除農業意象燈飾外，由LINE FRIENDS全球首創「Hi！兔兔」草編裝置微笑開場也是燈區一大亮點，有呈現農民豐收的「熊大兔兔小農村」，以及飄著專屬臺北茶香的「兔兔茶園」，讓人彷彿秒到農村，高人氣超萌農夫裝的熊大、兔兔與莎莉將會以不同風貌與市民朋友見面，農業與可愛相結合，將是最夯打卡點，產業局也將於「臺北市產業局－台北饗樂趣」FB粉絲專頁提供萌翻的好「農」時光精彩照片。

▲Hi兔兔得到版權方認可,是全球第一個兔兔裝置。　圖：臺北市政府產業發展局農業發展科／提供
▲Hi兔兔得到版權方認可,是全球第一個兔兔裝置。　圖：臺北市政府產業發展局農業發展科／提供

為推動食農教育，燈會期間每週六、日於四四南村中央廣場舉辦「食農闖關大冒險」與「食農樂活DIY」活動，透過玩樂體驗學習食物、生活間與農業的連結，讓市民朋友認識台北有農的珍貴風土。燈會期間產業局還規劃有一系列活動，邀請市民大小朋友一起來，從白天玩到黑夜精彩一整天！歡迎市民朋友一起來2023台灣燈會賞燈並體驗臺北有農的樂趣。

2023台灣燈會「光源台北」官網 tw-light.taipei

台北饗樂趣FB粉絲專頁 https://www.facebook.com/doed.taipei

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

燈會 四四南村 農村

延伸閱讀

可展示藝術和音樂以及洛杉磯終年陽光的海景住宅

被兔兔包圍！台中「50隻跳跳兔」免費擺拍，大人小孩都拍不停

把握寒假尾巴衝了 台灣燈會6處親子燈區快來玩

中台灣燈會「香爆」 盧秀燕與經典女孩賞燈：像帶女兒

相關新聞

放天燈＋賞燈！「平溪山城」福兔迎祥祈平安 白天、夜晚大不同

【旅奇傳媒/編輯部報導】開工大吉！雖然年假已經結束，想賞燈會的朋友把握機會來去新北市平溪走走！自即日起至2/28止，在平溪區的菁桐電子天燈館前、平溪火車站階梯、十分風景區入口處等3個地點，展出三座期間

不用出國！台北日式喫茶店「炭波波」隱身在溫州街的日式復古下午茶

正在找尋洋溢著復古氣息的日式下午茶店嗎？溫州街上最近出現了一家充滿復古氛圍的日式喫茶店「炭波波」，無論是外觀到內部裝潢，都有著用心的精美設計，讓你一進門就仿佛置身於過去的時光。來到炭波波，你可以與朋友輕鬆聊天，或是獨自享受美好的下午茶。如果你想體驗日本下午茶的魅力，那麼炭波波絕對是個不錯的選擇。

台式款待尊寵迎賓　「日歸溫泉」啖專屬饗宴暖心暖胃

就像是一種逃離煩心事物的小任性，跳上往北的捷運，在一個下著微雨的午後抵達新北投捷運站，踏出捷運站的瞬間，就像來到遠離都市塵囂的郊外，空氣中飄散著悠閒的氣味，連走路都不自覺地輕快起來。踏上麗禧溫泉酒店接駁車，就此展開一段城市內的微旅行。

門前隱味又一新作！ 「一星名店人生的咖哩味」可外帶便當與預約制內用，特選VIP座位原來有這些不同

udn走跳美食／隨裕而安 若說到全台灣最難預約的牛肉麵當屬門前隱味牛肉麵了，現在應該已經預約到2025年才能在現場吃到一碗牛肉麵了吧！不過人紅是非多，因為太難預約這件事情，不但在網路上被人惡

人氣團購「酥酥有練過」台北設快閃店！超厚奶酥抹醬搭金黃吐司必吃

奶酥當道！「酥酥有練過」來台北開快閃店囉，即日起至2月15日在統一百貨展店，經典原味奶酥與人氣巧克力口味統統都吃得到，把握機會吃起來吧！

眾所期待！平溪天燈節「這兩日」登場 交管接駁資訊一手掌握

【旅奇傳媒/編輯部整理】「2023新北市平溪天燈節」將在2月5日元宵節於十分廣場及2月11日平溪國中登場。為維護場域安全及輸運大量湧入人潮，新北市政府觀光旅遊局公布交通管制及交通接駁資訊，呼籲前往平溪

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦