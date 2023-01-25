快訊

陳建仁任新閣揆？立委籲「高端聖騎士」先說明高端疑雲

走春玩淡水！兔年春節活動滿檔 住房抽東京來回機票、萬元住宿券

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
大年初一園區安排有祥獅獻瑞及戰鼓表演，現場財神爺11點發贈出限量樂透彩。　圖：滬尾藝文休閒園區／提供
大年初一園區安排有祥獅獻瑞及戰鼓表演，現場財神爺11點發贈出限量樂透彩。　圖：滬尾藝文休閒園區／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】為迎接兔年春節長達10天假期，新北淡水滬尾藝文休閒園區從初一至初五（1/22~1/26）安排相當豐富精彩的活動，有祥獅獻瑞迎財神、復刻古早畫糖體驗、歡樂氣球頌等一系列迎春活動，此外，除夕至初四（1/21~1/25）期間入住將捷金鬱金香酒店加碼贈送禮萊廣場商品抵用券、兔年金好運抽獎券，獎項包含日本航空桃園＝東京成田雙人來回機票、萬元住宿券等百項好禮，邀請民眾旅客來園區、住酒店，闔家歡度喜慶有趣的春節假期。

▲邀請畫糖捏麵達人詹明達師傅，帶領民眾體驗傳統古早畫糖樂趣。　圖：滬尾藝文休閒園區／提供
▲邀請畫糖捏麵達人詹明達師傅，帶領民眾體驗傳統古早畫糖樂趣。　圖：滬尾藝文休閒園區／提供

▲兔年金好運抽獎活動，頭獎為價值53,000元日本雙人來回機票。　圖：滬尾藝文休閒園區／提供
▲兔年金好運抽獎活動，頭獎為價值53,000元日本雙人來回機票。　圖：滬尾藝文休閒園區／提供

除此之外，園區內「將捷金鬱金香酒店」今年特別與日本航空合作，除夕至初四（1/21~1/25）雙人入住一泊一食NT$8,300+10%起，每房除了贈送兔年好禮乙份（包含國賓影城電影票、日本溫泉入浴劑、香氛身體乳、奇樂多遊樂券），再加碼贈送過年應景紅包造型迎賓點心、禮萊廣場商品抵用券及兔年金好運抽獎券乙張，頭獎為日本航空桃園＝東京成田雙人來回機票（價值$53,000），貳獎至伍獎皆為萬元住宿券，以及多項好禮大方送，並規劃於年後2/11（六）酒店官方粉絲團直播抽獎，目前訂房率已接近七成，過年期間有規劃出遊旅客們，敬請把握這抱回大獎機會，在新年迎個好彩頭、好氣象。

園區一至二樓為禮萊廣場於年初一到初六（01/22~01/27）推出滿額紅包抽抽樂，憑當日發票累計消費滿$3,000即可抽紅包一次、滿$6,000抽兩次，以此類推，有機會抽中刮刮卡、商品抵用券、電影票、奇樂多代幣等多項好禮，每日限量100份，送完為止！千坪綠意圍繞的滬尾藝文休閒園區，結合酒店、餐廳、商場還有影城，正是春節假期闔家出遊、過年走春的最佳選擇。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

酒店 航空 春節

延伸閱讀

2023「過年紅包金額行情」一次看！11禁忌犯了小心觸衰

讓財神把錢「兔」出來！大樂透春節獎號出爐 快來對獎

經濟不利學生感謝中華大學校方助學 巧思絹印紅包春聯

桃園青年體驗園區農曆初三即可預約體驗 加Line有優惠

相關新聞

金山必訪！新北「靠北過日子Quiet B. Days」景觀餐廳，擁抱中角灣無敵海景

udn走跳美食／Kiwi 靠北過日子Quiet B. Days是來到新北金山必訪的景觀餐廳，靠北過日子這名字真的好愜意呀，享受生活感覺甚好，在北海岸公路上有不少景觀咖啡廳，靠北過日子Quie

沒見過這麼大的地瓜球！大龍峒保安宮必吃「二姊的膨風球」，包紅豆餡好吃又好玩

udn走跳美食／D&W黑白雙搭 不是二姊做的膨風球，我可是不吃的哦！今天要介紹一個第一次見到會讓人很驚訝的膨風球！一出爐馬上就像氣球一樣自體膨脹，難怪敢說自己會膨風。不同於一般夜市賣的地瓜球

韓國街頭甜點台北吃！「白狐院華夫餅」隱身虎林街，「這口味」吃1次就封神

正統韓式華夫餅在台北就吃得到啦！使用來自韓國的原物料製作鬆餅，剛開幕就有許多人前往打卡，隱身在台北信義區虎林街內，小小的店面加上裝潢格外溫馨。有去韓國、吃過街頭華夫餅的朋友應該都知道，韓式華夫餅的特色

盤點中山區「赤峰街美食TOP6」！面線町、名古屋台所、魚兵衛太春和食處...沒吃到的人絕對會捶心肝！

台北市中山區絕對是美食聚集地之一，想要在這麼多家餐廳中脫穎而出，肯定是需要真本事！今天就來跟大家推薦「赤峰街美食TOP6」，日式、台式通通有，絕對讓你吃出療癒感，老饕們趕快把這些記起來大吃一波！

走春踩點品咖啡！ 台北4家「古蹟星巴克」喝出人文氣息 愜意下午茶好放鬆

來杯愜意的咖啡下午茶！ 趁著新春期間多數人已規劃回鄉或外出旅行計畫，待在台北的朋友更能細細品味專屬的城市軌跡，不妨一口氣走訪位於台北市的4家「古蹟星巴克」，每一間皆有其不同的歷史人文氣息，趁著這時節好好放鬆、來個什麼都不想的放空星巴克「踩點走春小旅行」吧。

台北走春首選碧潭！「白熊家族」進駐碧潭，春節照常點燈超美

碧潭作為一日遊是許多台北人假日休憩的活動場所，可以漫步、美食還有騎乘腳踏車。現在全新「白熊家族」進駐碧潭河岸，每日晚上點燈超美，春節也不打烊喔，快帶家人前往吧！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。