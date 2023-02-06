不用出國！台北日式喫茶店「炭波波」隱身在溫州街的日式復古下午茶

正在找尋洋溢著復古氣息的日式下午茶店嗎？溫州街上最近出現了一家充滿復古氛圍的日式喫茶店「炭波波」，無論是外觀到內部裝潢，都有著用心的精美設計，讓你一進門就仿佛置身於過去的時光。來到炭波波，你可以與朋友輕鬆聊天，或是獨自享受美好的下午茶。如果你想體驗日本下午茶的魅力，那麼炭波波絕對是個不錯的選擇。

炭波波介紹

炭波波位在溫州街上，從台電大樓捷運站步行過來大約五分鐘路程。這裡不僅提供了美味的日式下午茶和料理，同時也是一家舒適的不限時餐廳。店內有多種座位選擇，包括有窗台的單人座和四人座。無論你是想要獨自享受，還是和朋友或家人一起談天說地，都可以在這裡找到適合的座位。炭波波還有提供免費 WiFi 和插座，也很適合來這裡讀書工作喔！

圖片來源 / IG@ReadyGo

店內除了裝潢設計上仿照了復古的日本喫茶店外，牆上還貼滿了充滿回憶的日劇以及日本動畫海報作為裝飾，一進門就好像穿越時空來到了昭和時期的日本一樣。在享用美食的同時，還可以欣賞日本文化。如果你是日劇迷，那麼炭波波絕對是個不可錯過的地方。

炭波波菜單

圖片來源 / IG@ReadyGo

炭波波不僅是家復古喫茶店，這裡除了咖啡、茶飲、蛋糕和三明治等咖啡廳常見的小吃，還有豐富的正餐選擇。像是美味的義大利麵、酥脆的炸物、香噴噴的咖哩飯以及經典的沖繩塔可飯等等。更重要的是，這裡的營業時間從中午到晚上九點都開著，所以無論你想來享受下午茶、午餐或晚餐，都可以在這裡找到適合的餐點喔！

炭波波餐點介紹

厚蛋燒三明治

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來到炭波波，幾乎人手一盤厚蛋燒三明治，外表看似簡單的三明治卻是這裡的招牌料理。這道厚蛋燒三明治是道令人垂涎的美味，烤過的厚片土司夾著一塊濕潤的厚蛋捲。表面金黃色的厚蛋捲，一口咬下軟綿綿的口感，搭配著有著微微焦香的烤吐司，這道看似簡單卻極為美味的厚蛋燒三明治絕對是個能讓你食指大動的好選擇。

沖繩塔可飯

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喜歡飯食嗎？那麼千萬別錯過炭波波的沖繩塔可飯，這道沖繩塔可飯可以說是經典的沖繩美食，在米飯上撒著洋蔥、番茄、生菜與酥脆的塔可餅，再加上香氣十足的墨西哥肉醬，和新鮮的生蛋黃，滿滿的料完全掩蓋住了白飯，一時之間還以為這是道沙拉。淋上塔可醬後，將所有配料拌在一起享受，香脆的塔可、濃郁的肉醬，配上熱騰騰的米飯，吃起來特別的美味，就算一個人吃完也不會覺得膩口。整體來說，這道充滿日本道地特色的美味菜餚，非常值得一試。

炭波波

地址：台北市大安區溫州街74巷3弄11號

營業時間：每日12:00–21:00，不定期公休，請見店家IG

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