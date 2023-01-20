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求財運必知！聚寶地求發財金 祈福平安錢滾滾

聯合新聞網／ 行遍天下

【圖／文：行遍天下】

新春出遊舒心博得好彩頭，不妨穿過隧道，來到被譽為「台北後花園」的石碇，參拜金黃耀眼的五路財神廟，在雲霧飄緲充滿靈氣的山林間求財納福，彷彿靈驗許多，讓新的一年在元寶山中展開。

▲石碇五路財神廟金碧輝煌，新春求財祈福盼得好兆頭。
▲石碇五路財神廟金碧輝煌，新春求財祈福盼得好兆頭。

石碇五路財神廟在永定溪西岸，正對著元寶外型的金寶山，道家俗稱的風水寶地，主要供奉武財神趙公明、招財使者、進寶天尊、納珍天尊、利市仙官等五位財神，無論是求正財或是偏財，求財、補財庫的善男信女絡繹於途，寺廟從金爐、香爐、奉獻箱到龍柱上都有滿滿象徵聚財的元寶圖樣，金碧輝煌。

▲獲財神爺允筊後，可以取用發財錢。
▲獲財神爺允筊後，可以取用發財錢。

▲除了發財錢，五路財神廟也可以向虎爺換發財金。
▲除了發財錢，五路財神廟也可以向虎爺換發財金。

到五路財神廟如何「求財」，得依序參拜完廟中五位財神和其他供奉的神明，總共13個參拜神明，再回到主殿向財神爺「擲筊」祈求發財錢，若得到財神爺允筊(一次即可)，就寫下姓名地址向財神爺秉明，拿到「發財錢」過香爐三圈就可以帶回，放在家中財位祈求好財運，要在7天後就要用掉或存入銀行，象徵財源流動。為免信眾搞不清楚參拜流程，廟方在每個香爐前都有標示號碼，循序膜拜即可，除了求發財錢，五路財神廟還可以和虎爺換錢母、補財庫、點燈還願等。

▲五路財神廟參拜路線有編號供信眾遵循。
▲五路財神廟參拜路線有編號供信眾遵循。

　

景點資訊

五路財神廟

地址：新北市石碇區永定村大湖格20之1號

電話：02-2663-3372

FB：石碇五路財神廟

時間：週一至日06:00-18:00

費用：補財庫小份800，大份1200元

　

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