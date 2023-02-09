日式刨冰的零度美學，做成便當配送還開講座——專訪淡水「朝日夫妻」

圖片來源：偽學術

入冬後，一般來說，吃冰的客人會隨著氣溫下降而減少，但只要一到了夏天，或者從早春開始，冰店門口陸續又會出現一些排隊的人潮，唯獨就這家刨冰店不一樣。採訪這天，台北的氣溫偏低，即使如此，店裡店外仍是往來絡繹不絕、高朋滿座的景象。

推開門，耳邊傳來的是沖繩傳統的歌謠，再搭配刨冰機的運轉聲，周圍的人嘴裡吃著日式風味的刨冰，爭相拍下眼前面山望河的無敵美景，一時間還真讓人誤以為是來到沖繩。

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位在淡水老街上的刨冰店「朝日夫妻」，主打的是日式刨冰，無論是冰的口感質地或是淋醬，就連冰品在視覺上的呈現，都與台灣的刨冰有著根本的差異，他形容「台灣的刨冰比較粗獷，著重在配料，相較起來日式的刨冰，口感輕柔、入口即化，重點是它的淋醬。」

開店之前，原本在日商公司上班的他，後來有段工作轉換的空窗期，當時還是女友的太太便提議，一起到沖繩旅行，也正好有個剛去沖繩回來的朋友，推薦了能學習潛水的地方。於是，熱愛大海的兩人，就這麼移居到了沖繩。

一開始先從實習生做起，慢慢做到正式的潛水教練。太太懷孕後，決定搬回台灣，想回到熟悉的地方，讓小孩在自己的故鄉長大。問及當初為什麼會開刨冰店，店主說，某次他們到沖繩附近的小島，學習用夜光貝來做兩人的婚戒，在那邊吃到了一間好吃的刨冰店，那時留下的味覺記憶，在他們的內心種下了一顆小小的種子。

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用器皿、手藝與創意，承載夕日朝陽的美

店主雖然是臺南人，大學唸的是真理大學，而太太的老家在淡水，加上丈母娘經營了將近有二十年光景的「Ancre café 安克黑咖啡」也在淡水，種種緣分的促成下，屬於他們夫妻倆的刨冰店「朝日夫妻」，便落腳在淡水。

關於店名的由來，那幾年在沖繩當潛水教練，出門工作時，都在太陽還沒升起的朝日，睡眼惺忪閃過的沿途風景，時而黃時而紅，看著故鄉淡水的夕日，彷彿招喚著那段時光。

他還提到，淡水跟沖繩的感覺很像，一個有老街，一個有國際通，每年除了吸引許多觀光客到此處遊玩，也有不少人到當地拍婚紗。為了把沖繩的體驗與記憶帶回來，並製作出理想中的完美冰品，他們花了非常多的時間研究，從自製果醬開始，到製作刨冰的手藝技術，特別是對刨冰粗細的要求，以及器皿的重視。

圖片來源：偽學術

將水的三種型態，表現在刨冰上，將固態的冰塊解構再重組，刨冰像雪花結晶般的清透、鬆軟，製作時一邊轉動，一邊成圓；淋醬是液態的，隨著時令、特殊節日也會有些微不同，每隔一段時間前往，都會發現不一樣的變化與巧思；端上桌，日式刨冰的雜質少，冰質好也較不易融化，化為氣體的寒氣，隨室內外的空氣自然流動、融合。

不只到處考察，也不斷嘗試，讓刨冰上除了清爽、色彩鮮豔的淋醬外，也疊上時令的水果，從刨冰的口感味覺，到食材天然的香甜氣味，日式冰品配上淡水河畔的美景，水天一色的美學創意，都乘載在這一碗刨冰上。

朝日夫妻推出限量版「刨冰便當」；圖片來源：偽學術

每個人心中都有一碗夢幻的刨冰

台灣人吃冰的習慣，還是跟日本人不太一樣。剛開店的前一、兩年，他們會在冬天和春天到日本考察，「外面氣溫不到十度，開店時間都還沒到，店外排隊等著吃冰的人依舊不減，而且清一色都是女性，客群非常的明確」，面對不同飲食習慣上的差異，也讓他們思考，賣冰在台灣該怎麼突破，或者如何找出更多的可能性。

疫情既是阻力，亦是一種助力，推動著朝日夫妻向前進，他們就像是透過「刨冰」，開啟通往另外一個新宇宙。從幾年前開始，嘗試推出限量、特製的「刨冰便當」，讓一些住在外縣市的顧客，也能有機會品嚐到他們的刨冰。為此，他們特別挑選了接近透明的塑料盒，而非一般冰店使用的紙盒，調整冰的粗細跟製作醬料的比例，只為讓刨冰的口感質地，與視覺的呈現能同時兼顧。

朝日夫妻店主（左），淡江大學助理教授李長潔（右）；圖片來源：偽學術

「賣冰就是靠天吃飯，潛水也是（笑）」店主說，這些年下來，也曾嘗試開發過不同的品項。他們不只是賣刨冰，而是致力於推廣有關「日式刨冰」的飲食文化，這樣的想法逐漸變得清晰、具象。

早在疫情前就開始思考，想要舉辦有關刨冰的講座，請來常客擔任講師，目前任職於淡江大學教育與未來設計學系的助理教授李長潔，講述刨冰的文化與發展，並分享他在日本、台灣各處吃過的刨冰。令人意外的是，參加的人大部分都是同業，朝日夫妻並不視為是競爭，反倒希望大家能藉由這些分享與討論，一起做出各自心中那碗夢幻的刨冰。

朝日夫妻推出可麗餅；圖片來源：偽學術

擁有「朝日夫妻＝日式刨冰」如此強大的品牌核心，也讓他們得以擴大自己的宇宙，今年嘗試推出的新品項可麗餅，果然好評如潮，又再次證明了他們的努力以及用心，深知自己的優勢並重視消費者的口感體驗，十分令人期待，下一次朝日夫妻還會推出什麼樣的限定冰品呢！

採訪撰文｜Ryan Lin

照片提供｜偽學術 / 李長潔

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