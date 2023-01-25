走春玩淡水！兔年春節活動滿檔 住房抽東京來回機票、萬元住宿券

【旅奇傳媒/編輯部報導】為迎接兔年春節長達10天假期，新北淡水滬尾藝文休閒園區從初一至初五（1/22~1/26）安排相當豐富精彩的活動，有祥獅獻瑞迎財神、復刻古早畫糖體驗、歡樂氣球頌等一系列迎春活動，此外，除夕至初四（1/21~1/25）期間入住將捷金鬱金香酒店加碼贈送禮萊廣場商品抵用券、兔年金好運抽獎券，獎項包含日本航空桃園＝東京成田雙人來回機票、萬元住宿券等百項好禮，邀請民眾旅客來園區、住酒店，闔家歡度喜慶有趣的春節假期。

▲邀請畫糖捏麵達人詹明達師傅，帶領民眾體驗傳統古早畫糖樂趣。 圖：滬尾藝文休閒園區／提供

▲兔年金好運抽獎活動，頭獎為價值53,000元日本雙人來回機票。 圖：滬尾藝文休閒園區／提供

除此之外，園區內「將捷金鬱金香酒店」今年特別與日本航空合作，除夕至初四（1/21~1/25）雙人入住一泊一食NT$8,300+10%起，每房除了贈送兔年好禮乙份（包含國賓影城電影票、日本溫泉入浴劑、香氛身體乳、奇樂多遊樂券），再加碼贈送過年應景紅包造型迎賓點心、禮萊廣場商品抵用券及兔年金好運抽獎券乙張，頭獎為日本航空桃園＝東京成田雙人來回機票（價值$53,000），貳獎至伍獎皆為萬元住宿券，以及多項好禮大方送，並規劃於年後2/11（六）酒店官方粉絲團直播抽獎，目前訂房率已接近七成，過年期間有規劃出遊旅客們，敬請把握這抱回大獎機會，在新年迎個好彩頭、好氣象。

園區一至二樓為禮萊廣場於年初一到初六（01/22~01/27）推出滿額紅包抽抽樂，憑當日發票累計消費滿$3,000即可抽紅包一次、滿$6,000抽兩次，以此類推，有機會抽中刮刮卡、商品抵用券、電影票、奇樂多代幣等多項好禮，每日限量100份，送完為止！千坪綠意圍繞的滬尾藝文休閒園區，結合酒店、餐廳、商場還有影城，正是春節假期闔家出遊、過年走春的最佳選擇。

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